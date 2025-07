Sömnvanan som gör att du rör dig mer – redan nästa dag

Små förändringar gör skillnad

Forskarna fann nämligen att även små förändringar gjorde skillnad. Deltagare som justerade sin läggtid med bara 30 minuter tidigare, utan att förkorta den totala sömntiden, uppvisade märkbara ökningar i fysisk aktivitet redan dagen efter.

“Våra resultat är konsekventa över olika befolkningsgrupper och visar att om du kan gå och lägga dig tidigare än vanligt, utan att minska din sömntid, så ökar sannolikheten att du rör på dig mer nästa dag”, säger Elise Facer-Childs, en av studiens seniora författare.

Studien, som publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences, är ett samarbete mellan forskare i Australien, USA, Storbritannien och Schweiz. Den leddes av forskaren Josh Leota vid Monash University.

Nattugglor i kläm

En viktig faktor bakom sambandet är människors så kallade kronotyp, det vill säga om man är morgon- eller kvällsmänniska. Forskningen visar att personer med en naturlig benägenhet att vara vakna sent oftare rör sig mindre och har svårare att få till träning i vardagen.

“Standardrutiner från nio till fem kan krocka med kvällspersoners naturliga sömnpreferenser, vilket leder till social jetlag, sämre sömnkvalitet och ökad trötthet på dagen, som i sin tur minskar motivationen till fysisk aktivitet”, förklarar Leota.

Data samlades in via aktivitetsarmband som loggar rörelse, puls och kroppstemperatur dygnet runt. För att styrka resultaten analyserade forskarna också data från nästan 6 000 personer med Fitbit-enheter kopplade till det amerikanska forskningsprogrammet All of Us.

