Då kan dina sociala medier få dig avskedad 

Fick sparken för videor och inlägg

Det finns flera exempel.

Läraren Martin Isaacs tvingades ta bort alla videor han spelat in på sin skola efter att en följare ifrågasatt hans efterlevnad av GDPR.

“Det var en följare som inte tyckte att jag följde alla regler om GDPR”, säger han till SVT. “Jag tyckte ändå att jag följde alla”.

Sandra Linder, känd som “Ekonomimamman”, fick sparken från SBAB efter att hon på sociala medier delat spartips som länkade till andra banker. Arbetsgivaren ansåg att hon agerat illojalt.

“Jag har hela tiden drivit det här kontot som privatperson och inte blandat in att jag jobbar på SBAB, mitt fulla namn står inte på kontot. Banken har en sociala medie-policy att vi inte ska prata om SBAB i sociala medier. Jag har berättat om sparande som man brukar göra på forum på nätet”, säger Linder till GP.

Fick sparken efter tågvideo

Även tågvärden Alida Norman förlorade jobbet efter att ha delat en video från förarhytten.

“Jag tror att de har stört sig från start att jag har lagt ut på vad vi gör på jobbet”, säger hon. “Men nu kan de göra det eftersom säkerhetsläget i Sverige är som det är”.

Att filma på jobbet kan få stora konsekvenser (Foto: Leif R Jansson/TT)

Lagen ger olika skydd

Offentligt anställda omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen, som skyddar rätten att uttrycka sig offentligt – även kritiskt mot arbetsgivaren.

Men privatanställda saknar samma skydd.

Enligt Unionens förbundsjurist Susanna Kjällström har dock medvetenheten ökat:

“Medlemmar är i dag mer medvetna om att det faktisk kan få konsekvenser”, säger hon.

Gränsen blir allt suddigare

I takt med att arbetslivet flyttar in på nätet blir skillnaden mellan privatperson och anställd allt mindre. En kritisk video, ett skämt eller en länk kan tolkas som illojalitet och således få stora konsekvenser.

Magnus Bäckström, förbundsjurist på Sveriges Ingenjörer, påpekar att det saknas en enhetlig lag som reglerar vad anställda får säga online.

“Den som lägger ut något tappar kontrollen över spridningen samma sekund som det publiceras”, säger han till Ingenjören, och varnar för att även inlägg i slutna grupper kan få stor spridning.

För den som vill vara på den säkra sidan har Johan Olsson ett tydligt råd:

“Utför inte bisysslor som sociala medier under arbetstid”.

