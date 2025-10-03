Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Vd:n berättar – så blir du en bra entreprenör

Vd:n för Olipop, Ben Goodwin, berättar hur en bra entreprenör ska tänka.
Vd:n för Olipop, Ben Goodwin, berättar hur en bra entreprenör ska tänka. (Foto: Ben Goodwin)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 03 okt. 2025Publicerad: 03 okt. 2025

Ta dig an utmaningar och var inte rädd för nederlag. Det gäller att ha lite skinn på näsan om man ska lyckas som entreprenör berättar vd:n för Olipop, Ben Goodwin.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Oscar Sjöstedt gästar studion
Spela klippet
PS Studio

Därför vill Sverigedemokraterna radera elskatten

02 okt. 2025

Den som trodde att livet som entreprenör, där du är din egen chef, är spikrak bör nog tänka om.

Utmaningar som entreprenör

ANNONS

Vägen är fylld av utmaningar och hinder, och den som ser positivt på dem istället för negativt kan också lyckas som entreprenör.

Det uppger vd:n för Olipop, Ben Goodwin.

Hans bolag tillverkar kolsyrade drycker som är hälsosamma alternativ till läsk och sockrade juicer, enligt CNBC.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Uppåt för Olipop

Olipop lanserades för snart tio år sedan och i februari värderades bolaget till 1,85 miljarder dollar.

När du driver bolag kommer du hela tiden att mötas av nya utmaningar som får många att backa och ifrågasätta om entreprenörskapet verkligen är något för dem.

Det gäller dock att pressa på och fortsätta framåt menar Ben Goodwin som ser utmaningar som något bra som gör att han växer.

ANNONS

“Man måste fatta komplexa beslut. Man måste arbeta under extrem press. Och många vill undvika de sakerna, logiskt nog, eftersom de tenderar att göra livet mycket mer komplicerat”, säger han.

Ben Goodwin driver Olipop, ett bolag det går bra för.
Ben Goodwin driver Olipop, ett bolag det går bra för. (Foto: Olipop)

Skaffa skinn på näsan som entreprenör

Vill du vara din egen chef och driva ett bolag måste du tänka lite mer utanför boxen, skaffa lite mer skinn på näsan och inse att jobbet inte kommer vara 9 till 5 utan mer spritt över dygnets alla timmar.

Att bygga upp motståndskraft är något som kan ske över tid genom övningar, menar prestationscoachen Steve Magness vidare.

”Att använda andra- eller tredjepersonsspråk i sitt självprat skapar avstånd mellan en upplevelse och vår känslomässiga reaktion”, säger han där man alltså ska prata med sig själv som en vän eller familjemedlem.

Med hjälp av ett enkelt trick kan man ställa om hjärnan och vidga “vår världsbild bortom en självupptagen värld, där vi går från emotionell reaktion till handling”.

Läs även:

Detta är avgörande för att bli en framgångsrik entreprenör. Dagens PS

ANNONS

Entreprenören: “Europa behövde en spark i röven”. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ChefentreprenörUSAUtmaningvd
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS