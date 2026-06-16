Män är överrepresenterade i hjärtsjukdomar – men vissa tillstånd drabbar främst kvinnor. Det gäller exempelvis brustet hjärta.
Brustet hjärta vanligast hos kvinnor
Män är mest frekventa när det gäller hjärtsjukdomar, men tillståndet ”brustet hjärta”, takotsubo syndrom, drabbar främst kvinnor.
Stress och ångest är vanligt i den gruppen och nu visar en studie av forskare i Uppsala och på Karolinska institutet att internetbaserad KBT, kognitiv beteendeterapi, kan minska symptomen och hjälpa patienterna att bättre hantera sina känslor.
Det här är en grupp patienter som har tydliga symptom på hjärtinfarkt, men där man inte kan se några tydliga förträngningar i kranskärlen.
Här ingår till exempel de som drabbas av ”brustet hjärta”, takotsubo syndrom, ett tillstånd som ofta utlöses av extrem stress och ger dessa symtom.
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”Minskar symtomen”
Trots att personer som drabbas av dessa typer av hjärtsjukdom kan uppleva stress och ångest både före och efter händelsen, finns idag inga behandlingsriktlinjer för psykologiskt stöd. Där kommer internetbaserad KBT nu in i bilden, skriver Uppsala universitet.
”Vi kan se att vår behandling, som består av en internetbaserad KBT inriktad på att hantera stress och ångest, minskar symtomen”, säger Philip Leissner, psykolog och studiens försteförfattare.
”Minskningen är signifikant och ligger i linje med resultaten man brukar se i psykologiska behandlingar”, tillägger Leissner och pekar på att det dessutom var få som hoppade av, vilket är ett gott betyg.
Vanligast hos kvinnor
Det är fler kvinnor i denna patientgrupp än bland de som drabbas av vanlig hjärtinfarkt. Kvinnor är även mer benägna att delta i psykologisk behandling.
Därför var 91 procent av deltagarna kvinnor. Deltagarna delades in i två grupper: ena halvan fungerade som kontrollgrupp, andra halvan erbjöds KBT via nätet samt två korta telefonsamtal med psykolog.
”Både symptom av stress och ångest minskade till följd av behandlingen. Vi kunde framför allt se att patienterna inte reagerade lika negativt på stress, snarare än att de upplevde att de kunde kontrollera stressfyllda situationer i sin vardag”, säger Philip Leissner.
”Det tolkar vi som att det finns faktorer i deras vardag som de inte kan göra så mycket åt, som till exempel att de drabbats av den här sjukdomen. Men de blev i alla fall bättre på att hantera känslorna som uppkommer.”
Dödsfall och chocker
I den aktuella studien angav patienterna att de drabbats av sin sjukdom i samband med händelser som dödsfall i familjen, chockande händelser eller konflikter på arbetsplatsen.
Eftersom tanken med behandlingen är att patienterna ska lära sig hantera stress och ångest, blir de förhoppningsvis också bättre på att hantera sådana här situationer i framtiden.
”Det här är en grupp som varit ganska osedd, eftersom män är överrepresenterade i den vanliga hjärtsjukdomsstatistiken. Men kvinnor drabbas också, men då på andra sätt. Därför måste vi utveckla nya behandlingsmetoder även för denna grupp”, säger Philip Leissner.
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