Få länder har möjlighet att utmana Kinas dominans vad gäller sällsynta jordartsmetaller. Australien meddelar att man är redo att ge sig in i matchen.
Gruvjätten vill frigöra världen från Kinas dominans
Mest läst i kategorin
Guld har blivit ett meme: "Vänta med att köpa"
Priset på guld har överträffat så gott som alla prognoser och förväntningar. Nu höjs allt fler röster som varnar för guldfebern. En som nyligen anslutit sig till den varnande kören som oroas över det skyhöga priset på guld är den amerikanska investeraren Bill Gross. Trots att han besväras av budgetunderskotten och den allt svagare ekonomin …
Hopp om fred pressar priset på olja
Oljepriserna väntas sjunka denna vecka efter att president Trump meddelat planer på ett möte med Rysslands president Vladimir Putin för att diskutera ett slut på kriget i Ukraina. Redan möjligheten till fred har fått handlare att förbereda sig för en återhämtning i rysk oljeexport. Detta skulle bidra till vad de flesta observatörer kallar ett överskott …
Efter rushen: Gruvan ska tjäna storkovan på silver
Silver, platinum och guld tillhör några av råvarorna som rusat mest i år. Med rekordhöga priser kan man tro att hela tåget har gått, men det finns möjligheter kvar. Det finns mer värde att hämta i kölvattnet av det rusande priset på ädelmetaller. Så kan man sammanfatta den analys som MoneyWeek publicerat på fredagen den …
Nytt rekord igen för guld i skvatt galna rallyt
Under fredagen stack priset på guld i väg upp med som mest 1,2 procent innan det föll tillbaka något, uppger Bloomberg. I det läget kostade guld 4 379,93 dollar per uns, och även silver har under fredagens tidiga handel stigit till nya rekordnivåer. Bakgrunden är de ökade spänningarna mellan USA och Kina men även oro …
Guldrushens baksida – Smugglingen exploderar
Guldsmuggling till Indien har ökat kraftigt inför viktiga höstfestivaler när priset ökar och efterfrågan tilltar. Även i Afrika och Sydamerika får guldboomen negativa konsekvenser. Guldpriser på rekordhöga nivåer och begränsat utbud har fått smugglare att intensifiera sin verksamhet inför de indiska festivalerna Dhanteras och Diwali i oktober, enligt regering och branschkällor som Reuters talat med. …
Världen är beroende av Kina för att få tag på kritiska mineraler och sällsynta jordartsmetaller. Under årtionden har man tagit kontroll över betydande delar av produktionen och i det pågående handelskriget med USA har det blivit Kinas viktigaste vapen i förhandlingarna.
Men trots namnet förekommer dessa sällsynta jordartsmetaller i stora delar av världen. Inte minst gruvjätten Australien kan bli en viktig spelare på den kritiska marknaden. Men då behöver man säkerställa att marknaden är redo att byta ut Kina, enligt Yahoo Finance.
Australien vill undsätta världen från Kina
Australiens premiärminister Anthony Albanese ska träffa Donald Trump på måndagen för att diskutera landets stora reserver av kritiska råvaror. USA, som i dag är beroende av leveranser från Kina, behöver nya lösningar.
Förutom att nå ett avtal om kritiska råvaror så vill Albanese säkerställa att USA kommer att upprätthålla Aukuspakten, där USA förser Australien med kärnkraftsdrivna ubåtar.
Inför måndagens möte framhöll Australiens ambassadör i Washington, Kevin Rudd, landets potential att bidra till västvärldens försörjning av kritiska mineraler.
I ett tal i den amerikanska huvudstaden beskrev han hur Australien inte bara har tillgång till de nödvändiga resurserna, utan också kunskapen och teknologin för att utvinna dem på ett effektivt och hållbart sätt.
Senaste nytt
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Kan lösa 60-80 procent
Rudd lyfte fram att USA har brist på ett 50-tal kritiska mineraler och sällsynta jordartsmetaller, men att Australien, med gemensamma investeringar, kan täcka behovet av 30 till 40 av dem, särskilt inom förädlade jordartsmetaller.
Förväntningarna har länge varit höga på att Canberra och Washington ska fördjupa samarbetet kring säkra leveranser. Investerare har redan positionerat sig; gruvbolaget Lynas Rare Earths har stigit över 150 procent det senaste året. Inför mötet mellan Albanese och Trump fortsatte kursuppgångarna.
Arafura Rare Earths steg upp till 21 procent, Brazilian Rare Earths med 6 procent och Resolution Minerals med hela 49 procent.
Bakom kulisserna pågår också samtal om amerikanska delägarskap i australiska gruvbolag. Enligt källor överväger USA att ta aktieliknande positioner för att säkra tillgången. Liknande investeringar har tidigare gjorts av Japan, som gick in i Lynas 2011 och åter 2023 efter exportstopp från Kina.
Trots det strategiska värdet ligger priserna på kritiska mineraler lågt, vilket fått Australiens regering att planera en reservfond på motsvarande 1,2 miljarder australiska dollar.
Kina kan dumpa marknaden
Ett bekymmer för Australiens och andra delar av världens satsningar på sällsynta jordartsmetaller är den totala dominansen som Kina har på marknaden i dag. Man kan, när man vill, dumpa priserna på marknaden och göra projekt i andra delar av världen olönsamma över en natt.
Därför diskuterar USA nu ett prisgolv för de sällsynta jordartsmetallerna som säljs i USA. Det skulle skydda marknaden från de värsta konsekvenserna av Kinas monopol.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Res billigt – men stanna inte här
Budapest lockar med billiga shoppinggator medan Portugal är ett dåligt val för den som vill bosätta sig permanent. Samtidigt får Norge kritik för sin elreform.? Snart lägger vi ännu en händelserik vecka till handlingarna. Det har handlat om tjänstepension, elreformer, billiga resor och övervärderade bostäder. Bland annat.? Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa privatekonomiska nyheter.? …
Ny forskning: Ät detta kvällssnack innan du somnar
En ny amerikansk studie visar att valet av kvällssnack kan påverka både din tarmflora och ditt immunförsvar. Personer som byter kvällstoasten mot ett grönare alternativ får mindre inflammation i kroppen – och sover dessutom bättre. Det gröna kvällssnackset som tagit världen med storm Det lilla gröna livsmedlet har seglat upp som en ny hälsotrend världen …
Gruvjätten vill frigöra världen från Kinas dominans
Få länder har möjlighet att utmana Kinas dominans vad gäller sällsynta jordartsmetaller. Australien meddelar att man är redo att ge sig in i matchen. Världen är beroende av Kina för att få tag på kritiska mineraler och sällsynta jordartsmetaller. Under årtionden har man tagit kontroll över betydande delar av produktionen och i det pågående handelskriget …
Företag slår larm: Här är brottsligheten värst
Fyra av tio företag i Norrköping påverkas negativt av kriminalitet – dubbelt så många som i resten av landet. För byggföretaget XP Bygg har inbrott, identitetskapning och bedrägerier blivit en del av vardagen. 30 procent av alla svenska företag har blivit utsatta för brott de senaste fem åren, visar en rapport från Företagarna från i …
Nu sågas Stegra: "Nästa Northvolt"
Grönt stål-projektet Stegra är så ekonomiskt utsatt att slutet kan vara nära, enligt Financial Times som drar paralleller till Northvolt. Det svenska koldioxidsnåla stål som under namne Stegra, tidigare H2 Green Steel, är ett flaggskepp inom grönt stål, kämpar för att överleva ett växande finansieringsgap, skriver Financial Times som mäter gapet till drygt 16,5 miljarder …