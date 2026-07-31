119-årige José från Costa Rica kan vara världens äldsta levande person. Nu arbetar en internationell expertgrupp med att verifiera åldern.
Är José, 119, äldst i världen? Forskare försöker verifiera
José Flores Flores uppges ha fötts den 11 juli 1907 i provinsen Guanacaste, enligt Costa Ricas folkbokföring. Om uppgifterna bekräftas skulle han vara drygt två år äldre än den nuvarande officiellt äldsta levande personen, brittiskan Ethel Caterham, som är 116 år.
Flores bor i den lilla byn Obandito de Sardinal i ett enkelt hus tillsammans med sin familj. Trots hög ålder beskrivs han av El País som förvånansvärt frisk. Han går visserligen med rollator och hör dåligt, men sägs sova bra, ha god aptit och fortfarande ha imponerande styrka i armarna.
”Jag mår fint”, säger han till tidningen.
Levt nära en av världens ”blå zoner”
Guanacaste är känt för att ligga intill Nicoyahalvön, en av världens så kallade blå zoner – områden där ovanligt många människor blir över 100 år. Regionen har länge studerats av forskare som försöker förstå varför invånarna lever så länge.
När José Flores får frågan om hemligheten bakom sitt långa liv ger han ett enkelt svar:
”Arbeta hårt, lita på Gud och ät nyttig mat”.
Levde ett hårt liv
Flores liv har långt ifrån varit enkelt. Han växte upp i fattigdom efter att ha övergivits av sin mamma och förlorat sin pappa som sjuåring. Redan som tonåring började han arbeta på bananplantager i södra Costa Rica under tuffa förhållanden.
Trots ett långt arbetsliv lyckades han aldrig köpa egen mark. I dag lever familjen fortfarande under knappa ekonomiska förhållanden och försörjer sig på en låg pension.
Hans barnbarn Hellen Flores, som tagit huvudansvaret för omsorgen, säger till El País att familjen aldrig ens övervägt ett äldreboende.
”Här tar vi hand om honom. Det här är hans hem och hans familj.”
Dokument ska granskas
Den spanske gerontologen José Antonio Rabadán, som forskat om hundraåringar i Costa Rica i många år, beskriver José Flores som ”ett fullständigt extraordinärt fall”.
Enligt Rabadán finns både officiella folkbokföringshandlingar och ett dopbevis från 1907 som styrker födelsedatumet. Materialet granskas nu av Gerontology Research Group (GRG), organisationen som verifierar världens äldsta människor.
Om ansökan godkänns kan José Flores bli erkänd som världens äldsta levande person. Det historiska rekordet innehas fortfarande av fransyskan Jeanne Calment, som blev 122 år och 164 dagar gammal innan hon avled 1997.
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