Avslöjat: Så låter törstiga träd

”Det susar i säven” är en klassisk barnbok av Kenneth Grahame. Nu kan den komma i en uppdaterad upplaga och handla om träd i stället.

Det är bara att läsa ”Ultrasonic acoustic emissions as indicators of tree drought stress in outdoor forest settings: Testing the concept using cut saplings” så förstår du varför.

Det handlar helt enkelt om törstiga träd. Träd som lider av torka ger nämligen ljud ifrån sig, ljud som kan fångas upp med mikrofoner, avslöjar Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Dessa ljud kan avslöja permanenta skador och genom att lyssna på skogens viskningar hoppas forskarekunna utveckla ett nytt sätt att upptäcka vad man kallar ”klimatstress” hos träd.

Jämförs med blodproppar

Torka är en känd orsak till träds död och minskad tillväxt i europeiska skogar. I Sverige har minskad tillväxt i skogen under 2010-talet och framåt ofta kopplats till torkperioder.

En orsak till att träd inte återhämtar sig tros vara att vävnaden som leder vatten uppåt i träden fylls med luftbubblor. Tillståndet kallas embolism och jämförs med våra blodproppar.

Det forskare vid SLU nu kan visa är att mikrofoner kan användas för att upptäcka att träd drabbas av embolism.

När vattenpelaren i trädet brister och vattnet blir ånga, så kallad kavitation, uppstår ett svagt ljud som mikrofonerna kan fånga.

”Vår studie lägger grunden för att vi ska kunna utveckla en metod som gör det möjligt att studera när och varför träd drabbas av embolism under torka”, säger SLU-professorn Jonatan Klaminder.

