"Man lyssnar ju hellre på en influencer än på en doktor"

”Skapar närhet och tilltro”

De intervjuade flickorna gillade att det gick att känna igen sig i berättelserna och de anser att influerarna gör en viktig insats genom att prata öppet om psykisk ohälsa.

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De personliga historierna upplevdes som lärorika och skapade närhet och tilltro till influeraren.

Samtidigt hade tjejerna större förtroende för läkare och psykologer när det gällde råd om hur man hanterar sin hälsa.

Forskarnas slutsats är att influeraren erbjuder något som vården inte lyckas med: känslan av att få samtal och stöd. Influeraren finns alltid tillgänglig och talar ur egna erfarenheter.

”Man lyssnar ju hellre på en influencer än en doktor,” säger en av tjejerna i studien.

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Medvetna om reklamrollen

Men flickorna var också medvetna om att influerarna är reklampelare som använder sina personliga historier för att få många följare och därmed kommersiella samarbeten med olika företag.

Att vara influerare är ett jobb. Det får bara inte bli för uppenbart. Då slår tjejerna bakut, konstaterar forskarna.

”Känslan av äkthet får sig en törn om det kommersiella tar överhanden. Men det finns även en väldigt förlåtande attityd om det är en influencer man följt i många år. Då är det inte samma kritiska blick”, säger Judith Lind, universitetslektor i Linköping.

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Professor Anette Wickström och universitetslektor Judith Lind ligger bakom studien som visar hur tonårstjejer hellre lyssnar på influerare än på en doktor. (Foto: Anna Nilsen/LiU)

Skapar ”förväntan” på problem

Även om flickorna menade att det är bra att influerarna talar öppet om psykisk ohälsa kunde de se avigsidor med det, som till exempel att det kan skapa en sorts ”förväntan” på att unga tjejer ska ha psykiska problem.

De såg även en fara med att influerarna överanvänder ord som ”ångest” och ”depression”, även om de samtidigt betonade att alla har rätt att själva sätta etikett på sitt mående.

De intervjuade ansåg inte heller att influeraren har något särskilt ansvar för hur andra påverkas av budskapet. Den som mår dåligt av det får själv se till att inte ta del av det.

Forskarna menar att det här återspeglar en nutida syn på psykisk ohälsa där individen får bära ansvaret för hur den mår.

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