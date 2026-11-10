128 000 kronor i månaden för att svetsa på känn

I grannlandet Norge har heltidsanställda yrkesdykare en genomsnittslön på 48 370 norska kronor i månaden, och 52 180 kronor med övertid, enligt portalen Utdanning.no. Det motsvarar ungefär 50 500 respektive 54 480 svenska kronor.

Svensk grundlön på 35 322 kronor

I Sverige omfattas anläggningsdykare av Byggavtalet mellan Byggföretagen och Byggnads. Sedan den 1 maj 2026 är grundlönen 203 kronor i timmen, eller 35 322 kronor i månaden, enligt Byggnads.

För tid under vatten tillkommer ett dyktillägg på 47 procent av grundlönen, enligt avtalet för 2025 till 2027. Under ytan blir timlönen därmed 298,41 kronor.

En dyklärling börjar på 152,25 kronor i timmen och når full grundlön först efter 800 timmar under vatten.

Grundlönen ligger nära vad en betongarbetare tjänar i snitt, 36 500 kronor i månaden, skrev Dagens PS i juni 2025. Andra yrken i samma lönespann är bland annat maskinförare på byggföretag, eller bilförare och förrådsarbetare.