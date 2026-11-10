Yrkesdykare i delstaten New York tjänade 2025 i snitt mer än motsvarande 128 000 kronor i månaden. En svensk anläggningsdykare har som jämförelse en grundlön på 35 322 kronor.
128 000 kronor i månaden för att svetsa på känn
Medianlönen för amerikanska yrkesdykare var 72 990 dollar om året under 2025. De tio procenten med högst lön tjänade över 157 790 dollar, enligt arbetsmarknadsportalen O*Net, som bygger på statistik från BLS. Det motsvarar cirka 59 600 respektive 128 850 kronor i månaden.
I grannlandet Norge har heltidsanställda yrkesdykare en genomsnittslön på 48 370 norska kronor i månaden, och 52 180 kronor med övertid, enligt portalen Utdanning.no. Det motsvarar ungefär 50 500 respektive 54 480 svenska kronor.
Svensk grundlön på 35 322 kronor
I Sverige omfattas anläggningsdykare av Byggavtalet mellan Byggföretagen och Byggnads. Sedan den 1 maj 2026 är grundlönen 203 kronor i timmen, eller 35 322 kronor i månaden, enligt Byggnads.
För tid under vatten tillkommer ett dyktillägg på 47 procent av grundlönen, enligt avtalet för 2025 till 2027. Under ytan blir timlönen därmed 298,41 kronor.
En dyklärling börjar på 152,25 kronor i timmen och når full grundlön först efter 800 timmar under vatten.
Grundlönen ligger nära vad en betongarbetare tjänar i snitt, 36 500 kronor i månaden, skrev Dagens PS i juni 2025. Andra yrken i samma lönespann är bland annat maskinförare på byggföretag, eller bilförare och förrådsarbetare.
Dödsrisken var 40 gånger högre i slutet av 1900-talet
Den höga lönen kommer dock med en prislapp. I USA dog i snitt 180 av 100 000 anställda yrkesdykare per år mellan 1989 och 1997, vilket var 40 gånger så högt som genomsnittet för alla yrkesarbetande, enligt amerikanska CDC.
Carl-Hampus Lindqvist, dykare på Peab och skyddsombud, sa till Byggnadsarbetaren 2022:
Varje gång vi går ner under ytan är vi i en livsfarlig miljö.
Under vatten används elektrodsvets, och när sikten är dålig får dykaren arbeta på känsla, skrev Byggnadsarbetaren i mars. Thomas Hedström, dykare på Dawab i Göteborg, sa till tidningen:
Vi ser bara det vi har precis framför näsan, i bästa fall.
Andra dykaryrken förutom svetsare kan inkludera att leta efter försvunna personer eller undersöker vrak. Vrakmuseets dykare sökte och hittade bland annat skulpturer från regalskeppet Äpplet utanför Vaxholm år 2023. I juli året därpå år 2024 skickades polisens dykare till Piteälven för att söka efter två personer som försvunnit vid en badplats i Älvsbyn, rapporterade TV4.
Lägsta pris styr
I Sverige fanns fler än 300 anställda anläggningsdykare och fler än hundra enmansföretag 2022, enligt Byggnadsarbetaren. Jörn Ryberg, ordförande i arbetsgivarorganisationen DIB och styrelseordförande i dykföretaget Sventab, sa då till tidningen:
Vi är ju styrda av offentlig upphandling och de har lägsta pris som huvudregel.
Reglerna krävde samma år minst tre personer i ett dyklag, och DIB och Byggnads bad Arbetsmiljöverket att se över regeln med hänvisning till att Norge och Danmark har fyra, enligt tidningen.
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