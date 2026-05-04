Hur går det egentligen för läkemedelsindustrin? Många siffror tyder på att den går som tåget, men det finns fallgropar.
Experter varnar: Fetmaläkemedel kan leda till bubbla
Läkemedelsindustrin drivs just nu av en kraftig efterfrågan på fetma- och diabetesläkemedel.
Bra, tycker många, men utvecklingen kan innebära ökade risker för sektorn.
En ny rapport från Deloitte pekar på en växande koncentration kring ett fåtal preparat, vilket något som liknar en bubbla.
Inbringar stora summor
Avkastningen på forskning och utveckling för de 20 största läkemedelsbolagen har stigit till omkring 7 procent, den högsta nivån på flera år.
Uppgången förklaras nästan helt av läkemedel inom en specifik klass, så kallade GLP-1-preparat, som används för behandling av fetma och typ 2-diabetes.
Efterfrågan på produkter som Wegovy och Zepbound har vuxit snabbt och förändrat branschens struktur, skriver CNBC.
För första gången på 16 år har cancerbehandlingar förlorat sin position som den mest värdefulla delen av läkemedelsbolagens sena utvecklingsportföljer.
Går inte lika bra i övriga sektorn
Fetmaläkemedel står nu för en betydande andel av de förväntade framtida intäkterna. Samtidigt visar analysen att denna tillväxt döljer en svagare utveckling i övriga delar av sektorn.
Om dessa läkemedel exkluderas faller avkastningen tydligt.
Utvecklingen innebär att riskerna koncentreras. Ett begränsat antal så kallade storsäljande läkemedel väntas stå för en mycket stor del av framtida intäkter.
Det gör branschen mer sårbar för förändringar inom just dessa behandlingsområden, exempelvis ökad konkurrens eller regulatoriska hinder.
Har flera användningsområden
Ledande bolag som Novo Nordisk och Eli Lilly har varit drivande i utvecklingen. Deras läkemedel används inte bara för viktnedgång utan har även visat effekter inom andra områden, som hjärt-kärlsjukdomar och vissa kroniska tillstånd.
Men det återstår flera frågetecken kring långsiktiga effekter och nya användningsområden. Forskning pågår kring hur dessa läkemedel påverkar exempelvis inflammation och neurologiska sjukdomar.
Trots osäkerheterna fortsätter investeringarna att öka. Frågan för läkemedelsbolagen är om de ska fortsätta satsa på den nuvarande tillväxtvågen eller sprida riskerna genom att utveckla nya behandlingsområden.
Rapporten pekar på att den nuvarande utvecklingen kan bli avgörande för hur branschen balanserar mellan kortsiktig lönsamhet och långsiktig stabilitet.