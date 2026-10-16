Carola tar hotell till Kronofogden – kräver 113 952 kronor

”Vid alla sittningarna har vi en trerättersmeny och ett alternativ där gästerna kan sitta uppe på ´Hyllan´och köpa ett drinkpaket”, berättade Magnus Ivarsson som driver hotellet nöjt för lokaltidningen.

Bakgrunden till det ovanliga engagemanget var, berättade han, att Carola Häggkvist besökt anläggningen vid nyår för något år sedan med familj och släkt – och på den vägen var det.

Carola utnyttjad i miljonbedrägeri: ”Jag är Carola”. Dagens PS

”Verkligen superkul” – då

”Jag tror att det kommer att vara en väldigt bred publik och vi ser redan nu på bokningarna att det är en del långväga gäster, vissa kör 50–60 mil. En del av dem var här och såg Måns Zelmerlöw förra året”, berättade Ivarsson.

”Det är verkligen superkul”, konstaterade han.

I dag är det inte lika kul. Carolas arrangörsbolag Jubel AB har, drygt 1,5 år senare, inte fått betalt för spelningarna.

Nu har Carola via sitt bolag gått till Kronofogden och bett om hjälp med att driva in pengarna.

Nu är bedragarna så många att de inte får plats. Dagens PS