En person har avlidit av vibrioinfektion efter att ha badat i Östersjön. Både tyska och svenska myndigheter varnar för att risken ökar under sommaren.
Badade i Östersjön – dog efter bakterieinfektion
En person från Berlin har avlidit efter en vibrioinfektion som tros ha uppstått efter kontakt med Östersjövatten. Enligt Berlins hälsomyndighet har tre fall registrerats hittills i år. Två av dem kopplas till bad i Mecklenburg-Vorpommern vid den tyska Östersjökusten. Samtliga patienter var över 75 år och två utvecklade blodförgiftning, sepsis. Ett av fallen blev dödligt, rapporterar tyska NTV.
Vibriobakterier förekommer naturligt i bräckt och salt vatten och förökar sig snabbt när vattentemperaturen stiger. Tyska Robert Koch-institutet pekar på att bakterierna växer till snabbt när ytvattnet passerar omkring 20 grader.
Gynnsamt med låga salthalten i Östersjön
Den låga salthalten gör dessutom Östersjön särskilt gynnsam för bakterierna. I år har smittfallen också kommit tidigare än normalt efter en tidig uppvärmning av kustvattnen.
Även Folkhälsomyndigheten i Sverfige varnar för vibrioinfektioner under varma somrar, som Dagens PS rapporterat om. Smittan uppstår oftast när bakterier tar sig in genom ett öppet sår vid bad, men kan även spridas via råa eller otillräckligt tillagade skaldjur.
De flesta som smittas får lindriga besvär, men för äldre personer och människor med nedsatt immunförsvar eller bakomliggande sjukdomar, som diabetes eller leversjukdom, kan infektionen bli allvarlig och i värsta fall leda till blodförgiftning.
Riskgrupper bör avstå bad
Riskgrupper är äldre personer, personer med nedsatt immunförsvar samt människor med bland annat leversjukdom, diabetes eller andra allvarliga bakomliggande sjukdomar.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför personer med öppna sår att undvika bad i varmt bräckt eller salt vatten. Den som efter ett bad får ett sår som blir rött, svullet eller mycket smärtsamt bör söka vård snarast.
Under exceptionellt varma somrar har Sverige tidigare sett en tydlig ökning av vibrioinfektioner, och myndigheterna följer utvecklingen noga även i år i takt med att havsvattnet blir varmare.
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