Många balanserar numera arbetslivet mellan kontoret och hemmet. En ny studie visar dock att det lönar sig att jobba hemma – då vi blir mer fokuserade och effektiva.
Ny studie: Jobba hemma och bli mer effektiv
Frågan som många bolag och arbetsplatser brottas med de senaste åren är hur mycket de de anställda ska tillåtas att arbeta hemma.
Jobba hemma lönar sig
Lugn, jobbet kommer bli gjort, och betydligt bättre dessutom, åtminstone om man ska tro en ny studie från University of South Australia.
Där har forskare kartlagt distansarbete de senaste fyra åren och kommit fram till att vi faktiskt levererar bättre när vi arbetar i hemmet, eftersom det skapar ett slags lugn som vi inte har på arbetsplatsen – och gör oss därmed mer fokuserade och effektiva.
Istället för sötsaker som godis och kakor, som ofta finns till hands på arbetsplatser, så blir dieten ofta betydligt bättre hemma, där du har tillgång till din egen kyl med mat, och det är lättare att laga nyttiga måltider.
Sov ut – få mer energi
Istället för att stressa till och från jobbet, vare sig det är genom bilköer eller överfull kollektivtrafik, är det bättre att kunna sova lite längre och därmed vara utvilad när du väl sätter igång med jobbet i hemmet.
Forskarna kunde visa att hemmaarbete ledde till en halvtimme längre sömn varje natt och många hinner även ta pausar under dagen där man kan promenera eller göra annan träning, för att ytterligare öka fokuset och orken.
Bli din egen chef – jobba hemma
Arbetstimmarna blir mer flexibla, du är din egen chef, men får fortfarande allt gjort och mer därtill visar studien, uppger One Workforce Hub.
Distansarbete har på sistone lyfts upp till något positivt när fördelarna allt mer lyser igenom på många håll.
Människor sover längre, pendlar mindre, äter bättre och har mer tid till familjen.
Chefer mäter som bekant resultat och med den nya studien står det klart att distansarbete förändrar vardagen till det bättre.
