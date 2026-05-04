Experter varnar: Fetmaläkemedel kan leda till bubbla

En ny rapport från Deloitte pekar på en växande koncentration kring ett fåtal preparat, vilket något som liknar en bubbla.

Inbringar stora summor

Avkastningen på forskning och utveckling för de 20 största läkemedelsbolagen har stigit till omkring 7 procent, den högsta nivån på flera år.

Uppgången förklaras nästan helt av läkemedel inom en specifik klass, så kallade GLP-1-preparat, som används för behandling av fetma och typ 2-diabetes.

Efterfrågan på produkter som Wegovy och Zepbound har vuxit snabbt och förändrat branschens struktur, skriver CNBC.

För första gången på 16 år har cancerbehandlingar förlorat sin position som den mest värdefulla delen av läkemedelsbolagens sena utvecklingsportföljer.