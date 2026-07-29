Smittskyddschefens privata dagbok från covid-19-pandemin har offentliggjorts – men han vägrar svara på frågor om innehållet.
Smittskyddschefen pressas om covid-19 – vägrar svara
Anthony Fauci, som ledde USA:s smittskyddsarbete under stora delar av covid-19-pandemin och därmed blev en tillfällig megakändis likt Anders Tegnell i Sverige, vägrade besvara frågor när han på onsdagen framträdde inför senatens utskott för inrikes säkerhet.
I stället hänvisade han gång på gång till det femte tillägget i USA:s grundlag, som ger en person rätt att inte behöva vittna mot sig själv eller lämna uppgifter som kan användas mot denne i en brottsutredning.
”På inrådan av mina juridiska ombud avböjer jag respektfullt att svara”, säger Fauci upprepade gånger under förhöret.
Släppte privata dagböcker
Utfrågningen hölls efter att Faucis privata dagböcker från pandemiperioden offentliggjorts. Dagböckerna har släppts av den republikanske senatorn Rand Paul, som även kallade smittskyddschefen till förhör efter att denne tidigare avböjt att medverka frivilligt.
Rand Paul hävdade att dagböckerna visar att Fauci inte var öppen mot allmänheten om bland annat skolstängningar och teorierna kring coronavirusets ursprung.
”Du berättade inte hela sanningen för det amerikanska folket”, säger Paul under utfrågningen.
Senatorn: ”Det är olagligt”
Han varnade också Fauci för att vägran att svara skulle kunna få konsekvenser.
”Det är olagligt att försvåra en kongressutredning. Det kommer att få följder att du vägrar vittna i dag”, säger Paul.
Förhöret blev stundtals stökigt. Rand Paul vägrade låta Faucis advokat yttra sig och beordrade säkerhetspersonal att föra ut honom från salen.
Fauci försvarade sitt beslut att inte besvara utskottets frågor. Han uppgav att han genom åren vittnat eller informerat kongressen vid över 200 tillfällen, men menade att just denna utfrågning var en del av en smutskastningskampanj mot honom.
Skrivit bok om påstådd mörkläggning
Han anklagade Rand Paul för att ha en ”besatthet” av honom och hävdade att syftet med utfrågningen var att försöka få honom att säga något som skulle kunna användas för att uppfylla senatorns tidigare löften om att se Fauci bakom galler.
Rand Paul har under flera år varit en av Faucis främsta kritiker. Han har tidigare sagt att Fauci borde fängslas och har även skrivit boken Deception: The Great Covid Cover-Up, där Fauci pryder omslaget.
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