Chefen belönade de högljudda – då sa företagets bästa medarbetare upp sig

Det vet dansken Christian Arndt, som har över 25 års erfarenhet som chef, numera en hel del om.

Under många år drogs han till de utåtriktade medarbetarna, som gärna tog till orda och syntes i olika sammanhang. Kollegorna som arbetade på i det tysta fick sällan samma uppmärksamhet.

Det skulle han få anledning att ångra.

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”Ingen såg vad jag gjorde”

Hos danska Woman berättar Arndt om en medarbetare som hade arbetat på hans företag i tio år.

Hon levererade mycket goda resultat, men var sällan den som räckte upp handen eller tog mest plats.

När företaget skulle slås samman med ett annat och en tjänst skulle försvinna valde kvinnan själv att säga upp sig.

Arndt frågade varför.

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”Jag kände inte att någon såg vad jag gjorde”, svarade hon.

I efterhand insåg han att hon hade rätt.

”Det blev en stor förlust för företaget. Vi förlorade ju medarbetaren som faktiskt hade kompetensen och behöll en som saknade den, men som däremot var bra på att prata”, berättar han.

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