Smittskyddschefen pressas om covid-19 – vägrar svara

I stället hänvisade han gång på gång till det femte tillägget i USA:s grundlag, som ger en person rätt att inte behöva vittna mot sig själv eller lämna uppgifter som kan användas mot denne i en brottsutredning.

”På inrådan av mina juridiska ombud avböjer jag respektfullt att svara”, säger Fauci upprepade gånger under förhöret.

Släppte privata dagböcker

Utfrågningen hölls efter att Faucis privata dagböcker från pandemiperioden offentliggjorts. Dagböckerna har släppts av den republikanske senatorn Rand Paul, som även kallade smittskyddschefen till förhör efter att denne tidigare avböjt att medverka frivilligt.

Rand Paul hävdade att dagböckerna visar att Fauci inte var öppen mot allmänheten om bland annat skolstängningar och teorierna kring coronavirusets ursprung.

”Du berättade inte hela sanningen för det amerikanska folket”, säger Paul under utfrågningen.