"Vi slösar bort våra bästa år" – experten pekar ut meningslösa jobb

Men den nederländske historikern och författaren Rutger Bregman tycker att vi borde tänka om.

Hos The Guardian konstaterar han att ett helt arbetsliv motsvarar ungefär 2 000 arbetsveckor, eller 80 000 timmar.

Hur vi använder den tiden är, enligt honom, ett av livets viktigaste beslut.

Och många använder den ganska illa, tycker han.

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Välbetalda jobb pekas ut

Bregman menar att alldeles för många begåvade människor ägnar sina arbetsliv åt uppgifter som inte gör någon direkt samhällsnytta.

Han pekar särskilt ut influencers, marknadsförare, lobbyister, chefer, konsulter och företagsjurister.

Enligt Bregman finns det människor inom dessa yrken som skulle kunna gå ut i strejk utan att omvärlden påverkades nämnvärt. Han nämner också anställda som skriver rapporter ingen läser eller leder kollegor som inte behöver ledas.

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Det är dessutom ofta välutbildade människor med imponerande meritförteckningar och lika imponerande löner, konstaterar han.

I en intervju med Business Insider är han särskilt kritisk mot att toppstudenter från prestigefyllda universitet söker sig till finans- och konsultbranschen.

”Det är ett enormt slöseri med talang”, menar han.

Bregman tycker att det är märkligt att företag som Goldman Sachs och McKinsey lockar till sig några av världens mest begåvade unga människor när samma personer skulle kunna ägna sig åt att bekämpa fattigdom eller förebygga pandemier.

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