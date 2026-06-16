Brustet hjärta vanligast hos kvinnor

Det här är en grupp patienter som har tydliga symptom på hjärtinfarkt, men där man inte kan se några tydliga förträngningar i kranskärlen.

Här ingår till exempel de som drabbas av ”brustet hjärta”, takotsubo syndrom, ett tillstånd som ofta utlöses av extrem stress och ger dessa symtom.

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”Minskar symtomen”

Trots att personer som drabbas av dessa typer av hjärtsjukdom kan uppleva stress och ångest både före och efter händelsen, finns idag inga behandlingsriktlinjer för psykologiskt stöd. Där kommer internetbaserad KBT nu in i bilden, skriver Uppsala universitet.

”Vi kan se att vår behandling, som består av en internetbaserad KBT inriktad på att hantera stress och ångest, minskar symtomen”, säger Philip Leissner, psykolog och studiens försteförfattare.

”Minskningen är signifikant och ligger i linje med resultaten man brukar se i psykologiska behandlingar”, tillägger Leissner och pekar på att det dessutom var få som hoppade av, vilket är ett gott betyg.

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