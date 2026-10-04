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Life Science

"Hjärnan inte sämre hos äldre – bara annorlunda"

Hjärnan blir inte sämre för att du blir äldre, den blir annorlunda och fokuserar på annat än tidigare, menar forskare i en ny studie.
Hjärnan blir inte sämre för att du blir äldre, den blir annorlunda och fokuserar på annat än tidigare, menar forskare i en ny studie. (Foto: Henrik Montgomery /TT)

Bättre på frågesport men svårare att hitta bilen. När du blir äldre blir hjärnan ”ett arkiv av social kunskap”, enligt forskare.

Du blir bättre på att komma ihåg huvudstäder men sämre på att minnas var du parkerade bilen.

Det handlar om den hjärna som åldras i takt med att du gör det. Men nu förklarar en amerikansk studie att den åldrande hjärnan inte försämras, utan i stället anpassar sig.

Det är vårt så kallade episodiska minne, styrt av hippocampus, som gradvis försämras med åldern.

Det handlar om sådant som minnet för specifika detaljer, som var bilen är parkerad eller vilken tid ett möte äger rum.

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Pannloben blir mer dominant

I stället blir, på äldre dagar, det semantiska minnet som styrs av pannloben, frontalkortex, mer dominant.

Helhetsbilder, allmänbildning och övergripande kunskap – som reglerna i hockey eller vilka städer som är huvudstäder.

Forskare har länge haft uppfattningen att denna förändring i hjärnan är ett sätt att anpassa oss till ett ökande neurologiskt slitage, en så kallad kompensatorisk mekanism, skriver Science Alert.

Nu menar forskare att det i stället rör sig om ett medvetet val som passar äldre personer bättre, personer som – av naturliga skäl – samlat på sig betydligt mer information i hjärnan än yngre.

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Hjärnan blir optimal

Forskare från University of Arizona har publicerat en studie, där de just hävdar att skiftet från hippocampus till pannlob, kan vara ett tecken på att hjärnan optimerar sin funktion snarare än att den backar undan.

”Rådande teorier om kognitivt åldrande beskriver ålderdomen som en period av kompensatorisk nedgång – ett försök att upprätthålla prestationsförmågan trots tilltagande neurologisk försämring”, skriver forskarna i sin artikel.

”Vi föreslår i stället att åldrande utgör en fortsättning på utvecklingen: en genetiskt bevarad, adaptiv omorganisering av minnessystemen som löper parallellt med hjärnans omställningar tidigare i livet.”

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Råttor och elefanter

Studien pekar även på paralleller i djurriket. När råttor åldras tenderar de också att i högre grad förlita sig på det välbekanta, medan afrikanska elefanthonor på äldre dar blir ”arkiv för social kunskap” – kan det vara så att vi gör det samma?

”Sammantaget tyder forskningsresultat från djurvärlden på att omorganiseringen av minnessystem vid åldrande kanske inte är unikt mänsklig, utan snarare en allmän princip hos arter med lång livslängd och komplexa sociala strukturer”, menar forskarna.

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Hjärnan påverkas av att vi blir äldre, men den blir inte sämre. I stället konstaterar forskare att hjärnan flyttar fokus och anpassar sig. (Foto: Fotograferna Holmberg /TT)

”Då missar vi poängen”

Det kan finnas ett evolutionärt syfte med allt detta: För oss som har turen att uppnå hög ålder blir det viktigare att föra vidare information än att försöka minnas detaljer i vardagslivet.

”Om vi ​​ser på ett normalt åldrande enbart som en process av försämring, så missar vi verkligen poängen”, menar psykologen Fabian-Xosé Fernandez.

”Den äldre hjärnan är optimerad för andra saker än den yngre hjärnan – främst för att dela med sig av lagrad kunskap och upprätthålla sociala relationer.”

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