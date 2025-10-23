Forskarna slår larm: Då utvecklar AI psykopatiska drag

Senast häromdagen visade en ny studie att användning av sociala medier kan kopplas till lägre kognitiv förmåga hos barn under 13 år.

Men det är inte bara människor som riskerar att bli mindre skärpta av nätets snuttifierade innehåll.

AI-modeller som matas med ytliga, virala inlägg från sociala medier riskerar att drabbas av något forskarna kallar “hjärnröta” – en sorts kognitiv nedgång som försämrar deras förmåga att resonera och förstå komplexa samband.

Får “kognitiv nedgång” av skräpdata

Studien, som ännu inte har granskats av andra forskare, visar att stora språkmodeller (LLM:er) blir sämre på logiskt tänkande när de tränas på lågkvalitativa texter – till exempel korta och virala inlägg från plattformar som X.

Forskarna upptäckte att modellerna började hoppa över delar av sitt resonemang och misslyckades med att planera hur de skulle svara på frågor. Effekten beskrivs som “påtagliga försämringar i logiskt tänkande och förmågan att förstå längre sammanhang” – alltså tydliga försämringar i logik och läsförståelse.

De kallade fenomenet för “Brain Rot”, hjärnröta, ett begrepp som tidigare använts för att beskriva hur människor påverkas av överdriven konsumtion av snuttifierat innehåll på nätet.