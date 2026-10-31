Din röst kan påverka din lön – vissa tjänar 1,8 miljoner mer

Kan börja redan i barndomen

En möjlig förklaring till ovanstående resultat är att vi förknippar mörka röster med auktoritet och ledarskapsförmåga.

Forskaren Bill Mayew, en av författarna bakom studien, menar att personer som tidigt i livet uppfattas som dominanta kan få fler möjligheter att utveckla sina ledaregenskaper.

”Om du redan tidigt i livet uppfattar någon som dominant och med vissa ledaregenskaper kanske du ger personen fler möjligheter”, säger han i en intervju med Duke University.

Med åren kan dessa erfarenheter bidra till verkliga karriärfördelar.

Enligt Mayew är det dock svårt att avgöra hur mycket av sambandet som beror på omgivningens föreställningar och hur mycket som hänger samman med faktisk ledarskapsförmåga.

Mörk röst gör dig inte till en bättre chef

Att vi gärna lyssnar på människor med mörkare röster betyder emellertid inte att de faktiskt är bättre ledare.

Det visar en annan studie från 2018, genomförd av forskarna Casey Klofstad och Rindy Anderson.

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De undersökte bland annat sambandet mellan amerikanska kongressledamöters röstläge och deras effektivitet som politiker.

Forskarna genomförde också ett experiment där deltagarna fick lyssna på politiska argument framförda med olika röstlägen.

Trots att tidigare forskning visat att väljare föredrar politiker med mörkare röster hittade forskarna inget stöd för att dessa var mer effektiva ledare.

De mörkröstade deltagarna var heller inte mer övertygande när de argumenterade för politiska förslag.

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