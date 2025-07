Du har rätt: Tiden går fortare nu

Visst är känslan bekant? Tiden går fortare och fortare. Ibland känns det som om du inte riktigt hinner med och helt plötsligt har en vecka till gått.

Nu har du forskarna på din sida. Jorden snurrar nämligen snabbare i sommar och forskarna vet inte riktigt varför, skriver Time and Date.

Något oväntat sker med planetens rotation och under juli och augusti kommer Jorden att snurra snabbare än vanligt.

Oväntat, inte minst eftersom det bryter mot den långsiktiga trenden att rotationen saktar ner.

Snurrar egentligen saktare

Sedan evinnerliga tider snurrar jorden egentligen allt långsammare. I dag roterar planeten drygt 365 varv på sin axel under tiden det tar att kretsa runt solen, vilket ger oss just det antalet dygn per år.

Men för endast 1,4 miljarder år sedan hade jorden omkring 490 dygn per år.

Förändrade havsnivåer, rörelser inuti jorden och månen som långsamt drar sig bort från oss, är faktorer som påverkar hur snabbt vi roterar.

Atomklockor gör att vi numera håller exakt koll på dygnens längd. 2020 registrerades de 28 kortaste dygnen sedan 1960.

Under åren sedan dess har nya rekord slagits. 2024 gav det kortaste dygnet hittills, ett dygn som var 1,66 millisekunder kortare än det vanliga 86 400-sekundersdygnet.