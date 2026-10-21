Kräver att EU stoppar Kina: Billigt penicillin knäcker konkurrenter

Lägger ned eller flyttar till Kina

Flera konkurrenter har redan lagt ned eller själva flyttat produktionen till Kina för att kunna fortsätta tjäna pengar.

Det har gjort Sandoz i Kundl till en fokuspunkt i debatten om vilken självförsörjningsförmåga vi har i väst.

Tre år efter en utbyggnad för 200 miljoner euro, där en fjärdedel kom från skattebetalarna, ber Sandoz nu EU-kommissionen att agera.

Om fabriken skulle läggas ned blir Europa ”helt beroende” av Kina, säger Stephanie Jedner, Sandoz platschef i Kundl, hos Reuters.

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86 procent kommer från Kina

I Europa kommer i dag den övervägande andelen penicillin från Kina. Kinas andel på området har gått från 44 procent år 2019 till 86 procent 2025, enligt Eurostat.

Samtidigt är Europas export av samma produkter i dag en knapp femtedel av den toppnivå som nåddes i början av 2000-talet.

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Sandoz sade tidigare i år att dess förmåga att leverera ”inte är kommersiellt hållbar” om inte regeringarna betalar mer för penicillinet.

Sandoz hävdar att Kinas kontroll över penicillinkedjan skapar en ”inneboende strategisk risk” som liknar Kinas strypgrepp kring kritiska mineraler.

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Ett piller – och antagligen kinesiskt. Kina står för 86 procent av allt penicillin vi konsumerar i Europa och nu ställs krav på att EU ska agera. (Foto: Janerik Henriksson /TT)

Kan använda medicin som vapen

”Antibiotikaförsörjning skulle kunna bli ett verktyg för ekonomiskt tvång eller hybridkrigföring, särskilt under perioder av diplomatisk spänning”, skrev Sandoz och bad om mer stöd.

”Det här är något man bör oroa sig för”, säger Tim Rühlig, Kina-analytiker vid EU:s institut för säkerhetsstudier, och menar att Kinas marknadsmakt ger landet utrymme att försvara strategiska intressen, hos Reuters.

Ett exempel är den kinesiske ekonomen Daokui Li, som under pandemin antydde att tillgång till aktiva farmaceutiska substanser skulle kunna användas som påtryckningsmedel i handelstvister.

EU-kommissionen väntas inom kort inleda en antidumpningsutredning, enligt vad EU-källor uppger för Reuters.

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Enligt dem är det sannolikt att EU kommer att införa tullar med tanke på att Europa intar en allt hårdare hållning gentemot Kina.

Av 23 pågående EU-utredningar rörande dumpning och subventioner riktar sig alla utom tre mot Kina – antingen enbart eller tillsammans med andra länder.

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