Bakterier i tarmen och munnen kan vara kopplade till personlighetsdrag hos psykopater, visar en ny studie.
Psykopater och bakterier – ny koppling hittad
I en ny studie har forskare analyserat mikrobiomet hos 200 friska vuxna och jämfört bakteriefloran med resultaten från ett test som mäter psykopatiska egenskaper.
Resultatet pekar mot samband mellan flera bakterietyper och starkare psykopatiska drag.
Forskarna bakom studien, som enligt Sciencealert ännu inte har genomgått fullständig sakkunniggranskning (peer review), beskriver den som den första som undersöker kopplingen mellan mikrobiomet och subkliniska psykopatiska personlighetsdrag.
”Vi antog att sammansättningen av tarmens och munnens mikrobiota kan vara kopplad till subkliniska psykopatiska personlighetsdrag”, skriver forskarna i studien.
Tre bakterier vanligare bland psykopater
Tre bakterier stack ut i analysen. Högre nivåer av bakteriesläktena Allisonella och Prevotella samt arten Cloacibacillus evryensis var förknippade med starkare psykopatiska drag.
Forskarna hittade även en omvänd koppling. Högre nivåer av bakterien Treponema vincentii i munnen var förknippade med lägre nivåer av psykopatiska drag.
Forskarna betonar att resultaten endast visar statistiska samband. Det går alltså inte att säga att bakterierna orsakar psykopatiskt beteende.
Psykopati är ett personlighetsbegrepp som bland annat förknippas med låg empati, impulsivitet, antisocialitet och manipulativa beteenden. Tidigare forskning har pekat på skillnader i hjärnans struktur och funktion hos personer med starka psykopatiska drag, bland annat i områden i pannloben.
Hjärnan inte hela förklaringen
Men forskarna bakom den nya studien menar att hjärnan sannolikt inte ger hela förklaringen.
En möjlig länk kan vara inflammation. Allisonella har tidigare kopplats till sjukdom och inflammation, vilket i sin tur har samband med flera psykiska tillstånd.
Prevotella har kopplats till neuropsykiatriska sjukdomar och kan påverka emotionell bearbetning. Cloacibacillus evryensis misstänks dessutom kunna producera GABA, en signalsubstans som bland annat är involverad i regleringen av impulskontroll.
Forskarna tror därför att mikrobiomet kan vara en del av ett betydligt större biologiskt pussel.
”Våra resultat visar på mikrobiotans och dess metaboliska produkters potential som biomarkörer för psykopatiska drag”, skriver forskarna.
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