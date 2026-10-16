Nu ska Sverige ta hand om norskt kärnbränsle – också

Nu gäller det norskt kärnbränsle

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Nu ska Sverige även ta hand om norskt kärnbränsle. Studsvik har tecknat ett långsiktigt avtal fram till år 2055 kring ”transport, behandling för långsiktig lagring och mellanlagring av använt kärnbränsle från Norges tidigare forskningsreaktorer”, skriver bolaget i en nyhetskommuniké.

Studsvik anger det avtalsenliga minimivärdet till cirka 875 miljoner kronor och det totala värdet för bolaget till 3–4 miljarder kronor.

Den slutliga summan avgörs av förstudiens omfattning och budget, av vilka arbetsordrar NND, Norsk nukleær dekommisjonering, lägger och av tillstånd i båda länderna, förtydligar man.

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Sanering kan kosta 57 miljarder

För Norge är miljardbeloppen småpengar i sammanhanget. Norrmännen avvecklade sina forskningsreaktorer i Halden (2018) och Kjeller (2019), sedan man upptäckt komponentkorrosion i dem.

Begreppet står för att komponenter bryts ner och förstörs av kemiska reaktioner med sin omgivning.

Saneringsarbetet för reaktorerna beräknas ta flera decennier och kosta 33-57 miljarder norska kronor, skriver IFE, Institutt for energiteknikk.

Studsvik ska transportera det använda kärnbränslet till sina anläggningar i Sverige, inspektera och behandla det samt lagra det tills det återförs till Norge.

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Arbetet inleds med en förstudie som ska fastställa den detaljerade projektplanen och budgeten.

Huvuddelen av arbetet väntas ske under de kommande två decennierna, enligt avtalet som signerats i norska Halden av Studsviks vd Karl Thedéen och NND:s generaldirektör Pål Mikkelsen.

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Reaktorhallen i svenska Forsmark. I avtalet med Norge om kärnbränsle handlar det om bränsle från de nu stängda forskningsreaktorerna. Arkivbild. (Foto: Pontus Lundahl/TT)

16,5 ton använt kärnbränsle

Norge har ungefär 16,5 ton använt kärnbränsle efter sex decennier av forskningsreaktordrift.

Mycket av bränslet kan inte långtidslagras eller slutförvaras i sin nuvarande form, konstaterar parterna.

Enligt ramavtalet ska Studsvik transportera bränslet från Norge till sina kärntekniska anläggningar utanför Nyköping, inspektera det och vid behov behandla det genom bland annat oxidation av metalliskt uranbränsle, för att förbereda det för mellanlagring och slutförvar.

Det behandlade bränslet blir kvar hos Studsvik tills det återförs till Norge för slutförvar.

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