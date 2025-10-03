Ta dig an utmaningar och var inte rädd för nederlag. Det gäller att ha lite skinn på näsan om man ska lyckas som entreprenör berättar vd:n för Olipop, Ben Goodwin.
Vd:n berättar – så blir du en bra entreprenör
Mest läst i kategorin
Ukraina vill bygga Europas drönarmur – så ska hotet stoppas
Europa står inför ett växande drönarhot. När attacker tvingar flygplatser att stänga vill Ukraina ta täten i att bygga en gemensam drönarmur. Kiev erbjuder nu EU-länder att ta del av sin dyrköpta erfarenhet från slagfältet. Med nya samarbeten, teknologier och en växande försvarsindustri hoppas Ukraina kunna bli en nyckelspelare i Europas framtida luftförsvar. Missa inte: …
"Ukraina planerar falsk attack på Polen"
Nu sprids ryska uppgifter om att Ukraina planerar en falsk attack mot Polen. Upplägget påminner om upptakten till andra världskriget. Det ser ut som om Vladimir Putin läst sin historiebok. Det senaste ryska utspelet påminner om upptakten till andra världskriget. I gryningen 1 september 1939 avlossade det tyska krigsfartyget SMS Schleswig-Holstein sina kanoner mot garnisonen …
Därför vill Sverigedemokraterna radera elskatten
Trots flera år av låg tillväxt och pressade hushållskassor ser Oscar Sjöstedt hopp i horisonten. Han är Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson och han pekar ut elskatten som sin viktigaste reform och lovar fortsatt press nedåt på skatter och kostnader. Sveriges ekonomi har bromsat in, men Oscar Sjöstedt (SD) tycker inte att läget är så illa som …
Amerikanska forskare flyr landet: "Fantastiska nyheter"
Antalet forskare som vill lämna USA för Europa har ökat dramatiskt. Nu vill EU dra nytta av det och bli forskningsledande i generationer. Europa står inför en ovanlig chans: toppforskare från USA väljer i allt större utsträckning att flytta sin verksamhet till EU. Drivkraften bakom flykten är en allt mer ogynnsam forskningsmiljö i USA under …
USA ska hjälpa Ukraina bomba Ryssland
USA ska underlätta för Ukraina att attackera energirelaterade mål i Ryssland och uppmanar andra Nato-länder att göra samma sak. USA ska förse Ukraina med underrättelser kring infrastrukturmål inom energisektorn för attacker med lång räckvidd, enligt två källor till Reuters. Underrättelserna ska hjälpa Ukraina att välja om och när de ska skicka missiler mot målen. USA …
Den som trodde att livet som entreprenör, där du är din egen chef, är spikrak bör nog tänka om.
Utmaningar som entreprenör
Vägen är fylld av utmaningar och hinder, och den som ser positivt på dem istället för negativt kan också lyckas som entreprenör.
Det uppger vd:n för Olipop, Ben Goodwin.
Hans bolag tillverkar kolsyrade drycker som är hälsosamma alternativ till läsk och sockrade juicer, enligt CNBC.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Uppåt för Olipop
Olipop lanserades för snart tio år sedan och i februari värderades bolaget till 1,85 miljarder dollar.
När du driver bolag kommer du hela tiden att mötas av nya utmaningar som får många att backa och ifrågasätta om entreprenörskapet verkligen är något för dem.
Det gäller dock att pressa på och fortsätta framåt menar Ben Goodwin som ser utmaningar som något bra som gör att han växer.
“Man måste fatta komplexa beslut. Man måste arbeta under extrem press. Och många vill undvika de sakerna, logiskt nog, eftersom de tenderar att göra livet mycket mer komplicerat”, säger han.
Skaffa skinn på näsan som entreprenör
Vill du vara din egen chef och driva ett bolag måste du tänka lite mer utanför boxen, skaffa lite mer skinn på näsan och inse att jobbet inte kommer vara 9 till 5 utan mer spritt över dygnets alla timmar.
Att bygga upp motståndskraft är något som kan ske över tid genom övningar, menar prestationscoachen Steve Magness vidare.
”Att använda andra- eller tredjepersonsspråk i sitt självprat skapar avstånd mellan en upplevelse och vår känslomässiga reaktion”, säger han där man alltså ska prata med sig själv som en vän eller familjemedlem.
Med hjälp av ett enkelt trick kan man ställa om hjärnan och vidga “vår världsbild bortom en självupptagen värld, där vi går från emotionell reaktion till handling”.
Läs även:
Detta är avgörande för att bli en framgångsrik entreprenör. Dagens PS
Entreprenören: “Europa behövde en spark i röven”. Dagens PS
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Ryssland tvingas importera bensin från Kina efter Ukrainas fullträff
Bensinen börjar sina på sina håll i Ryssland som nu tvingas importera från bland annat Kina. Det är Ukrainas senaste stötar mot ryska energimål som ligger bakom. Ukraina har riktat in sig mot ryska energimål där en serie precisionsattacker med drönare och missiler har slagit ut över en miljon fat per dag i rysk raffinaderikapacitet. …
Vd:n berättar – så blir du en bra entreprenör
Ta dig an utmaningar och var inte rädd för nederlag. Det gäller att ha lite skinn på näsan om man ska lyckas som entreprenör berättar vd:n för Olipop, Ben Goodwin. Den som trodde att livet som entreprenör, där du är din egen chef, är spikrak bör nog tänka om. Utmaningar som entreprenör Vägen är fylld …
Chess gör comeback i New York – premiär i november
Det finns musikaler som blir succéer direkt. Les Misérables. The Phantom of the Opera. Och så finns det Chess. Med musik av Björn Ulvaeus och Benny Andersson, och texter av Tim Rice, skulle den svenska schackmusikalen bli nästa globala export efter Abba. Men i stället blev det en musikal som kritiker kallade både genial och …
Så ska du dofta i höst med stil
Att välja parfym är lite som att välja kavaj. Du kan inte gå fel i helsvart, men det är först när du vågar testa en ny doft som folk börjar lägga märke till dig. Hösten 2025 är dofterna mer personliga än någonsin, med inspiration hämtad från skräddarsydda kostymer, nattklubbar i New York och italienska läderfåtöljer. …
Ukraina vill bygga Europas drönarmur – så ska hotet stoppas
Europa står inför ett växande drönarhot. När attacker tvingar flygplatser att stänga vill Ukraina ta täten i att bygga en gemensam drönarmur. Kiev erbjuder nu EU-länder att ta del av sin dyrköpta erfarenhet från slagfältet. Med nya samarbeten, teknologier och en växande försvarsindustri hoppas Ukraina kunna bli en nyckelspelare i Europas framtida luftförsvar. Missa inte: …