Carola Häggkvist gjorde fyra exklusiva spelningar på hotellet – men har inte fått betalt. Nu tar hon hotellet till Kronofogden.
Carola tar hotell till Kronofogden – kräver 113 952 kronor
Förra året gjorde Carola Häggkvist fyra spelningar på Hotell Borgafjäll i Dorotea.
Det handlade om två sittningar per kväll, fredag och lördag 14-15 mars 2025.
”Vid alla sittningarna har vi en trerättersmeny och ett alternativ där gästerna kan sitta uppe på ´Hyllan´och köpa ett drinkpaket”, berättade Magnus Ivarsson som driver hotellet nöjt för lokaltidningen.
Bakgrunden till det ovanliga engagemanget var, berättade han, att Carola Häggkvist besökt anläggningen vid nyår för något år sedan med familj och släkt – och på den vägen var det.
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”Verkligen superkul” – då
”Jag tror att det kommer att vara en väldigt bred publik och vi ser redan nu på bokningarna att det är en del långväga gäster, vissa kör 50–60 mil. En del av dem var här och såg Måns Zelmerlöw förra året”, berättade Ivarsson.
”Det är verkligen superkul”, konstaterade han.
I dag är det inte lika kul. Carolas arrangörsbolag Jubel AB har, drygt 1,5 år senare, inte fått betalt för spelningarna.
Nu har Carola via sitt bolag gått till Kronofogden och bett om hjälp med att driva in pengarna.
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Nästan fem miljoner i skulder
Det är hon inte ensam om. Det visar sig nu att hotellet enligt Kronofogden har skulder på totalt 4 797 414 kronor.
Carolas 113 952 kronor är alltså bara en liten del av skulderna på nästan fem miljoner.
Carolas bolag har nu ansökt om ett betalningsföreläggande för att få betalt från Borgahällan AB, som är bolaget bakom Hotell Borgafjäll, skriver VK.
Sami Lundqvist är sektionschef hos Kronofogden Skellefteå/Luleå och säger att det pågår en tillgångsutredning, det vill säga att Kronofogden undersöker hotellets tillgångar för att ta reda på om det finns något att utmäta för att betala hotellets skulder.
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Har beslutat om utmätning
”Tittarvi historiskt så har vi fattat beslut om utmätning. Det har vi gjort”, säger Sami Lundqvist utan att gå in på mer kring utmätningen.
Det är dock klart att vissa av bolagets skulder betalas av inom den närmaste tiden. Enligt VK handlar det om skulder till en bank, som delvis blir reglerade.
Det här är andra gången på kort tid Carola Häggkvist oförskyllt hamnar i ett rättsligt sammanhang.
För en månad sedan skrev Dagens PS om hur sångerskan blev utnyttjad i ett miljonbedrägeri.
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Blev av med mer än en miljon
En 82-årig kvinna blev lurad att tro att hon hjälpte Carola och betalade totalt mer än en miljon kronor till en bedragare.
Det hela slutade i ett åtal vid Örebro tingsrätt, där historien nystades upp om hur Carola blivit ett ofrivilligt lockbete i ett miljonbedrägeri.
”I efterhand har jag sett att pengarna egentligen gått till andra personer. Först då insåg jag att det inte är Carola jag pratat med”, säger hon hos polisen. Polisutredningen hade då kunnat visa 53 transaktioner kvinnan lurats till att göra.
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