Att ge bort pengar kan vara en riktigt lönsam affär. Åtminstone för dem som gör det åt andra. Vid ett amerikanskt universitet utbildas studenter i konsten att fördela donationer och enligt skolan har samtliga fått jobb efter examen. Vissa tjänster i branschen kan dessutom ge miljonlöner.
Här utbildas unga i att ge bort pengar – och får miljonlöner
Vid Indiana University i USA har man gjort filantropi till en egen universitetsutbildning. Här får studenterna lära sig hur förmögna människor och företag kan använda sina pengar för att stödja olika samhällsprojekt.
Och intresset är stort.
Enligt Fortune har antalet studenter vid Lilly Family School of Philanthropy ökat med över 300 procent på tio år, från omkring 50 till 230.
Skolan har dessutom haft en jobbplaceringsgrad på 100 procent de senaste tre åren.
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Miljonlöner för att fördela pengar
Det går också att tjäna riktigt bra med pengar i branschen.
Walmart har exempelvis annonserat efter en person som ska arbeta med företagets donationer, med en årslön på upp till 180 000 dollar, drygt 1,7 miljoner kronor.
Hos Microsoft har en liknande tjänst inom samhällsrelationer erbjudit upp till 275 000 dollar om året.
”Det finns fortfarande en missuppfattning om att arbete inom filantropi eller den ideella sektorn i princip innebär att man erbjuder sig att arbeta gratis”, säger skolans dekan Amir Pasic till Fortune.
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Studenterna får ge bort riktiga pengar
Utbildningen innehåller en del praktiska moment.
I en kurs fick studenterna själva bestämma hur 10 000 dollar skulle fördelas till välgörande ändamål.
Enligt universitetet fick de granska ansökningar, besöka organisationer och bedöma vilka projekt som skulle få stöd.
Pengarna gick till slut till The Little Timmy Project, en lokal organisation som hjälper gravida och småbarnsfamiljer.
”Studenterna tog processen på stort allvar, även de obekväma delarna, som att meddela vissa sökande att de inte skulle få några pengar”, berättar professor Michael Moody.
Miljardärernas förmögenheter växer
Det finns förstås också en ekonomisk förklaring till varför filantropi tycks bli en allt större bransch.
Enligt Oxfam ökade världens miljardärers samlade förmögenheter med över 16 procent under 2025, till rekordhöga 18 300 miljarder dollar.
Parallellt når donationerna nya höjder. Enligt rapporten Giving USA 2026 skänktes 617 miljarder dollar till välgörande ändamål i USA under förra året.
Bakom rapporten står bland andra just Lilly Family School of Philanthropy.
När stora förmögenheter ska fördelas till olika ändamål behövs också människor som kan bedöma var pengarna gör störst nytta.
Även svenskarna skänker miljarder
Filantropi är förstås inte något som bara förekommer i USA.
Enligt Giva Sverige uppgick gåvor och bidrag till organisationens medlemmar till 12,3 miljarder kronor under 2025.
Allmänhetens gåvor ökade med fyra procent och nästan 27 000 svenska företag bidrog med pengar till ideella organisationer, 20 procent fler än året före.
”Trots flera år av ekonomisk oro väljer fler svenskar att ge. Fler vill dessutom ge regelbundet”, förklarar Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.
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