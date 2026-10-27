I flera år belönade chefen medarbetarna som hördes och syntes mest, medan de tystare fick nöja sig med mindre. Sedan sa en av företagets skickligaste anställda upp sig. Först då insåg chefen sitt misstag.
Chefen belönade de högljudda – då sa företagets bästa medarbetare upp sig
Att prata mycket på möten och gärna ta lite extra plats kan vara en ganska klok karriärstrategi. Åtminstone om du vill att chefen ska lägga märke till dig.
Det vet dansken Christian Arndt, som har över 25 års erfarenhet som chef, numera en hel del om.
Under många år drogs han till de utåtriktade medarbetarna, som gärna tog till orda och syntes i olika sammanhang. Kollegorna som arbetade på i det tysta fick sällan samma uppmärksamhet.
Det skulle han få anledning att ångra.
Läs även: ”Vi slösar bort våra bästa år” – experten pekar ut meningslösa jobb. Dagens PS
”Ingen såg vad jag gjorde”
Hos danska Woman berättar Arndt om en medarbetare som hade arbetat på hans företag i tio år.
Hon levererade mycket goda resultat, men var sällan den som räckte upp handen eller tog mest plats.
När företaget skulle slås samman med ett annat och en tjänst skulle försvinna valde kvinnan själv att säga upp sig.
Arndt frågade varför.
”Jag kände inte att någon såg vad jag gjorde”, svarade hon.
I efterhand insåg han att hon hade rätt.
”Det blev en stor förlust för företaget. Vi förlorade ju medarbetaren som faktiskt hade kompetensen och behöll en som saknade den, men som däremot var bra på att prata”, berättar han.
Missa inte: Guld göms i skogen och bankerna rasar mot polisen. Dagens PS
De som tar plats har lättare att bli chefer
Att förmågan att göra sig hörd kan löna sig på jobbet får också stöd i forskning.
I en studie från MIT fick 471 anställda på ett stort amerikanskt företag delta i ett experiment. En grupp genomgick nio veckors debattträning medan en annan inte fick någon sådan utbildning.
När forskarna följde upp deltagarna 18 månader senare hade gruppen som tränats i att uttrycka sina åsikter omkring 12 procentenheters större sannolikhet att ha avancerat till en högre chefsnivå.
Enligt forskarna berodde skillnaden på att deltagarna blivit bättre på att hävda sig och framföra sina åsikter.
Nu har chefen ändrat sig
För Christian Arndt blev uppsägningen en väckarklocka.
I dag lägger han mer tid på rekryteringar och genomför alltid tre anställningsintervjuer. Han försöker också bli bättre på att uppmärksamma medarbetarna som håller verksamheten igång utan att göra något större väsen av sig.
Arndt har också lärt sig att alla inte uppskattar samma sorts beröm.
Medan säljavdelningen gärna firar en framgång med high-fives kan en mer introvert medarbetare föredra ett enskilt samtal.
”Där ska man sätta sig ner och ägna tio minuter åt att prata med dem, så att de känner sig sedda och hörda”, säger han.
Så ger du bättre feedback
- Anpassa berömmet. Alla medarbetare uppskattar inte feedback på samma sätt.
- Var konkret. Berätta vad medarbetaren har gjort bra och vilken betydelse det haft.
- Ge regelbunden återkoppling. Vänta inte till det årliga utvecklingssamtalet. Korta avstämningar på 5-15 minuter varje vecka kan vara en bra rutin.
- Lyssna. Låt medarbetaren berätta hur hen själv uppfattar situationen.
Källa: Unionen
Läs också: Kvinnodominerande yrken kan förlora fler jobb till AI. Realtid