Influerare fyller ett behov hos unga som den vanliga vården inte tillgodoser. Därför lyssnar de hellre på influerare än på en doktor.
"Man lyssnar ju hellre på en influencer än på en doktor"
Det fanns, förr, ett talesätt om att ”ett äpple om dagen håller doktorn borta”.
I dag kan vi byta ut ”ett äpple” mot ”en influerare”. Ny svensk forskning visar att influerares egna berättelser om psykisk ohälsa fyller ett behov för tonårsflickor som den vanliga vården inte tillgodoser.
Samtidigt är de intervjuade gymnasietjejerna kritiska till hur influerarna bidrar till förväntningar på att man ska må dåligt, konstaterar studien.
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”Märkbart stor roll”
”Det är märkbart vilken stor roll influerare som pratar om psykisk ohälsa har fått. Utan att ha någon utbildning har de ändå blivit utbildare genom sina egna berättelser och genom att media och organisationer som jobbar för psykisk hälsa ger dem legitimitet”, säger Anette Wickström, professor vid Linköpings universitet.
38 flickor i åldrarna 16–17 år intervjuades om hur de tolkar budskapet i olika videoklipp från fyra influerare, vilka ofta berättar personligt om sin psykiska ohälsa och ger råd till sina följare.
Influerarna valdes utifrån vad flickorna själva uppgav att de ofta brukade titta på.
”Skapar närhet och tilltro”
De intervjuade flickorna gillade att det gick att känna igen sig i berättelserna och de anser att influerarna gör en viktig insats genom att prata öppet om psykisk ohälsa.
De personliga historierna upplevdes som lärorika och skapade närhet och tilltro till influeraren.
Samtidigt hade tjejerna större förtroende för läkare och psykologer när det gällde råd om hur man hanterar sin hälsa.
Forskarnas slutsats är att influeraren erbjuder något som vården inte lyckas med: känslan av att få samtal och stöd. Influeraren finns alltid tillgänglig och talar ur egna erfarenheter.
”Man lyssnar ju hellre på en influencer än en doktor,” säger en av tjejerna i studien.
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Medvetna om reklamrollen
Men flickorna var också medvetna om att influerarna är reklampelare som använder sina personliga historier för att få många följare och därmed kommersiella samarbeten med olika företag.
Att vara influerare är ett jobb. Det får bara inte bli för uppenbart. Då slår tjejerna bakut, konstaterar forskarna.
”Känslan av äkthet får sig en törn om det kommersiella tar överhanden. Men det finns även en väldigt förlåtande attityd om det är en influencer man följt i många år. Då är det inte samma kritiska blick”, säger Judith Lind, universitetslektor i Linköping.
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Skapar ”förväntan” på problem
Även om flickorna menade att det är bra att influerarna talar öppet om psykisk ohälsa kunde de se avigsidor med det, som till exempel att det kan skapa en sorts ”förväntan” på att unga tjejer ska ha psykiska problem.
De såg även en fara med att influerarna överanvänder ord som ”ångest” och ”depression”, även om de samtidigt betonade att alla har rätt att själva sätta etikett på sitt mående.
De intervjuade ansåg inte heller att influeraren har något särskilt ansvar för hur andra påverkas av budskapet. Den som mår dåligt av det får själv se till att inte ta del av det.
Forskarna menar att det här återspeglar en nutida syn på psykisk ohälsa där individen får bära ansvaret för hur den mår.