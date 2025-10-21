Dagens PS
Karriär

Så räddar du ett möte som blev fel

möte
Ett möte som blir till en skrikmatch är inget som bidrar till produktiviteten. (Foto: Pexels).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 21 okt. 2025Publicerad: 21 okt. 2025

Tanken med ett möte är att lösa problem på ett civiliserat sätt, men ibland blir det bara irriterade angrepp istället. Det går dock att rädda även den mest hopplösa mötessituationen.

Möten som urartar är en utmaning i varje organisation.

När känslor tar över och samtal förvandlas till konfrontation kan konflikter snabbt undergräva både förtroende och beslutsförmåga.

Men enligt ledarskapsexperten Joseph Grenny går det att återställa ordningen – om ledaren förstår mekanismerna bakom konflikter och vågar ta kontroll över processen.

Kämpar om bekräftelse

De flesta möten som blir infekterade handlar sällan om oöverstigliga meningsskiljaktigheter, utan om något mer grundläggande: behovet av att bli hörd.

När deltagare känner sig förbisedda eller missförstådda, ökar tempot och tonläget, vilket snabbt driver gruppen in i försvar och prestige.

Grenny beskriver i en artikel Harvard Business Review detta som en kamp för bekräftelse snarare än sakfrågor.

Behöver flytta fokus

För att vända en kaotisk situation krävs att ledaren skapar struktur och trygghet. Det första steget är att bryta tempot.

En grupp som är upprörd tänker och talar snabbt, vilket eldar på känslorna. Genom att medvetet sänka rösten och tala långsammare kan ledaren dämpa stämningen och återta kontrollen.

Därefter handlar det om att flytta fokus från sakfrågan till själva processen.

Tvinga ingen att förlora

När deltagarna får reflektera över hur diskussionen förs snarare än vad som diskuteras skapas en gemensam förståelse för att problemet ligger i arbetsformen – inte i personerna menar Grenny.

På så sätt kan alla enas om ett nytt sätt att gå vidare, utan att någon behöver ”förlora” debatten.

Nästa steg är att införa en tydlig struktur som garanterar att alla röster får utrymme.

Processen måste följas

Det kan handla om att låta en person tala i taget, medan andra återger dennes ståndpunkt tills den är korrekt uppfattad.

Denna metod minskar missförstånd och stärker känslan av respekt i gruppen.

När väl en gemensam metod har antagits måste den upprätthållas konsekvent.

Om någon bryter mot överenskommelsen bör ledaren lugnt påminna om den gemensamma spelplanen och fråga om gruppen vill fortsätta enligt det beslutade upplägget.

Går att vända mötet

Den kollektiva ansvarskänslan brukar då få deltagarna att återgå till ordningen.

Grenny menar att även starka motsättningar ofta kan lösas genom ett trovärdigt samtalsklimat där varje deltagare vet att de blir lyssnade på.

I stället för att fokusera på innehållet i konflikten bör ledare styra upp processen. Då kan även de mest infekterade möten förvandlas till konstruktiva diskussioner.

ChefledareMöte
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS.

Johannes Stenlund
