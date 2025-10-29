Så låter du smartare på möten – experten avslöjar knepen

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Förberedelse skiljer proffsen från resten

Den som kommer oförberedd gör sällan intryck. Därför är förberedelser den största skillnaden mellan dem som lyckas och dem som glöms bort.

”Gå igenom agendan innan du går in. Läs igenom materialet. Ta reda på vilka som kommer att vara där”, skriver Arruda och uppmanar till att alltid ha en tydlig plan: Vad vill du bidra med? Vilken bild vill du lämna efter dig? Vad hoppas du påverka?

Han kallar det för ”the Me Three” – tre korta frågor som hjälper dig att fokusera innan mötet.

Tid är respekt

Att komma i tid handlar om mer än punktlighet – det handlar om respekt.

”Att komma för sent signalerar att din tid är viktigare än alla andras”, skriver Arruda. Den som kommer tidigt hinner dessutom skapa kontakt och visa engagemang innan mötet har börjat.

Ledare, menar han, lägger märke till vem som är redo när mötet startar.

Inte är väl din tid viktigare än andras? (Foto: Pexels)

Sprid rätt energi

Att vara ”propitious”, alltså gynnsam och positiv, handlar inte om att vara överdrivet glad – utan om att bidra till en bra stämning.

”Fokusera på vad som är möjligt istället för vad som är fel”, skriver Arruda. Den som visar energi och lösningsfokus smittar av sig på andra.

Han varnar däremot för klassiska misstag som att kolla mobilen, slappna ihop i stolen eller låta negativitet ta över.

”Hur du ser ut under möten säger lika mycket som vad du säger”.

Så låter du smart

Men att se smart ut räcker inte, du måste låta smart också. Därför presenterar Arruda sex nycklar till hur man låter kompetent: Var nyfiken, fokuserad, resursstark, genuin, professionell – och var dig själv.

Att ställa kloka frågor visar strategiskt tänkande, att hålla diskussionen på spåret visar ledarskap och att använda enkla ord gör dig tydlig.

Han påminner: “Autencitet är mer övertygande än jargong”.

Med andra ord: skippa flosklerna. Tala enkelt, genuint och med självförtroende.

Ditt personliga varumärke i mötesrummet

I slutändan handlar det i mångt och mycket om att vara sig själv.

”Din personlighet, dina värderingar och dina passioner gör dig minnesvärd”, skriver Arruda.

Det är just de egenskaperna som gör att kollegor minns dig och ser dig som en trovärdig röst.

