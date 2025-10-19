Ny studie: Jobba hemma och bli mer effektiv

Frågan som många bolag och arbetsplatser brottas med de senaste åren är hur mycket de de anställda ska tillåtas att arbeta hemma.

Jobba hemma lönar sig

Lugn, jobbet kommer bli gjort, och betydligt bättre dessutom, åtminstone om man ska tro en ny studie från University of South Australia.

Där har forskare kartlagt distansarbete de senaste fyra åren och kommit fram till att vi faktiskt levererar bättre när vi arbetar i hemmet, eftersom det skapar ett slags lugn som vi inte har på arbetsplatsen – och gör oss därmed mer fokuserade och effektiva.

Istället för sötsaker som godis och kakor, som ofta finns till hands på arbetsplatser, så blir dieten ofta betydligt bättre hemma, där du har tillgång till din egen kyl med mat, och det är lättare att laga nyttiga måltider.