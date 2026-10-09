Forskare: Lägre risk för demens efter fetmaoperation

Gjordes jämförbara

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Grupperna matchades utifrån bland annat ålder, kön, BMI, diabetesbehandling, hjärt-kärlsjukdom och rökning för att bli så jämförbara som möjligt.

Medelåldern var omkring 48 år och genomsnittligt BMI hos dem låg runt 42. Genom att koppla uppgifterna till andra nationella register, kunde forskarna följa vilka som senare fick en demensdiagnos. Uppföljningstiden var i genomsnitt drygt nio år.

I den statistiska analysen var fetmaoperation förknippad med omkring 40 procent lägre relativ risk för demens totalt.

Den beräknade kumulativa förekomsten efter 15 år var 1,8 procent i den opererade gruppen och 2,7 procent bland dem som inte opererats – en skillnad på 0,9 procentenheter.

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Samband för Alzheimers och demens

Sambandet sågs både för Alzheimers sjukdom och för vaskulär demens. För Alzheimer var den beräknade förekomsten efter 15 år 1,2 respektive 1,9 procent, och för vaskulär demens 0,4 respektive 0,7 procent.

Vad som ligger bakom skillnaderna är däremot inte klarlagt. Forskarna pekar på viktnedgång och förändringar i tarmhormoner, däribland GLP-1, som möjliga förklaringar.

Studien kan dock inte avgöra vilka mekanismer som bidragit till resultaten.

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Patienter som genomgått fetmaoperationer har lägre risk att utveckla demens, men större risk för alkoholrelaterad demens, enligt forskare. (Foto: Oscar Olsson /TT)

Förhöjd risk men få fall

För alkoholrelaterad demens och Korsakoffs syndrom gick sambandet i motsatt riktning.

Tio fall registrerades bland de opererade och sex bland de icke-opererade. Den absoluta förekomsten var låg, men den relativa risken var förhöjd och skattningen osäker eftersom fallen var få.

Korsakoffs syndrom, som även kallas Korsakoffs psykos, är en kronisk hjärnskada som främst orsakas av kraftig brist på vitamin B1, oftast till följd av långvarigt alkoholmissbruk eller svårundernäring.

I diskussionen lyfter forskarna alkoholproblem, malnutrition och brist på mikronäringsämnen som möjliga bidragande faktorer, skriver Dietisten.

De betonar behovet av långsiktig uppföljning och stöd från flera professioner, med uppmärksamhet på psykisk hälsa och följsamhet till rekommendationer efter operationen, inklusive tillskott.

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