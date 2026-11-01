Här utbildas unga i att ge bort pengar – och får miljonlöner

Och intresset är stort.

Enligt Fortune har antalet studenter vid Lilly Family School of Philanthropy ökat med över 300 procent på tio år, från omkring 50 till 230.

Skolan har dessutom haft en jobbplaceringsgrad på 100 procent de senaste tre åren.

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Miljonlöner för att fördela pengar

Det går också att tjäna riktigt bra med pengar i branschen.

Walmart har exempelvis annonserat efter en person som ska arbeta med företagets donationer, med en årslön på upp till 180 000 dollar, drygt 1,7 miljoner kronor.

Hos Microsoft har en liknande tjänst inom samhällsrelationer erbjudit upp till 275 000 dollar om året.

”Det finns fortfarande en missuppfattning om att arbete inom filantropi eller den ideella sektorn i princip innebär att man erbjuder sig att arbeta gratis”, säger skolans dekan Amir Pasic till Fortune.

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