Bankchefens hårda ord: “Stäng den där jäkla saken” 

Jamie Dimon
“Stäng av den där jäkla saken” (Foto: J. Scott Applewhite/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

JPMorgan-chefen Jamie Dimon har tröttnat på skärmar, mejl och notiser på möten. Han kallar det respektlöst.

När Jamie Dimon tog till orda på Fortune’s Most Powerful Women Summit i oktober var tonen kompromisslös – fokus ska vara totalt.

”Om du har en iPad framför dig och det ser ut som att du läser mejl eller får notiser, då säger jag åt dig att stänga den där jäkla saken”, sa Dimon och fortsatte: ”Det är respektlöst”. 

Den frispråkige vd:n, som lett JPMorgan Chase i nästan två decennier, menar att aktivt lyssnande och förberedelser inför möten är ett tecken på respekt – både för uppgiften och för kollegorna.

”När jag går på ett möte har jag gjort mina förberedelser, och du får 100 procent av min uppmärksamhet”, sa han. ”Inget av det där med att sitta och slumra till, inget mejlande … Och när jag inte kan ge det, då borde jag gå vidare”. 

Vill se mer fokus och tempo

Dimon har länge förespråkat ett mer närvarande arbetssätt. Tidigare i år införde han en femdagarskontorspolicy för bankens anställda – ett beslut som väckte uppmärksamhet i en tid då många andra storföretag satsar på hybridarbete.

I ett brev till aktieägarna 2024 skrev han också om hur möten bör hållas: de ska starta och sluta i tid, ha ett tydligt syfte och alltid följas upp med konkreta åtgärder.

”Någon måste leda dem”, betonade han då – och varnade samtidigt för att mobiltelefoner och surfplattor måste bort från mötesbordet.

”Det är respektlöst. Det slösar bort tid”, skrev Dimon.

Dimon
”Det är respektlöst. Det slösar bort tid”, skrev Dimon om skärmar (Foto: Andres Kudacki/AP/TT)
Notiser sabbar koncentrationen

Forskning stödjer hans kritik. Harvardprofessorn Allison Wood Brooks förklarar för CNBC att även små digitala avbrott – som notiser eller en snabb blick på mejlen – kan ge ett oengagerat intryck.

Hon menar att aktivt lyssnande handlar om mer än att bara vara tyst: man ska ställa följdfrågor som visar att man verkligen tagit in vad andra sagt.

”Att fråga vidare efter mer information är ett superhjältedrag, och förvånansvärt få människor tänker på att göra det”, säger Wood Brooks.

Papper slår skärm

Även ledarskaps- och skrivexperten Katie McCleary har tidigare varnat för digitalt skrivande. I ett TED Talk 2023 förklarade hon att anteckningar på dator eller surfplatta lätt leder till multitasking och att hjärnan inte hinner bearbeta all information.

”Till slut kan du inte fånga upp all information, och då börjar enheten viska till dig: ’Hej, kanske borde vi multitaska”, sa McCleary.

Hennes lösning är enkel: penna och papper.

”Handskrift hjälper dig att fokusera”, sa hon. ”Vi behöver få saker att fastna”. 

Vill du veta hur ofta Dimon tror att framtida generationer behöver jobba? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.

Jamie DimonMöteMöten
Jamie DimonMöteMöten
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

