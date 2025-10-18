Att lista aspekter av det som är fel typ av jobb för dig kan bli en genväg till att lära känna dig själv och att du hittar ditt drömjobb.
Konsten att få drömjobbet – beskriv det värsta jobbet
Mest läst i kategorin
Chefen som kan höja din lön – med 13 procent
Alla chefer är inte lika. En del får människor att prestera mer. Andra får dem att tjäna mer pengar. En bra chef kan få dig att lämna din komfortzon medan en dålig chef kan få arbetsdagen att kännas snäppet tyngre än vad den egentligen borde vara. Nu visar en ny studie från University of Chicago …
Få ut mer av digitala föreläsningar
Du blir säkert också inbjuden till en mängd digitala föreläsningar. Vissa mer intressanta än andra men dessa kräver närvaro för att det är en del av ditt jobb. Här tipsar Nina Jandotter, karriärcoach och beteendevetare om hur du får ut mer av din deltagande på en föreläsning online. Många säger att de är med på …
AI – din hjälp inför löneförhandlingen
AI kan användas till mycket på jobbet inklusive när du förbereder dig inför en löneförhandling. Här förklarar karriärcoach och beteendevetare Nina Jansdotter hur. Just löneförhandlingar upplever många som jobbiga. Vad ska du begära? Vilka argument fungerar? Min erfarenhet som coach är att det triggar många känslomässigt negativt att prata om pengar. Därför kan det vara …
Alla fuskar på jobbintervjun – och vem kan klandra dem?
Jobbintervjun, en gång symbolen för det mänskliga mötet mellan arbetsgivare och kandidat, har blivit ett spel – där båda sidor använder artificiell intelligens för att vinna. Och det är inte längre klart vem som faktiskt pratar med vem. På TikTok har klipp med titeln “Intervjuer är inte på riktigt längre” fått miljoner visningar. De visar …
Minska kraven – tips från karriärcoachen
Karriärcoach Nina Jansdotter fick en fråga från någon som är stressad. Hon ger rådet att minska kraven. Det kan många andra också ha nytta av anser hon. Fråga: Jag är projektledare för flera projekt och jag är ofta stressad över att jag inte hinner med allt som krävs. Jag är rädd att inte leva upp …
Här tipsar karriärcoach och beteendevetare Nina Jansdotter om några lämpliga frågeställningar du kan använda som självcoachning.
I mitt jobb möter jag många människor som söker nästa steg i karriären. Helst då att få ett drömjobb. Det finns många val att göra och de undrar vad som är realistiskt. I den processen låser de sig ibland.
Då tar jag då och då till knepet att de i stället får lista sitt värsta jobb. När du vänder på perspektivet öppnas tankeflödet.
Fler tips av Nina Jansdotter:
Få mer ut av digitala föreläsningar. Dagens PS
Pressen är stor för många att hitta det perfekta jobbet. Nu är det inte så enkelt i verkligheten att bara hitta rätt direkt.
Tvärtom är det snarare vanligare att det är en lång process att lära känna dig själv och vilken typ av jobb som passar dig bäst och att sedan få en sådan anställning eller att starta ett eget företag om det är det som är den drömmen.
Vilket jobb vill du inte ha?
I stället för att du enbart fråga dig själv: vad vill du egentligen? Vilket är ditt drömjobb. Börja i andra änden. Vad du jag absolut inte? Vilket jobb skulle absolut inte passa dig?
Att utforska de, för dig dåliga sidor av att jobb, ger dig tydliga ledtrådar om vilket jobb som passar dig bättre. Att ringa in fel miljö, fel chef eller fel arbetsuppgifter kan kännas enklare och komma mer naturligt än att omedelbart definiera det rätta.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Öka din självkännedom
När du ser bortom det som inte är för dig, kan du ofta lättare de hitta riktiga pusselbitarna i ditt jobbletande. Efterhand kan pussla ihop till den bilden som är mest du och som motiverar dig långsiktigt.
Att veta vad du inte söker ger en ökad självkännedom. Detta ger dig mer stuns när du nätverkar generellt sätt. Det ger dig även en större trygghet i ditt jobbsökande, när du ska sälja in dig på nya jobb.
Samt då blir det enklare att känna igen rätt möjligheter när dessa dyker upp som jobbannonser eller tips via kontakter på Linkedin eller i andra sociala medier där du letar jobb.
Exempel på frågor kring fel jobb:
- Hur skulle ditt värsta tänkbara jobb se ut? Spåna gärna kring detaljer. Har du redan mött aspekter av detta dåliga jobb tidigare, minns hur det var.
- Vilken typ av chef vill du verkligen inte ha? Eller så har du redan haft en sådan chef och då kan du komma ihåg hur det kändes. Vänd och vrid lite på dennes karaktärsdrag och bemötande.
- Vilka arbetsuppgifter får dig att direkt tappa energi eller motivation? Visualisera dessa uppgifter och hur de får dig att känna.
- På vilken typ av arbete riskerar du att prestera riktigt dåligt? Vad är det som är orsaken till detta? Fundera.
- Finns det en bransch du själv spontant inte skulle välja – varför inte? Kanske har du redan jobbat i den branschen och då vet du att det inte var rätt för dig. Utveckla tanken.
- Vilka arbetstider skulle slita på ditt välmående i längden? Hur kommer det sig?
- Vilka organisationskulturer kan du inte stå för? Utvidga tanken och grotta ner dig lite här.
Lägg gärna till egna frågor
Utgå gärna från dessa frågor men lägg också till egna. Alla har olika gränser, preferenser, erfarenheter och drivkrafter – därför finns inga universella svar. Ingen tycker och känner lika kring dessa frågor. Denna typ av frågeställningar är inget du kan hasta dig igenom utan eftertanke. Välj någon i taget och ta den tid du behöver.
Som sagt, självkännedom och personlig utveckling och att göra bra karriärval inifrån och ut är mer av ett maraton och inget sprintlopp. Ta din tid.
Vad säger svaren om dig?
När du sedan känner dig klar med frågeställningarna titta på dina svar, ställ dig frågan: ”Vad säger mina svar egentligen om mig? Det du beskriver som ditt värsta tänkbara jobb är ofta en spegelbild av dig och vad du värderar allra mest i arbetslivet.
Nu kan du börja vända på svaren och då får du en tydligare karta över vad som faktiskt får dig att må bra. Vad som får dig att känna äkta engagemang och arbetslust och vad som får dig att komma mer till din rätt och prestera på topp.
Självkännedom – en bra väg till rätt jobb
Denna typ av självcoachning är inte en snabb genväg till drömjobbet – men är några steg mot att du förstår sig själv och dina val bättre. Ökad självkännedom är enligt min erfarenhet en av de bästa nycklarna till att hitta rätt väg i karriären och att må bra långsiktigt.
Fler tips på hur du hittar ditt drömjobb hittar du här:
https://www.dagensps.se/privatekonomi/karriarcoachen-sa-far-du-dromjobbet
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Konsten att få drömjobbet – beskriv det värsta jobbet
Att lista aspekter av det som är fel typ av jobb för dig kan bli en genväg till att lära känna dig själv och att du hittar ditt drömjobb. Här tipsar karriärcoach och beteendevetare Nina Jansdotter om några lämpliga frågeställningar du kan använda som självcoachning. I mitt jobb möter jag många människor som söker nästa …
Advokat häktad – misstänks för grovt insiderbrott
En framstående advokat vid en internationell byrå i Stockholm har häktats, misstänkt för grovt insiderbrott.? Två andra män sitter också häktade i samma ärende. Åklagaren vid Ekobrottsmyndigheten menar att det finns risk för att bevis undanröjs, och tingsrätten har därför beslutat om hårda restriktioner, rapporterar Dagens Juridik. Misstänks för grovt insiderbrott? Advokaten, som är specialiserad …
Miljarder i beslag, Google jagas och Arnault rusar
Bankerna slog förväntningarna, en Wall Street-skandal blottar sprickorna i privat kredit, EU:s rättsmaskin laddar mot Google och arbetslivet får både löne-och generationschock. Samtidigt beslagtas 165 miljarder i en global cyberhärva och en advokat grips för insiderbrott. Veckan summeras i tre ord: styrka, friktion, ansvarsskifte. Bankerna visar vägen Veckan började i hårt tempo med Q3-besked som …
Norsk reform väcker ilska i Sverige: “Svenskar får ta notan”
Nästan en miljon norrmän har redan nappat på det nya statliga elpriset. Men satsningen, som lanserades av den norska regeringen den 1 oktober, får nu hård kritik från experter.? Dagens PS har skrivit om den norska reformen tidigare. Det så kallade Norgepriset infördes den 1 oktober och ger norska hushåll en möjlighet att teckna fasta …
Dåliga affärer? Skyll inte på testosteronet
Idén om att testosteron får män att ta större risker eller bli mer tävlingsinriktade har länge levt kvar inom forskning och populärkultur. Men en ny, omfattande studie från Handelshögskolan i Stockholm och Nipissing University i Kanada utmanar den bilden. Kvinnor placerar mer försiktigt och långsiktigt när de ska investera sina pengar, män tar större risker. …