Tanken med ett möte är att lösa problem på ett civiliserat sätt, men ibland blir det bara irriterade angrepp istället. Det går dock att rädda även den mest hopplösa mötessituationen.
Så räddar du ett möte som blev fel
Mest läst i kategorin
Alla kan få en miljonlön – med dessa tre kunskaper
Du behöver inte vara ingenjör eller programmerare för att tjäna stort på AI, konstaterar en ny rapport. Att AI-kunskap kan vara positivt för lönekontot blev tydligt i somras. Då visade det sig att den som är en fena på teknik inom AI kan få en lön på i runda slängar mellan 4,3 och 4,8 miljoner …
Psykologen: Därför ska du inte vara dig själv
Att ”vara sig själv” låter förvisso fint i teorin. Men enligt psykologen Tomas Chamorro-Premuzic är det inte alltid ett vinnande recept i arbetslivet. ”Autenticitet är överskattat”, menar han. I arbetslivet är det inte alltid bäst att visa sitt sanna jag – åtminstone inte hela tiden. I stället handlar det om att förstå hur man uppfattas, …
Flyttade till Portugal – sparar 50 000 kronor i månaden
Ett pensionera sig och flytta till Portugal är en smart idé om man vill hålla i sina pengar. Det går att spara tiotusentals kronor i månaden visar det sig. Solen som skiner för det mesta, vin i överflöd och fräsch mat direkt från havet. Låter ganska bra eller hur. Många flyttar till Portugal Jodå många …
Ny studie: Jobba hemma och bli mer effektiv
Många balanserar numera arbetslivet mellan kontoret och hemmet. En ny studie visar dock att det lönar sig att jobba hemma – då vi blir mer fokuserade och effektiva. Frågan som många bolag och arbetsplatser brottas med de senaste åren är hur mycket de de anställda ska tillåtas att arbeta hemma. Jobba hemma lönar sig Lugn, …
”Pension, alla pratar om det – och det tråkar ut mig”
Nina Jansdotter, karriärcoach och beteendevetare, fick en fråga från en 60-årig kvinna som är trött på att många i hennes omgivning pratar om pension när hon själv vill fortsatta att satsa på sin karriär. ”Jag är en kvinna i mina bästa år, som nyss fyllt 60 år. Plötsligt pratar alla mina vänner ålder om pension …
Möten som urartar är en utmaning i varje organisation.
När känslor tar över och samtal förvandlas till konfrontation kan konflikter snabbt undergräva både förtroende och beslutsförmåga.
Men enligt ledarskapsexperten Joseph Grenny går det att återställa ordningen – om ledaren förstår mekanismerna bakom konflikter och vågar ta kontroll över processen.
Kämpar om bekräftelse
De flesta möten som blir infekterade handlar sällan om oöverstigliga meningsskiljaktigheter, utan om något mer grundläggande: behovet av att bli hörd.
När deltagare känner sig förbisedda eller missförstådda, ökar tempot och tonläget, vilket snabbt driver gruppen in i försvar och prestige.
Grenny beskriver i en artikel Harvard Business Review detta som en kamp för bekräftelse snarare än sakfrågor.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Behöver flytta fokus
För att vända en kaotisk situation krävs att ledaren skapar struktur och trygghet. Det första steget är att bryta tempot.
En grupp som är upprörd tänker och talar snabbt, vilket eldar på känslorna. Genom att medvetet sänka rösten och tala långsammare kan ledaren dämpa stämningen och återta kontrollen.
Därefter handlar det om att flytta fokus från sakfrågan till själva processen.
Tvinga ingen att förlora
När deltagarna får reflektera över hur diskussionen förs snarare än vad som diskuteras skapas en gemensam förståelse för att problemet ligger i arbetsformen – inte i personerna menar Grenny.
På så sätt kan alla enas om ett nytt sätt att gå vidare, utan att någon behöver ”förlora” debatten.
Nästa steg är att införa en tydlig struktur som garanterar att alla röster får utrymme.
Processen måste följas
Det kan handla om att låta en person tala i taget, medan andra återger dennes ståndpunkt tills den är korrekt uppfattad.
Denna metod minskar missförstånd och stärker känslan av respekt i gruppen.
När väl en gemensam metod har antagits måste den upprätthållas konsekvent.
Om någon bryter mot överenskommelsen bör ledaren lugnt påminna om den gemensamma spelplanen och fråga om gruppen vill fortsätta enligt det beslutade upplägget.
Går att vända mötet
Den kollektiva ansvarskänslan brukar då få deltagarna att återgå till ordningen.
Grenny menar att även starka motsättningar ofta kan lösas genom ett trovärdigt samtalsklimat där varje deltagare vet att de blir lyssnade på.
I stället för att fokusera på innehållet i konflikten bör ledare styra upp processen. Då kan även de mest infekterade möten förvandlas till konstruktiva diskussioner.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Fastslaget: USA inte längre en demokrati
Det tog Donald Trump sex månader att stöpa om USA så att landet inte längre klassas som en demokrati av forskare. Här är fakta. Från Göteborgs universitet leds varje år världens största demokratimätning, Varieties of Democracy, V-dem, där samtliga länder ingår och bedöms utifrån totalt 31 miljoner mätpunkter. Allt vägs sedan samman i ett avancerat …
Så räddar du ett möte som blev fel
Tanken med ett möte är att lösa problem på ett civiliserat sätt, men ibland blir det bara irriterade angrepp istället. Det går dock att rädda även den mest hopplösa mötessituationen. Möten som urartar är en utmaning i varje organisation. När känslor tar över och samtal förvandlas till konfrontation kan konflikter snabbt undergräva både förtroende och …
Massavhopp i Novo Nordisk – hälften lämnar
En bitter stridighet mellan Novo Nordisks styrelse och dess huvudägare har lett till en omfattande avgångsvåg. Styrelseordförande Helge Lund och sex andra styrelseledamöter lämnar sina poster efter att förhandlingar om styrelsens framtida sammansättning havererat. Det danska läkemedelsbolaget, känt för sina bantnings- och diabetesläkemedel som Ozempic och Wegovy, meddelade på tisdagen att styrelseledamöterna och Novo Nordisk …
"Japans Thatcher" svors in – vill göra landet mer konservativt
Efter över 30 år i parlamentet och flera ministerposter blev Sanare Takaichi till slut Japans första kvinnliga premiärminister. Hon beskrivs som en "ultrakonservativ" politiker. Japan har fått sin första kvinnliga regeringschef. Den 64-åriga Sanae Takaichi, tidigare minister för ekonomisk säkerhet, bekräftades under tisdagen som landets premiärminister. Hennes seger markerar ett historiskt ögonblick i japansk politik …
Så kan husägare få upp till 60 000 i bidrag
Regeringen vill satsa på energieffektivisering och sätter därför av 300 miljoner kronor för att småhus ska kunna spara mer energi framöver. Regeringen har beslutat att förlänga och utvidga bidraget för energieffektivisering i småhus. 300 miljoner kronor per år avsätts under perioden 2026–2028 för satsningar på energieffektiviseringar i småhus, enligt regeringens budgetproposition. Det ursprungliga bidraget avslutades …