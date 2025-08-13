Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Dina prylar som är beroende av sällsynta mineraler

Sällsynta mineraler finns i många av de tekniska prylar som vi inte klarar oss utan, som bärbara datorer och smartphones.
Sällsynta mineraler finns i många av de tekniska prylar som vi inte klarar oss utan, som bärbara datorer och smartphones. (Foto: Pexels)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

Elbilar, datorer, mobiltelefoner. Listan kan göras lång på prylar som faktiskt är beroende av sällsynta mineraler. Här kommer några av ämnesområdena som de populära metallerna används inom.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Sällsynta jordartsmetaller eller mineraler. Vissa säger att de inte är sällsynta alls, trots namnet.

De består av 17 metalliska grundämnen, inklusive lantan, cerium, neodym, och yttrium.

Stormakter vill lägga beslag

På sistone har de blivit indragna i ökade geopolitiska spänningar mellan stormakterna som samtliga vill lägga beslag på dem, och se till att motståndarna inte drar fördelar på området.

Ett exempel är Grönland – där Trump vill lägga beslag på ön, framför allt för att dra nytta av den rika mineralförekomsten.

Hur ser det då ut med vardagliga prylar, hur påverkar dessa metaller dig i livet?

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Sällsynta mineraler finns i tekniska prylar

Ganska mycket faktiskt, eftersom mineralerna finns i det mesta i dagens samhälle.

När det gäller våra moderna smartphones hjälper metallerna till att förbättra ljudet avsevärt, berättar Quartz.

ANNONS
De flesta av oss använder smartphones och har surfplattor eller bärbara datorer, vilka samtliga gör livet lättare.
De flesta av oss använder smartphones och har surfplattor eller bärbara datorer, vilka samtliga gör livet lättare. (Foto: Pexels)

Bra för ljudet

Neodym och praseodym ger högpresterande magneter som är avgörande för kraftfulla ljud och samma sak gäller för hörlurar och spelkonsoler som båda använder små magneter, och innehåller neodym för att generera ett högkvalitativt ljud.

Vi går vidare i teknikdjungeln för att hitta ett par andra prylar som de flesta inte klarar sig utan: den bärbara datorn och surfplattan.

Skarpare bilder

Här gäller att utveckla prylar med lång batteritid och HD-skärmar med stor upplösning som ger skarpare bilder.

Där får en kombination av metallerna lantan, cerium och neodym göra tricket.

För TV-skärmar (LED) och andra bildskärmar krävs även där en utmärkt färgskala, ljuskänslighet och energieffektivitet. Här kommer neodym, europium, terbium och yttrium in i bilden.

Metallerna är del av moderna TV-apparater och andra skärmar.
Metallerna är del av moderna TV-apparater och andra skärmar. (Foto: TT)
ANNONS

Del av den gröna vågen

De sällsynta metallerna är även del i den gröna vågen som har kommit in allt mer i våra liv de senaste åren.

Den som har en elbil kör runt med mineralerna, genom magneter tillverkade av neodym, praseodym och dysprosium.

Genom uppladdningsbara batterier använder du ofta lantan och cerium för att förbättra energilagringen och tillförlitligheten i batterierna.

Allt fler av oss har solpaneler på taket – där fosfor används för att omvandla ultraviolett ljus till synliga våglängder för bättre solpaneleffektivitet.

solkraft
Den snabba tillväxten i solelinstallationer indikerar en tydlig trend mot förnybar energi i Sverige. (Foto: Fredrik Sandberg / TT)

Mer levande färger

Fosfor används även till lysrör, som ger ljusare och mer levande färger.

Metallerna kan även ge renare luft, där skadliga utsläpp, som kolmonoxid i fordonssystem, kan minskas med rätt kombination av sällsynta jordartsmetallkatalysatorer.

ANNONS

Längre laddningar

Om du håller på med elverktyg kan det vara bra att veta att verktygen använder långvariga uppladdningsbara batterier tillverkade av lantan, ett ämne som gör att batterier kan hålla varje laddning under längre perioder och samtidigt motstå tuffa förhållanden som ofta råder på arbetsplatsen.

Mineralerna är vidare viktiga inom sjukvården.

MR-maskiner, eller magnetkameror, som används för diagnostiska undersökningar kräver till exempel gadolinium för att skapa starka magnetfält som underlättar en detaljerad avbildning av kroppen.

MR-maskiner är viktiga inom sjukvården, och även där används kritiska metaller.
MR-maskiner är viktiga inom sjukvården, och även där används kritiska metaller. (Foto: TT)

Gadolinium, terbium och europium används vidare i röntgen- och bilddiagnostiska apparater för att producera skarpare bilder.

Inom laserkirurgiska apparater används neodym för exempelvis precisionsskärning, medan erbium används vid behandlingar för hudåterställning.

Allt viktigare framöver

Sällsynta jordartsmetaller har hamnat allt mer i fokus de senaste åren och den utvecklingen ser inte ut att sakta ner, snarare tvärtom, i takt med att världen hela tiden tar nya tekniska steg framåt.

ANNONS

De spelar en viktig roll i omställningen och det kommer även bli viktigare för bolagen att återvinna mineralerna.

Eftersom det till stor del saknas alternativ till många av våra tekniska prylar kommer metallerna vara avgörande i den tekniska revolutionen som växlar upp.

Läs även:

Ryssland avancerar mot kritiska råvaror i Ukraina. Dagens PS

USA attackerar Kina om kritiska mineraler. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
datorMetallersmartphonesSolpanelerUSA
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS