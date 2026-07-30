Fullbokat hos Ferrari – högre prognos för lyxbilar

Bolaget räknar nu med intäkter på omkring 7,6 miljarder euro under året, jämfört med den tidigare prognosen på 7,5 miljarder euro. Ferrari höjer också prognosen för både resultat och kassaflöde.

Motståndskraftig efterfrågan

Vd:n Benedetto Vigna pekar på en fortsatt stark efterfrågan och att kunderna i allt högre grad väljer kostsamma specialanpassningar av sina bilar.

”Den ihållande trenden med personaliseringar och den motståndskraftiga efterfrågan gör att vi kan höja våra utsikter. Vår orderbok är fylld till 2027”, säger han enligt CNBC.

Under kvartalet uppgick rörelseresultatet till 605 miljoner euro, motsvarande en rörelsemarginal på 31,2 procent. Nettoresultatet steg omkring 9 procent jämfört med samma period i fjol till 463 miljoner euro.

”Brukar vänta till tredje kvartalet…”

Även analytiker ser rapporten som ett styrkebesked. RBC Capital Markets konstaterar att Ferrari ovanligt nog väljer att höja sin prognos redan efter det andra kvartalet.

”Ferrari brukar vänta till tredje kvartalet med att höja prognosen. Därför ser vi detta som en positiv signal för resten av året och bedömer att aktien kan fortsätta upp”, skriver analytikern Tom Narayan i en kommentar enligt CNBC.

Bolagets aktie är dubbellistad på New York Stock Exchange (NYSE) och Euronext Milano, och stiger 1,8 procent på torsdagen.

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