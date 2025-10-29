Nya genombrott inom hjärnforskning kastar ljus över vad som skiljer psykopaters hjärnor från andra människors.
Ny forskning: Så skiljer sig psykopaters hjärnor från andras
Två nya studier visar att personer med psykopatiska drag har tydliga strukturella avvikelser i sina hjärnor, vilket kan förklara deras impulsiva beteende och brist på empati.
Forskare från Nanyang Technological University, University of Pennsylvania och California State University har gjort en anmärkningsvärd upptäckt. Striatum, en region i framhjärnan, är cirka 10 procent större hos personer med psykopatiska drag jämfört med andra. Det skriver Scitechdaily.
Skillnaden gäller både män och kvinnor, vilket är ett nytt fynd inom området.
Striatum spelar en central roll för motivation, beslutsfattande och belöningsprocesser. Den hjälper också till att koordinera motoriska handlingar och hur människor planerar och reagerar på stimuli.
Bekräftat skillnad
Tidigare studier har antytt att psykopater kan ha ett överaktivt striatum, men först nu har forskarna kunnat bekräfta att storleken på denna hjärnregion faktiskt skiljer sig åt.
“Våra resultat hjälper till att förstå vad som ligger bakom antisocialt beteende som psykopati. Vi finner att det, utöver sociala och miljömässiga influenser, är viktigt att beakta att det kan finnas biologiska skillnader mellan antisociala och icke-antisociala individer”, säger biträdande professor Olivia Choy från NTU:s School of Social Sciences för Scitechdaily.
Studien, som baserades på MRI-skanningar av 120 vuxna i USA, visade att personer med större striatum var mer benägna att uppvisa impulsivitet. De visade även starkare önskan om spänning eller risktagande beteende.
Striatum krymper normalt när hjärnan mognar från barndom till vuxen ålder. Därmed tyder fynden på att psykopati kan vara kopplat till avvikelser i hjärnans utveckling.
Forskning tyder på andra skillnader i hjärnan
Parallellt visar en annan studie från amerikanska och tyska forskare att personer med höga psykopatiska drag har lägre volym i viktiga hjärnområden relaterade till beteende, emotionell reglering och impulskontroll. Det skriver IFL Science.
Forskarna fann att de med höga poäng hade 1,45 procent mindre total hjärnvolym. Särskilt i hjärnbarken och områden som är avgörande för vår personlighet, emotionell reglering, moraliska bedömningar och impulskontroll.
De minskade volymerna observerades i basala ganglierna, thalamus och insulära cortex, alla områden som är viktiga för motorisk kontroll, känslomässig bearbetning och social kognition, enligt IFLScience.
Forskarna hoppas att ökad förståelse för dessa hjärnstrukturer kan leda till bättre behandlingsmetoder och rehabiliteringsstrategier för personer med psykopatiska drag.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
