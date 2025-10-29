Dagens PS
Då kan dina sociala medier få dig avskedad 

Sociala medier
Sociala medier kan få dig avskedad om det du publicerar uppfattas som illojalt, skadar arbetsgivarens rykte eller bryter mot företagets interna regler (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

Gränsen mellan privatliv och arbete suddas ut. Det menar HR-experten Johan Olsson, som sett en tydlig ökning av fall där anställda får sparken på grund av sin närvaro online.

Att skriva ett inlägg på Facebook, lägga upp en video på Tiktok eller ge råd på Instagram kan förvisso verka harmlöst. Det kan dock få stora konsekvenser.

“Jag ser en ökning av fall där arbetsgivare faktiskt tar kraftfulla åtgärder mot anställdas publiceringar online”, säger Johan Olsson till SVT.

Han menar att många arbetsgivare inte hängt med i hur sociala medier förändrat arbetslivet. Samtidigt är det många anställda som inte inser hur lätt en video, kommentar eller länk kan bryta mot lojalitetsplikten – kravet på att inte skada sin arbetsgivare, ens på fritiden.

“Man har trott att man har gjort allt rätt och riktigt som arbetstagare, men det visar sig att arbetsgivaren har en annan bild av det”, säger Olsson.

När privatlivet blev offentligt

Utvecklingen har gått snabbt. För bara ett par decennier sedan stannade samtalen om jobbet vid köksbordet.

“För 15-20 år sedan pratade man med sin partner och kanske närmaste vännerna om hur det var på jobbet och vad man tyckte om sin chef utan att det fick spridning. Men på Facebook, Instagram eller Snapchat kan något du skriver, som verkar oskyldigt, till dina kontakter eller vänner ha potential att nå flera tusen personer”, säger Roma Uddin, gruppledare och förhandlare på Finansförbundet, till Göteborgs-Posten

Fick sparken för videor och inlägg

Det finns flera exempel.

Läraren Martin Isaacs tvingades ta bort alla videor han spelat in på sin skola efter att en följare ifrågasatt hans efterlevnad av GDPR.

“Det var en följare som inte tyckte att jag följde alla regler om GDPR”, säger han till SVT. “Jag tyckte ändå att jag följde alla”. 

Sandra Linder, känd som “Ekonomimamman”, fick sparken från SBAB efter att hon på sociala medier delat spartips som länkade till andra banker. Arbetsgivaren ansåg att hon agerat illojalt.

“Jag har hela tiden drivit det här kontot som privatperson och inte blandat in att jag jobbar på SBAB, mitt fulla namn står inte på kontot. Banken har en sociala medie-policy att vi inte ska prata om SBAB i sociala medier. Jag har berättat om sparande som man brukar göra på forum på nätet”, säger Linder till GP. 

Fick sparken efter tågvideo 

Även tågvärden Alida Norman förlorade jobbet efter att ha delat en video från förarhytten.

“Jag tror att de har stört sig från start att jag har lagt ut på vad vi gör på jobbet”, säger hon. “Men nu kan de göra det eftersom säkerhetsläget i Sverige är som det är”. 

Sociala medier
Att filma på jobbet kan få stora konsekvenser (Foto: Leif R Jansson/TT)
Lagen ger olika skydd

Offentligt anställda omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen, som skyddar rätten att uttrycka sig offentligt – även kritiskt mot arbetsgivaren. 

Men privatanställda saknar samma skydd.

Enligt Unionens förbundsjurist Susanna Kjällström har dock medvetenheten ökat:

“Medlemmar är i dag mer medvetna om att det faktisk kan få konsekvenser”, säger hon. 

Gränsen blir allt suddigare

I takt med att arbetslivet flyttar in på nätet blir skillnaden mellan privatperson och anställd allt mindre. En kritisk video, ett skämt eller en länk kan tolkas som illojalitet och således få stora konsekvenser. 

Magnus Bäckström, förbundsjurist på Sveriges Ingenjörer, påpekar att det saknas en enhetlig lag som reglerar vad anställda får säga online.

“Den som lägger ut något tappar kontrollen över spridningen samma sekund som det publiceras”, säger han till Ingenjören, och varnar för att även inlägg i slutna grupper kan få stor spridning.

För den som vill vara på den säkra sidan har Johan Olsson ett tydligt råd: 

“Utför inte bisysslor som sociala medier under arbetstid”.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

