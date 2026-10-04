"Hjärnan inte sämre hos äldre – bara annorlunda"

Hjärnan blir optimal

Forskare från University of Arizona har publicerat en studie, där de just hävdar att skiftet från hippocampus till pannlob, kan vara ett tecken på att hjärnan optimerar sin funktion snarare än att den backar undan.

”Rådande teorier om kognitivt åldrande beskriver ålderdomen som en period av kompensatorisk nedgång – ett försök att upprätthålla prestationsförmågan trots tilltagande neurologisk försämring”, skriver forskarna i sin artikel.

”Vi föreslår i stället att åldrande utgör en fortsättning på utvecklingen: en genetiskt bevarad, adaptiv omorganisering av minnessystemen som löper parallellt med hjärnans omställningar tidigare i livet.”

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Råttor och elefanter

Studien pekar även på paralleller i djurriket. När råttor åldras tenderar de också att i högre grad förlita sig på det välbekanta, medan afrikanska elefanthonor på äldre dar blir ”arkiv för social kunskap” – kan det vara så att vi gör det samma?

”Sammantaget tyder forskningsresultat från djurvärlden på att omorganiseringen av minnessystem vid åldrande kanske inte är unikt mänsklig, utan snarare en allmän princip hos arter med lång livslängd och komplexa sociala strukturer”, menar forskarna.

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Hjärnan påverkas av att vi blir äldre, men den blir inte sämre. I stället konstaterar forskare att hjärnan flyttar fokus och anpassar sig. (Foto: Fotograferna Holmberg /TT)

”Då missar vi poängen”

Det kan finnas ett evolutionärt syfte med allt detta: För oss som har turen att uppnå hög ålder blir det viktigare att föra vidare information än att försöka minnas detaljer i vardagslivet.

”Om vi ​​ser på ett normalt åldrande enbart som en process av försämring, så missar vi verkligen poängen”, menar psykologen Fabian-Xosé Fernandez.

”Den äldre hjärnan är optimerad för andra saker än den yngre hjärnan – främst för att dela med sig av lagrad kunskap och upprätthålla sociala relationer.”

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