Så räddar du ett möte som blev fel

Behöver flytta fokus

För att vända en kaotisk situation krävs att ledaren skapar struktur och trygghet. Det första steget är att bryta tempot.

En grupp som är upprörd tänker och talar snabbt, vilket eldar på känslorna. Genom att medvetet sänka rösten och tala långsammare kan ledaren dämpa stämningen och återta kontrollen.

Därefter handlar det om att flytta fokus från sakfrågan till själva processen.

Tvinga ingen att förlora

När deltagarna får reflektera över hur diskussionen förs snarare än vad som diskuteras skapas en gemensam förståelse för att problemet ligger i arbetsformen – inte i personerna menar Grenny.

På så sätt kan alla enas om ett nytt sätt att gå vidare, utan att någon behöver ”förlora” debatten.

Nästa steg är att införa en tydlig struktur som garanterar att alla röster får utrymme.

Processen måste följas

Det kan handla om att låta en person tala i taget, medan andra återger dennes ståndpunkt tills den är korrekt uppfattad.

Denna metod minskar missförstånd och stärker känslan av respekt i gruppen.

När väl en gemensam metod har antagits måste den upprätthållas konsekvent.

Om någon bryter mot överenskommelsen bör ledaren lugnt påminna om den gemensamma spelplanen och fråga om gruppen vill fortsätta enligt det beslutade upplägget.

Går att vända mötet

Den kollektiva ansvarskänslan brukar då få deltagarna att återgå till ordningen.

Grenny menar att även starka motsättningar ofta kan lösas genom ett trovärdigt samtalsklimat där varje deltagare vet att de blir lyssnade på.

I stället för att fokusera på innehållet i konflikten bör ledare styra upp processen. Då kan även de mest infekterade möten förvandlas till konstruktiva diskussioner.