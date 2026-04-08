Novo Nordisks fetmapiller gör succé – hittar nya patienter

Dröjer för Sverige

När det gäller pillren kommer svenskar dock få vänta tills pillret kommer till Europa, vilket kan dröja till 2027.

I USA säljs pillret som sagt redan och det har öppnat upp en helt ny marknad i landet, enligt CNBC.

Sedan det nya GLP-1-pillret släpptes i januari har över 600 000 recept skrivits ut i USA, en succé för Novo Nordisk.

ANNONS

Billigt succé-piller

Det är relativt billigt för patienterna, där det ligger på 149 dollar till 299 dollar per månad, beroende på dosen, något som analytiker på BMO Capital Markets beskriver som ett ”attraktivt” ingångspris.

Med årets första rapport som kommer i maj kommer den danska läkemedelsjätten att inkludera pillret och förhoppningarna är att bolaget ska vända den tidigare negativa utvecklingen på börsen.

Novo Nordisk i motvind

Hittills har Novo Nordisk kämpat i motvind när konkurrenten Lilly plockar allt fler andelar på fetmamarknaden, men med det nya pillret förväntas vinden vända.

Att släppa ett piller mot fetma är perfekt i USA – ett land där en fjärdedel av de vuxna är rädda för sprutor, samtidigt som runt 40 procent av den vuxna delen av befolkningen lider av fetma.

Lysande framtidsutsikter

Det betyder lysande framtidsutsikter för ett bolag som Novo Nordisk.

”Patienter vill inte bli stuckna av nålen eller bli stuckna av priset”, säger Jamey Millar, Novo Nordisks chef för den amerikanska verksamheten.

ANNONS

”Vi vädjar till båda.”

Ser lovande ut

Hittills har testresultaten i USA varit lovande för patienterna.

Courtney Kim, en hemmafru baserad i Pittsburgh, är bland de patienter som tar Wegovy-pillret och som ännu inte upplevt några biverkningar efter att ha tagit pillret i snart 2 månader.

”Det fungerar faktiskt, och jag är chockad över att vikten stannar nere”, säger hon.

”Hittills har jag haft en positiv upplevelse.”

Läs även:

5:2, keto eller Ozempic? Din personlighet styr dig till rätt metod för viktminskning. Dagens PS

Överviktiga får inte läkemedel av staten – för dyrt. Dagens PS

ANNONS