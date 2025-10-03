Vd:n berättar – så blir du en bra entreprenör

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Uppåt för Olipop

Olipop lanserades för snart tio år sedan och i februari värderades bolaget till 1,85 miljarder dollar.

När du driver bolag kommer du hela tiden att mötas av nya utmaningar som får många att backa och ifrågasätta om entreprenörskapet verkligen är något för dem.

Det gäller dock att pressa på och fortsätta framåt menar Ben Goodwin som ser utmaningar som något bra som gör att han växer.

“Man måste fatta komplexa beslut. Man måste arbeta under extrem press. Och många vill undvika de sakerna, logiskt nog, eftersom de tenderar att göra livet mycket mer komplicerat”, säger han.

Ben Goodwin driver Olipop, ett bolag det går bra för. (Foto: Olipop)

Skaffa skinn på näsan som entreprenör

Vill du vara din egen chef och driva ett bolag måste du tänka lite mer utanför boxen, skaffa lite mer skinn på näsan och inse att jobbet inte kommer vara 9 till 5 utan mer spritt över dygnets alla timmar.

Att bygga upp motståndskraft är något som kan ske över tid genom övningar, menar prestationscoachen Steve Magness vidare.

”Att använda andra- eller tredjepersonsspråk i sitt självprat skapar avstånd mellan en upplevelse och vår känslomässiga reaktion”, säger han där man alltså ska prata med sig själv som en vän eller familjemedlem.

Med hjälp av ett enkelt trick kan man ställa om hjärnan och vidga “vår världsbild bortom en självupptagen värld, där vi går från emotionell reaktion till handling”.

