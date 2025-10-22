Bankchefens hårda ord: “Stäng den där jäkla saken” 

När Jamie Dimon tog till orda på Fortune’s Most Powerful Women Summit i oktober var tonen kompromisslös – fokus ska vara totalt.

”Om du har en iPad framför dig och det ser ut som att du läser mejl eller får notiser, då säger jag åt dig att stänga den där jäkla saken”, sa Dimon och fortsatte: ”Det är respektlöst”.

Den frispråkige vd:n, som lett JPMorgan Chase i nästan två decennier, menar att aktivt lyssnande och förberedelser inför möten är ett tecken på respekt – både för uppgiften och för kollegorna.

”När jag går på ett möte har jag gjort mina förberedelser, och du får 100 procent av min uppmärksamhet”, sa han. ”Inget av det där med att sitta och slumra till, inget mejlande … Och när jag inte kan ge det, då borde jag gå vidare”.

Vill se mer fokus och tempo

Dimon har länge förespråkat ett mer närvarande arbetssätt. Tidigare i år införde han en femdagarskontorspolicy för bankens anställda – ett beslut som väckte uppmärksamhet i en tid då många andra storföretag satsar på hybridarbete.

I ett brev till aktieägarna 2024 skrev han också om hur möten bör hållas: de ska starta och sluta i tid, ha ett tydligt syfte och alltid följas upp med konkreta åtgärder.

”Någon måste leda dem”, betonade han då – och varnade samtidigt för att mobiltelefoner och surfplattor måste bort från mötesbordet.

”Det är respektlöst. Det slösar bort tid”, skrev Dimon.