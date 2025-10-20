Gruvjätten vill frigöra världen från Kinas dominans

Världen är beroende av Kina för att få tag på kritiska mineraler och sällsynta jordartsmetaller. Under årtionden har man tagit kontroll över betydande delar av produktionen och i det pågående handelskriget med USA har det blivit Kinas viktigaste vapen i förhandlingarna.

Men trots namnet förekommer dessa sällsynta jordartsmetaller i stora delar av världen. Inte minst gruvjätten Australien kan bli en viktig spelare på den kritiska marknaden. Men då behöver man säkerställa att marknaden är redo att byta ut Kina, enligt Yahoo Finance.

Australien vill undsätta världen från Kina

Australiens premiärminister Anthony Albanese ska träffa Donald Trump på måndagen för att diskutera landets stora reserver av kritiska råvaror. USA, som i dag är beroende av leveranser från Kina, behöver nya lösningar.

Förutom att nå ett avtal om kritiska råvaror så vill Albanese säkerställa att USA kommer att upprätthålla Aukuspakten, där USA förser Australien med kärnkraftsdrivna ubåtar.

Inför måndagens möte framhöll Australiens ambassadör i Washington, Kevin Rudd, landets potential att bidra till västvärldens försörjning av kritiska mineraler.

I ett tal i den amerikanska huvudstaden beskrev han hur Australien inte bara har tillgång till de nödvändiga resurserna, utan också kunskapen och teknologin för att utvinna dem på ett effektivt och hållbart sätt.