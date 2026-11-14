Press gör att hjärnan sviker när mer är på spel – så lurar du den

Chib lät försökspersoner spela ett datorspel som krävde precisa rörelser och där de kunde vinna pengar på enskilda omgångar. Vid 25 och 50 dollar, 250 respektive 499 kronor med Riksbankens kurs den 12 november, blev de bättre ju mer det stod på spel. Vid 100 dollar, 998 kronor, vände det.

”När vi ger dem 100 dollar klarar de ofta inte pressen. Prestationen sjunker”, sa Chib i februari i NPR:s vetenskapspodd Short Wave, i ett avsnitt om OS-idrottare.

Chib hittade förklaringen i ventrala striatum, ett område djupt inne i hjärnan som tänds av belöningar och dämpas när en förlust hotar. Vid 100 dollar började området enligt Chib reagera som inför en förlust, och deltagarna såg pengarna som något de kunde förlora fast de ännu inte hade vunnit dem.

”I princip förvandlade de något positivt, 100 dollar, till ’herregud, jag kan förlora de där 100 dollarna’”, sa Chib, och enligt honom spelade de deltagare sämst som oroade sig mest för att förlora.

Oron letar sig ut i händerna

Ventrala striatum deltar också när hjärnan sätter igång en rörelse, och Chib tror att förlustoron därför läcker över till signalerna som styr händerna. Området ingår i basala ganglierna, och det är där Modern Psykologi också letar efter förklaringen. Hjärnforskare vid Salk Institute i Kalifornien har följt signalerna hos möss från prefrontala barken, som styr tänkandet, via basala ganglierna till motorbarken, som styr rörelserna.

Signalerna gick bara åt ett håll, trots att de normalt går fram och tillbaka i en slinga vilket kan delvis förklara varför vi stelnar till av stress.