Forskare: "Sambandet skärmtid och psykisk ohälsa är överskattat"

Tydligast kring spel och chatt

De tydligaste kopplingarna mellan skärmanvändning och psykisk ohälsa sågs under tonåren och för interaktiva skärmaktiviteter som spelande, chattande och internetsurfande.

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Betydligt svagare eller inga samband sågs när det gäller passiva aktiviteter som tv- eller videotittande.

15-åringar som ägnade mer än sex timmar per dag åt interaktiva skärmaktiviteter hade fler symtom på depression eller ångest.

De hade mer än dubbelt så hög risk att senare få en sådan diagnos jämfört med jämnåriga med högst två timmars skärmanvändning per dag.

Men när forskarna jämförde tvillingar inom samma familj försvagades de flesta samband, särskilt bland enäggstvillingar.

”Sambanden försvann inte helt men blev betydligt svagare. Det pekar på att både arv och uppväxtmiljö spelar en viktig roll”, säger Tong Gong.

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Skärmtid kan se ut på olika sätt, här hängmatte-varianten. Nu säger forskare att sambandet med psykisk ohälsa kan vara överskattat. (Foto: Stefan Jerrevång /TT)

Ska gå vidare i forskningen

Forskarna betonar att resultaten inte innebär att skärmanvändning saknar betydelse för psykisk hälsa.

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Skärmtid under tonåren är fortsatt kopplad till en förhöjd risk för senare psykisk ohälsa, även om osäkerheten ökar när familjebakgrund och genetiska faktorer tas med i analyserna.

Nästa steg är att undersöka olika typer av skärmaktiviteter mer i detalj och studera bland annat innehåll, motivation bakom användningen, problematisk användning och vad skärmtiden ersätter.

På så vis hoppas forskarna bättre kunna förstå hur sambanden varierar i olika åldrar och mellan flickor och pojkar.

”Framtida rekommendationer bör inte enbart fokusera på hur mycket tid barn och ungdomar tillbringar framför skärmar”, säger Emma Frans, senior forskningsspecialist vid institutionen.

”För att kunna ge bra råd behöver vi också förstå vad de gör på skärmarna, varför de gör det och vilka individuella och familjerelaterade faktorer som kan påverka deras mående”, tillägger hon.

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