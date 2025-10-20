Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Råvaror

Gruvjätten vill frigöra världen från Kinas dominans

Australien, framför allt den västra delen, ser ut att ta upp racet om sällsynta metaller inom kort.
Australien, framför allt den västra delen, ser ut att ta upp racet om sällsynta metaller inom kort. (Foto: TT)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 20 okt. 2025Publicerad: 20 okt. 2025

Få länder har möjlighet att utmana Kinas dominans vad gäller sällsynta jordartsmetaller. Australien meddelar att man är redo att ge sig in i matchen.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Världen är beroende av Kina för att få tag på kritiska mineraler och sällsynta jordartsmetaller. Under årtionden har man tagit kontroll över betydande delar av produktionen och i det pågående handelskriget med USA har det blivit Kinas viktigaste vapen i förhandlingarna.

Men trots namnet förekommer dessa sällsynta jordartsmetaller i stora delar av världen. Inte minst gruvjätten Australien kan bli en viktig spelare på den kritiska marknaden. Men då behöver man säkerställa att marknaden är redo att byta ut Kina, enligt Yahoo Finance.

Australien vill undsätta världen från Kina

Australiens premiärminister Anthony Albanese ska träffa Donald Trump på måndagen för att diskutera landets stora reserver av kritiska råvaror. USA, som i dag är beroende av leveranser från Kina, behöver nya lösningar.

Förutom att nå ett avtal om kritiska råvaror så vill Albanese säkerställa att USA kommer att upprätthålla Aukuspakten, där USA förser Australien med kärnkraftsdrivna ubåtar.

Inför måndagens möte framhöll Australiens ambassadör i Washington, Kevin Rudd, landets potential att bidra till västvärldens försörjning av kritiska mineraler.

I ett tal i den amerikanska huvudstaden beskrev han hur Australien inte bara har tillgång till de nödvändiga resurserna, utan också kunskapen och teknologin för att utvinna dem på ett effektivt och hållbart sätt.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

12 okt. 2025

Kan lösa 60-80 procent

Rudd lyfte fram att USA har brist på ett 50-tal kritiska mineraler och sällsynta jordartsmetaller, men att Australien, med gemensamma investeringar, kan täcka behovet av 30 till 40 av dem, särskilt inom förädlade jordartsmetaller.

ANNONS

Förväntningarna har länge varit höga på att Canberra och Washington ska fördjupa samarbetet kring säkra leveranser. Investerare har redan positionerat sig; gruvbolaget Lynas Rare Earths har stigit över 150 procent det senaste året. Inför mötet mellan Albanese och Trump fortsatte kursuppgångarna.

Arafura Rare Earths steg upp till 21 procent, Brazilian Rare Earths med 6 procent och Resolution Minerals med hela 49 procent.

Bakom kulisserna pågår också samtal om amerikanska delägarskap i australiska gruvbolag. Enligt källor överväger USA att ta aktieliknande positioner för att säkra tillgången. Liknande investeringar har tidigare gjorts av Japan, som gick in i Lynas 2011 och åter 2023 efter exportstopp från Kina.

Trots det strategiska värdet ligger priserna på kritiska mineraler lågt, vilket fått Australiens regering att planera en reservfond på motsvarande 1,2 miljarder australiska dollar.

Kina kan dumpa marknaden

Ett bekymmer för Australiens och andra delar av världens satsningar på sällsynta jordartsmetaller är den totala dominansen som Kina har på marknaden i dag. Man kan, när man vill, dumpa priserna på marknaden och göra projekt i andra delar av världen olönsamma över en natt.

Därför diskuterar USA nu ett prisgolv för de sällsynta jordartsmetallerna som säljs i USA. Det skulle skydda marknaden från de värsta konsekvenserna av Kinas monopol.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AustralienKinaUSA
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS