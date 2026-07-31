Är José, 119, äldst i världen? Forskare försöker verifiera

Flores bor i den lilla byn Obandito de Sardinal i ett enkelt hus tillsammans med sin familj. Trots hög ålder beskrivs han av El País som förvånansvärt frisk. Han går visserligen med rollator och hör dåligt, men sägs sova bra, ha god aptit och fortfarande ha imponerande styrka i armarna.

”Jag mår fint”, säger han till tidningen.

Levt nära en av världens ”blå zoner”

Guanacaste är känt för att ligga intill Nicoyahalvön, en av världens så kallade blå zoner – områden där ovanligt många människor blir över 100 år. Regionen har länge studerats av forskare som försöker förstå varför invånarna lever så länge.

När José Flores får frågan om hemligheten bakom sitt långa liv ger han ett enkelt svar:

”Arbeta hårt, lita på Gud och ät nyttig mat”.