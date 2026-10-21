Sandoz i Österrike är den sista fabriken i Europa som gör penicillin från grunden. Nu hotas dess existens av billigare alternativ från Kina.
Kräver att EU stoppar Kina: Billigt penicillin knäcker konkurrenter
Läkemedelsbranschen är på många sätt en väldigt speciell sektor, liksom exempelvis vapenindustrin.
Vapenindustrin agerar med lång framförhållning, stora statliga beställningar och är i väsentliga avseenden inte på någon marknad i genuin betydelse.
Läkemedelsbranschen är också speciell, inte minst utifrån vad man producerar. Läkemedel är ett grundläggande samhälleligt behov, vilket sätter branschen i en utmärkt förhandlingsposition gentemot samhälle och medborgare.
I strävan efter ökande vinster kan man börja fokusera på annat än traditionell medicin och ägna sig åt viktminskning och håravfall – eller kräva att staten undanröjer marknadsekonomin.
Inga sanktioner: Här slår exporten till Ryssland rekord. Dagens PS
Tillverkar billigare i Kina
Det är det senare det handlar om när det gäller Sandoz och dess penicillinfabrik i österrikiska Kundl.
Problemet för Sandoz är att dess konkurrenter i Kina tillverkar samma antibiotika och ingredienser betydligt billigare än vad Sandoz gör.
Kostnadsmedveten sjukvård i Europa, trängd av den gemensamma sektorns allt tuffare finansiering, väljer hellre ett billigt preparat än ett dyrt.
Det gör utvecklingen till vad Reuters beskriver som ”ett existentiellt hot” mot fabriken i Kundl, i dag den enda plats i Europa där penicillin tillverkas från grunden.
Var sjunde bilförare: Okej köra efter att ha druckit. Dagens PS
Lägger ned eller flyttar till Kina
Flera konkurrenter har redan lagt ned eller själva flyttat produktionen till Kina för att kunna fortsätta tjäna pengar.
Det har gjort Sandoz i Kundl till en fokuspunkt i debatten om vilken självförsörjningsförmåga vi har i väst.
Tre år efter en utbyggnad för 200 miljoner euro, där en fjärdedel kom från skattebetalarna, ber Sandoz nu EU-kommissionen att agera.
Om fabriken skulle läggas ned blir Europa ”helt beroende” av Kina, säger Stephanie Jedner, Sandoz platschef i Kundl, hos Reuters.
Mitt i krisen: Här är flyglinjerna som dubblar trafiken. Dagens PS
86 procent kommer från Kina
I Europa kommer i dag den övervägande andelen penicillin från Kina. Kinas andel på området har gått från 44 procent år 2019 till 86 procent 2025, enligt Eurostat.
Samtidigt är Europas export av samma produkter i dag en knapp femtedel av den toppnivå som nåddes i början av 2000-talet.
Sandoz sade tidigare i år att dess förmåga att leverera ”inte är kommersiellt hållbar” om inte regeringarna betalar mer för penicillinet.
Sandoz hävdar att Kinas kontroll över penicillinkedjan skapar en ”inneboende strategisk risk” som liknar Kinas strypgrepp kring kritiska mineraler.
Polischef bytte billigt vin mot dyrt: Åtalad för bedrägeri. Dagens PS
Kan använda medicin som vapen
”Antibiotikaförsörjning skulle kunna bli ett verktyg för ekonomiskt tvång eller hybridkrigföring, särskilt under perioder av diplomatisk spänning”, skrev Sandoz och bad om mer stöd.
”Det här är något man bör oroa sig för”, säger Tim Rühlig, Kina-analytiker vid EU:s institut för säkerhetsstudier, och menar att Kinas marknadsmakt ger landet utrymme att försvara strategiska intressen, hos Reuters.
Ett exempel är den kinesiske ekonomen Daokui Li, som under pandemin antydde att tillgång till aktiva farmaceutiska substanser skulle kunna användas som påtryckningsmedel i handelstvister.
EU-kommissionen väntas inom kort inleda en antidumpningsutredning, enligt vad EU-källor uppger för Reuters.
Enligt dem är det sannolikt att EU kommer att införa tullar med tanke på att Europa intar en allt hårdare hållning gentemot Kina.
Av 23 pågående EU-utredningar rörande dumpning och subventioner riktar sig alla utom tre mot Kina – antingen enbart eller tillsammans med andra länder.
Överraskningen: Finska skallar från Sverige inte finska. Dagens PS