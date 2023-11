När jordens temperatur stiger dör fler med psykisk sjukdom

I juni 2021 drabbades British Colombia i Kanada av en rekordhet värmebölja och enligt en studie hade 8 procent av dem som dog av den extrema värmen diagnosticerats med schizofreni, det rapporterar CNN.

Det innebär att schizofreni var en farligare riskfaktor än alla andra tillstånd forskarna studerade, inklusive njursjukdom och kranskärlssjukdom.

Det kommer bli värre

Robert Feder är en pensionerad New Hampshire-baserad psykiater och American Psychiatric Associations representant till Medical Society Consortium on Climate and Health.

Han säger att tills klimatförändringarna är under kontroll kommer saker och ting tyvärr bara att bli värre.

“När temperaturen fortsätter att öka kommer dessa effekter att förstärkas. Det kommer bli fler stormar, fler bränder och folk kommer bli mer oroliga för vad som kan hända eftersom det händer mycket mer”, säger han till CNN.