166 000 bilar återkallas - misstänkt fel i styrsystemet upptäckt

Den japanska biltillverkaren Toyota har startat en global återkallelse som omfattar över 166 000 fordon.

Anledningen är en misstänkt svaghet i styrsystemet som kan leda till att bilens styrförmåga påverkas under körning.

De berörda modellerna är Proace och Proace Verso, som producerats mellan mars 2016 och juli 2022.

I Sverige finns flera tusen registrerade fordon av dessa typer.

Återkallelsen sker efter att myndigheter i Europa, bland annat det tyska Kraftfahrt-Bundesamt, slagit larm om potentiellt korroderade komponenter i framvagnens konstruktion. Det skriver Chip.

Risk för allvarliga skador

Felet gäller enligt myndigheten de främre länkarmarna.

Korrosion på bussningar kan orsaka att en fästskruv går av, vilket i sin tur kan ge plötsliga förändringar i bilens styrning.

Ett sådant fel kan skapa oberäkneligt körbeteende och i värsta fall leda till olyckor.

ANNONS

Toyota uppger att man inte känner till några olyckor eller personskador relaterade till problemet, men agerar som en säkerhetsåtgärd.

Berörda fordon ska lämnas in för inspektion och reparation.

Verkstäder kommer att byta ut skruvar och bussningar i de främre länkarmarna, ett arbete som beräknas ta cirka en timme och som utförs utan kostnad för bilägaren.