Unga stjärnor köper bolag – för att bli vd direkt

Tre månader efter att sonen fötts blev hon vd och ägare till det Massachusetts-baserade medicinteknikbolaget Life Support Systems.

”Jag svarade investerare och mejlade folk, och investerarna skrek åt mig att jag måste fokusera på att föda mitt barn”, berättar hon för BBC.

”Entrepreneurship by acquisition”

Aliev får vara exempel för en en växande trend i USA där unga entreprenörer hoppar över den traditionella vägen – att först arbeta sig upp inom ett storföretag eller starta ett eget bolag.

I stället köper de ett redan existerande företag och placerar sig själva i toppen. Fenomenet kallas ”entrepreneurship by acquisition”, eller search-fund investing. Entreprenören samlar in kapital från investerare och använder pengarna för att leta upp och köpa ett företag.

Intresset har ökat kraftigt. Under 2023 lanserades rekordmånga 94 search funds i USA. Totalt uppges 682 miljoner dollar ha investerats i fonderna och de företag som köptes under 2022 och 2023, enligt BBC.