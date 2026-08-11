Psykopater och bakterier – ny koppling hittad

Resultatet pekar mot samband mellan flera bakterietyper och starkare psykopatiska drag.

Forskarna bakom studien, som enligt Sciencealert ännu inte har genomgått fullständig sakkunniggranskning (peer review), beskriver den som den första som undersöker kopplingen mellan mikrobiomet och subkliniska psykopatiska personlighetsdrag.

”Vi antog att sammansättningen av tarmens och munnens mikrobiota kan vara kopplad till subkliniska psykopatiska personlighetsdrag”, skriver forskarna i studien.

Tre bakterier vanligare bland psykopater

Tre bakterier stack ut i analysen. Högre nivåer av bakteriesläktena Allisonella och Prevotella samt arten Cloacibacillus evryensis var förknippade med starkare psykopatiska drag.

Forskarna hittade även en omvänd koppling. Högre nivåer av bakterien Treponema vincentii i munnen var förknippade med lägre nivåer av psykopatiska drag.

Forskarna betonar att resultaten endast visar statistiska samband. Det går alltså inte att säga att bakterierna orsakar psykopatiskt beteende.

Psykopati är ett personlighetsbegrepp som bland annat förknippas med låg empati, impulsivitet, antisocialitet och manipulativa beteenden. Tidigare forskning har pekat på skillnader i hjärnans struktur och funktion hos personer med starka psykopatiska drag, bland annat i områden i pannloben.