Enligt forskning tjänar företagsledare med mörkare röster betydligt mer än sina ljusröstade kollegor. Det kan handla om så mycket som 1,8 miljoner kronor om året.
Din röst kan påverka din lön – vissa tjänar 1,8 miljoner mer
Det finns många sätt att ta sig uppåt i karriären. Ett av dessa sätt kan vara ditt röstläge.
Enligt en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Evolution and Human Behavior finns ett samband mellan mörka röster och högre ersättning bland företagsledare.
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1,8 miljoner mer om året
Forskarna analyserade röstinspelningar från 792 manliga vd:ar på börsnoterade amerikanska företag.
Därefter jämförde de röstläget med bland annat företagens storlek, chefernas ersättning och hur länge de haft sina tjänster.
Resultatet visade att vd:ar med mörkare röster i regel ledde större företag och tjänade mer pengar.
En skillnad i röstläge på 22,1 hertz var förknippad med en årlig ersättning som låg 187 000 dollar högre, motsvarande drygt 1,8 miljoner kronor.
De mörkröstade cheferna ledde också företag som var omkring 440 miljoner dollar större, räknat i tillgångar.
Därtill tenderade vd:arna med mörkare röster att stanna ungefär fem månader längre på sina poster.
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Kan börja redan i barndomen
En möjlig förklaring till ovanstående resultat är att vi förknippar mörka röster med auktoritet och ledarskapsförmåga.
Forskaren Bill Mayew, en av författarna bakom studien, menar att personer som tidigt i livet uppfattas som dominanta kan få fler möjligheter att utveckla sina ledaregenskaper.
”Om du redan tidigt i livet uppfattar någon som dominant och med vissa ledaregenskaper kanske du ger personen fler möjligheter”, säger han i en intervju med Duke University.
Med åren kan dessa erfarenheter bidra till verkliga karriärfördelar.
Enligt Mayew är det dock svårt att avgöra hur mycket av sambandet som beror på omgivningens föreställningar och hur mycket som hänger samman med faktisk ledarskapsförmåga.
Mörk röst gör dig inte till en bättre chef
Att vi gärna lyssnar på människor med mörkare röster betyder emellertid inte att de faktiskt är bättre ledare.
Det visar en annan studie från 2018, genomförd av forskarna Casey Klofstad och Rindy Anderson.
De undersökte bland annat sambandet mellan amerikanska kongressledamöters röstläge och deras effektivitet som politiker.
Forskarna genomförde också ett experiment där deltagarna fick lyssna på politiska argument framförda med olika röstlägen.
Trots att tidigare forskning visat att väljare föredrar politiker med mörkare röster hittade forskarna inget stöd för att dessa var mer effektiva ledare.
De mörkröstade deltagarna var heller inte mer övertygande när de argumenterade för politiska förslag.
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