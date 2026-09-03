Varför klättra i karriären när du kan köpa hela företaget och bli vd? Det är en ny trend bland amerikanska MBA-utbildade.
Unga stjärnor köper bolag – för att bli vd direkt
27-åriga Ania Aliev gick från finansjobb till företagsägare på rekordtid. Medan hon låg på sjukhus och väntade på att föda sitt första barn försökte hon slutföra finansieringen av sitt företagsköp.
Tre månader efter att sonen fötts blev hon vd och ägare till det Massachusetts-baserade medicinteknikbolaget Life Support Systems.
”Jag svarade investerare och mejlade folk, och investerarna skrek åt mig att jag måste fokusera på att föda mitt barn”, berättar hon för BBC.
”Entrepreneurship by acquisition”
Aliev får vara exempel för en en växande trend i USA där unga entreprenörer hoppar över den traditionella vägen – att först arbeta sig upp inom ett storföretag eller starta ett eget bolag.
I stället köper de ett redan existerande företag och placerar sig själva i toppen. Fenomenet kallas ”entrepreneurship by acquisition”, eller search-fund investing. Entreprenören samlar in kapital från investerare och använder pengarna för att leta upp och köpa ett företag.
Intresset har ökat kraftigt. Under 2023 lanserades rekordmånga 94 search funds i USA. Totalt uppges 682 miljoner dollar ha investerats i fonderna och de företag som köptes under 2022 och 2023, enligt BBC.
”Motstånd mot osäkerhet”
För Aliev har strategin hittills fungerat. Två år efter köpet har hon lett ett förvärv av en konkurrent och uppger att verksamheten därmed har fördubblats i storlek.
Men förändringen har också kostat. Vissa anställda har lämnat och andra har sagts upp eftersom de inte ville arbeta i ett företag med starkt tillväxtfokus.
”Jag tror inte att människor faktiskt gör motstånd mot ungdom. Jag tror att de gör motstånd mot osäkerhet”, säger ledarskapscoachen och organisationspsykologen Jacqueline Ackerman till BBC.
Gick i personlig konkurs
Men det är också väldigt hög risk. BBC bjuder även på ett mindre lockande exempel:
Scott Duncan tog över en industriverktygstillverkare i Massachusetts som 31-åring efter en MBA från Harvard. På pappret såg köpet lovande ut och passade hans bakgrund inom ingenjörsområdet.
De anställda hade arbetat där i decennier och flera lämnade företaget. En tidigare anställd startade dessutom en billig konkurrent och tog med sig en viktig kund.
Sedan kom pandemin, hårdare konkurrens från Kina och till slut en översvämning i verkstaden. Efter sju år tvingades Duncan stänga företaget. Han gick därefter i personlig konkurs.
”Jag var ett skal av en människa”, säger han.
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