Elbilar, datorer, mobiltelefoner. Listan kan göras lång på prylar som faktiskt är beroende av sällsynta mineraler. Här kommer några av ämnesområdena som de populära metallerna används inom.
Dina prylar som är beroende av sällsynta mineraler
Mest läst i kategorin
Microsoft pekar ut tio jobb i farozonen
En ny rapport från Microsoft avslöjar vilka tio yrken som ligger illa till när AI tar över fler arbetsuppgifter. Jobb där man skriver, informerar, rådgör eller svarar på frågor är inte längre säkra. Det slår den nya rapporten från Microsoft fast. Man menar att flera klassiska kontorsyrken löper stor risk att påverkas – och i …
Wikipedias framtid oviss efter domstolsbeslut
Enligt en dom från Högsta domstolen i London hotas Wikipedia av brittisk lagstiftning. Detta efter att en av deras utmaningar har avslagits. Lagstiftningen, som är utformad för att reglera stora sociala medieplattformar, kan tvinga Wikipedia till drastiska åtgärder som kan påverka hela tjänstens framtid. En dom i Högsta domstolen i London har avvisat Wikimedia Foundations …
Efter Intels besked – nya chipfabriker tar vid i EU
En av Europas mest ambitiösa chipplaner stoppades när Intel drog sig ur Tyskland. Samtidigt fortsätter andra miljardbyggen. Intel drog sig ur ett av Europas största halvledarprojekt, men kapplöpningen om framtidens chip tar inte slut för det. Tvärtom växer nya fabriksplaner fram och EU håller fast vid målet att fördubbla produktionen till 2030. Missa inte: Rekordförsäljning …
Teslas miljardsatsning i graven: Dojo-projektet avbryts
Tesla har överraskande nog lagt ner sitt ambitiösa superdatorprojekt Dojo. Beslutet innebär en stor strategisk förändring för företaget, som nu fokuserar om sin AI-satsning. Trots att projektet tidigare värderats till hundratals miljarder svenska kronor, väljer nu Tesla att flytta sina resurser mot nya chipdesigner. Många medarbetare har lämnat företaget, vilket signalerar ett abrupt slut för …
Europa förlorar AC-kriget mot USA – det kan kosta rejält
Den varma sommaren i Europa är en plåga för många och orsakar en mängd olika problem. Ett av dessa är bristen på luftkonditionering där kontinenten ligger hopplöst efter. Europa tampas just nu med en omfattande extremvärme. Den orsakar problem som bränder och överhettade medborgare som lider. I vissa fall får de allvarliga hälsoproblem i hettan, …
Sällsynta jordartsmetaller eller mineraler. Vissa säger att de inte är sällsynta alls, trots namnet.
De består av 17 metalliska grundämnen, inklusive lantan, cerium, neodym, och yttrium.
Stormakter vill lägga beslag
På sistone har de blivit indragna i ökade geopolitiska spänningar mellan stormakterna som samtliga vill lägga beslag på dem, och se till att motståndarna inte drar fördelar på området.
Ett exempel är Grönland – där Trump vill lägga beslag på ön, framför allt för att dra nytta av den rika mineralförekomsten.
Hur ser det då ut med vardagliga prylar, hur påverkar dessa metaller dig i livet?
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Sällsynta mineraler finns i tekniska prylar
Ganska mycket faktiskt, eftersom mineralerna finns i det mesta i dagens samhälle.
När det gäller våra moderna smartphones hjälper metallerna till att förbättra ljudet avsevärt, berättar Quartz.
Bra för ljudet
Neodym och praseodym ger högpresterande magneter som är avgörande för kraftfulla ljud och samma sak gäller för hörlurar och spelkonsoler som båda använder små magneter, och innehåller neodym för att generera ett högkvalitativt ljud.
Vi går vidare i teknikdjungeln för att hitta ett par andra prylar som de flesta inte klarar sig utan: den bärbara datorn och surfplattan.
Skarpare bilder
Här gäller att utveckla prylar med lång batteritid och HD-skärmar med stor upplösning som ger skarpare bilder.
Där får en kombination av metallerna lantan, cerium och neodym göra tricket.
För TV-skärmar (LED) och andra bildskärmar krävs även där en utmärkt färgskala, ljuskänslighet och energieffektivitet. Här kommer neodym, europium, terbium och yttrium in i bilden.
Del av den gröna vågen
De sällsynta metallerna är även del i den gröna vågen som har kommit in allt mer i våra liv de senaste åren.
Den som har en elbil kör runt med mineralerna, genom magneter tillverkade av neodym, praseodym och dysprosium.
Genom uppladdningsbara batterier använder du ofta lantan och cerium för att förbättra energilagringen och tillförlitligheten i batterierna.
Allt fler av oss har solpaneler på taket – där fosfor används för att omvandla ultraviolett ljus till synliga våglängder för bättre solpaneleffektivitet.
Mer levande färger
Fosfor används även till lysrör, som ger ljusare och mer levande färger.
Metallerna kan även ge renare luft, där skadliga utsläpp, som kolmonoxid i fordonssystem, kan minskas med rätt kombination av sällsynta jordartsmetallkatalysatorer.
Längre laddningar
Om du håller på med elverktyg kan det vara bra att veta att verktygen använder långvariga uppladdningsbara batterier tillverkade av lantan, ett ämne som gör att batterier kan hålla varje laddning under längre perioder och samtidigt motstå tuffa förhållanden som ofta råder på arbetsplatsen.
Mineralerna är vidare viktiga inom sjukvården.
MR-maskiner, eller magnetkameror, som används för diagnostiska undersökningar kräver till exempel gadolinium för att skapa starka magnetfält som underlättar en detaljerad avbildning av kroppen.
Gadolinium, terbium och europium används vidare i röntgen- och bilddiagnostiska apparater för att producera skarpare bilder.
Inom laserkirurgiska apparater används neodym för exempelvis precisionsskärning, medan erbium används vid behandlingar för hudåterställning.
Allt viktigare framöver
Sällsynta jordartsmetaller har hamnat allt mer i fokus de senaste åren och den utvecklingen ser inte ut att sakta ner, snarare tvärtom, i takt med att världen hela tiden tar nya tekniska steg framåt.
De spelar en viktig roll i omställningen och det kommer även bli viktigare för bolagen att återvinna mineralerna.
Eftersom det till stor del saknas alternativ till många av våra tekniska prylar kommer metallerna vara avgörande i den tekniska revolutionen som växlar upp.
Läs även:
Ryssland avancerar mot kritiska råvaror i Ukraina. Dagens PS
USA attackerar Kina om kritiska mineraler. Dagens PS
Senaste nytt
Perplexity vill köpa Google Chrome för 329 miljarder
AI-företaget Perplexity har lagt ett oväntat bud på Googles webbläsare Chrome, vilket sätter press på den pågående antitrustutredningen. Det sensationella budet kommer vid en tidpunkt då en federal domare överväger om Google ska tvingas att sälja Chrome för att minska sin dominans på sökmarknaden. Perplexity, som själva har lanserat en ny AI-driven webbläsare, positionerar sig …
Jaguars nya strategi kritiseras – men vd:n vägrar backa
Den brittiska biltillverkaren Jaguar har presenterat en djärv plan för sin framtid. De lämnar den gamla modellen bakom sig för att satsa helt på elbilar i lyxsegmentet, men möts av hård kritik. Trots detta håller den nya vd:n P.B. Balaji fast vid strategin som ska rädda företaget. Får hård kritik från oväntat håll Jaguars nya …
Dina prylar som är beroende av sällsynta mineraler
Elbilar, datorer, mobiltelefoner. Listan kan göras lång på prylar som faktiskt är beroende av sällsynta mineraler. Här kommer några av ämnesområdena som de populära metallerna används inom. Sällsynta jordartsmetaller eller mineraler. Vissa säger att de inte är sällsynta alls, trots namnet. De består av 17 metalliska grundämnen, inklusive lantan, cerium, neodym, och yttrium. Stormakter vill …
En ny modell som kan skaka om Europa
Efter en tystlåten tid inom segmentet mindre elbilar verkar Hyundai nu vara på väg att presentera en ny, mycket efterlängtad modell. Denna nya suv väntas fylla ett tomrum och med sina innovativa funktioner kan den bli en stor utmanare på marknaden. Bilen ska presenteras på en bilmässa i München i september. Hyundais nya elbil visar …
Aktien rasar – trots att CoreWeave slår intäktsrekord
Knappt ett halvår efter börsnoteringen kämpar svenske Peter Salanki och de andra medgrundarna med att få kontroll över de skenande kostnaderna. På tisdagen redovisade CoreWeave högre intäkter än väntat – men aktien föll ändå kraftigt. CoreWeave släppte sin rapport för andra kvartalet efter amerikanska börsens stängning på tisdagen. Bolaget redovisar intäkter på 1,21 miljarder dollar, …