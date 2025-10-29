Många suckar när kalendern fylls av ännu en dag med möten. Men enligt karriärexperten William Arruda är det just där – i mötesrummet – som karriärer byggs.
Så låter du smartare på möten – experten avslöjar knepen
Hon lämnade Google och sålde sin Tesla: "Har full kontroll"
Fyra jobb och ett välfyllt konto senare hamnade Tia Lee Fowlkes på sjukhus. Nu har hon helt ändrat syn på vad som betyder något i livet.
Då kan dina sociala medier få dig avskedad
Gränsen mellan privatliv och arbete suddas ut. Det menar HR-experten Johan Olsson, som sett en tydlig ökning av fall där anställda får sparken på grund av sin närvaro online.
Nu sätter cheferna ner foten mot mobiler på mötet
Brukar du kolla dina mejl eller meddelanden under en dragning? Då är du inte ensam. Men nu vill flera högt uppsatta chefer få stopp på beteendet.
Ekonomen: Det är inte kvinnorna som är problemet – det är systemet
Ekonomen Corinne Low menar att samhället fortfarande är byggt för män och att kvinnor hamnar i kläm när de försöker leva upp till ideal som aldrig var anpassade efter deras verklighet.
Psykologen uppmanar: Gör detta för att nå dina mål
Det talas ofta om mål. Att sätta dem. Att jaga dem. Att "manifestera" dem. Men varför är det så många som aldrig tar sig hela vägen fram medan andra verkar kunna hålla i, vecka efter vecka, år efter år?
Vi har redan tagit reda på hur man räddar ett möte som blev fel. Därtill vet vi hur man duckar meningslösa möten. Vad vi däremot sällan pratar om är hur man faktiskt imponerar i ett möte – hur man låter smart, självsäker och professionell, utan att låta som en robot.
Det vill William Arruda ändra på.
”Möten är där idéer föds, problem löses och synlighet förtjänas”, skriver han i Forbes.
Han menar att den som ser möten som störmoment missar chansen att visa sitt värde och påverka hur andra uppfattar ens ledarskap.
Förvandla möten till möjligheter
Arruda, som är en av världens ledande röster inom personligt varumärkesbyggande, menar att varje möte är en scen. Hur du uppträder där påverkar hur professionell och kompetent du uppfattas.
”Varje möte kan vara din scen för att påverka andra”, skriver han. ”Hur du dyker upp avgör om människor ser dig som förberedd, professionell och befordringsbar”.
För att lyckas tipsar han om de tre P:na – Be Prepared, Be Punctual, Be Propitious – alltså, var förberedd, punktlig och positiv.
Förberedelse skiljer proffsen från resten
Den som kommer oförberedd gör sällan intryck. Därför är förberedelser den största skillnaden mellan dem som lyckas och dem som glöms bort.
”Gå igenom agendan innan du går in. Läs igenom materialet. Ta reda på vilka som kommer att vara där”, skriver Arruda och uppmanar till att alltid ha en tydlig plan: Vad vill du bidra med? Vilken bild vill du lämna efter dig? Vad hoppas du påverka?
Han kallar det för ”the Me Three” – tre korta frågor som hjälper dig att fokusera innan mötet.
Tid är respekt
Att komma i tid handlar om mer än punktlighet – det handlar om respekt.
”Att komma för sent signalerar att din tid är viktigare än alla andras”, skriver Arruda. Den som kommer tidigt hinner dessutom skapa kontakt och visa engagemang innan mötet har börjat.
Ledare, menar han, lägger märke till vem som är redo när mötet startar.
Sprid rätt energi
Att vara ”propitious”, alltså gynnsam och positiv, handlar inte om att vara överdrivet glad – utan om att bidra till en bra stämning.
”Fokusera på vad som är möjligt istället för vad som är fel”, skriver Arruda. Den som visar energi och lösningsfokus smittar av sig på andra.
Han varnar däremot för klassiska misstag som att kolla mobilen, slappna ihop i stolen eller låta negativitet ta över.
”Hur du ser ut under möten säger lika mycket som vad du säger”.
Så låter du smart
Men att se smart ut räcker inte, du måste låta smart också. Därför presenterar Arruda sex nycklar till hur man låter kompetent: Var nyfiken, fokuserad, resursstark, genuin, professionell – och var dig själv.
Att ställa kloka frågor visar strategiskt tänkande, att hålla diskussionen på spåret visar ledarskap och att använda enkla ord gör dig tydlig.
Han påminner: “Autencitet är mer övertygande än jargong”.
Med andra ord: skippa flosklerna. Tala enkelt, genuint och med självförtroende.
Ditt personliga varumärke i mötesrummet
I slutändan handlar det i mångt och mycket om att vara sig själv.
”Din personlighet, dina värderingar och dina passioner gör dig minnesvärd”, skriver Arruda.
Det är just de egenskaperna som gör att kollegor minns dig och ser dig som en trovärdig röst.
Vill du veta hur sociala medier kan få dig avskedad? Då kan vi slå ett slag för den här texten.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
