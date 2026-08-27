Professor i psykologi förklarar varför makt får chefer att sluta lyssna

Speglingen som slocknar

Forskare visade 2014 i Journal of Experimental Psychology General att deltagare som försatts i en maktposition speglade andra svagare än deltagare utan makt.

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Spegling är det som gör att du rycker till när någon slår sig. Den är en av empatins grundmekanismer, och den försvagas hos den som har makt.

Chefen slutar alltså inte lyssna för att hen har bestämt sig för det. Reflexen som gjorde det automatiskt har tystnat.

Enskilda experiment av det slaget har diskuterats i flera debatter. Att mönstret återkommer hos två andra forskargrupper, med helt andra metoder, är det som gör det svårt att avfärda.

Maktparadoxen

Berkeleyprofessorn Dacher Keltner, som sammanfattade två decenniers forskning i boken Maktparadoxen 2016, beskriver en paradox i botten.

Förmågan att läsa andra människor är det som tar dig till toppen, och det är precis den förmågan makten sedan bryter ned.

I hans genomgång gjorde högstatusprofessorer mindre träffsäkra bedömningar av lågstatuskollegors attityder än vad kollegorna gjorde av deras.

En annan psykolog fann samma sak i amerikanska Högsta domstolen. I en studie publicerad 1995 i Journal of Personality and Social Psychology visades att domarnas argument blev mindre komplexa när de skrev från majoritetens position än när de skrev i minoritet.

Keltner beskriver personer som fått makt i experiment som mer impulsiva, mer benägna att avbryta och mer benägna att tänka i stereotyper.

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Chefen som inte längre behöver lyssna

Mönstret syns tydligast i tonläget mot de anställda.

Bland amerikanska storbolagschefer har linjen anpassa dig eller lämna blivit uttalad policy. Palantirs Alex Karp beskriver bolaget som det första helt antiwoke.

AT&T:s John Stankey har förklarat att en anställning byggd på lojalitet är död. Githubs Thomas Dohmke säger att den som inte omfamnar AI får lämna sin karriär.

Ingen av dem förhandlar. De meddelar.

Effekten kräver ingen världsomspännande organisation och ingen affär för miljarder. Den som suttit några år med sista ordet slutar räkna med att invändningen kan vara riktig.

Chefen hör den. Den behandlas som ett problem att hantera, inte som information att ta in.

Den som drabbas märker det sist

Robertson pekar ut två motvikter. Den ena är inre, personens egna moraliska spärrar. Den andra är yttre, människor och institutioner som kan säga nej.

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Problemet med den inre är att den vilar på samma apparat som makten tär på. Att upptäcka att man slutat lyssna kräver precis den förmåga att se sig själv utifrån som enligt Robertson försvagas.

Den som drabbas är den sist som märker det.

Det ger en obekväm ordning i varje organisation. Ju högre upp ett beslut fattas, desto mer står på spel, och desto sämre är den bild av verkligheten som beslutsfattaren faktiskt tar emot.

Erfarenheten växer. Mottagligheten krymper. De största besluten fattas på det tunnaste underlaget.

Självskattning hjälper inte, av samma skäl. Den som frågar sig själv om hen lyssnar tillräckligt kommer alltid att svara ja.

Kvar finns bara ett beteendemått. När fick någon dig senast att ändra uppfattning? Inte gav dig ny information, inte fick dig att nicka, utan fick dig att byta ståndpunkt i en fråga där du redan bestämt dig.

Om svaret inte kommer snabbt är det svaret.