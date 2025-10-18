Konsten att få drömjobbet – beskriv det värsta jobbet

Här tipsar karriärcoach och beteendevetare Nina Jansdotter om några lämpliga frågeställningar du kan använda som självcoachning.

I mitt jobb möter jag många människor som söker nästa steg i karriären. Helst då att få ett drömjobb. Det finns många val att göra och de undrar vad som är realistiskt. I den processen låser de sig ibland.

Då tar jag då och då till knepet att de i stället får lista sitt värsta jobb. När du vänder på perspektivet öppnas tankeflödet.

Fler tips av Nina Jansdotter:

Pressen är stor för många att hitta det perfekta jobbet. Nu är det inte så enkelt i verkligheten att bara hitta rätt direkt.

Tvärtom är det snarare vanligare att det är en lång process att lära känna dig själv och vilken typ av jobb som passar dig bäst och att sedan få en sådan anställning eller att starta ett eget företag om det är det som är den drömmen.

Vilket jobb vill du inte ha?

I stället för att du enbart fråga dig själv: vad vill du egentligen? Vilket är ditt drömjobb. Börja i andra änden. Vad du jag absolut inte? Vilket jobb skulle absolut inte passa dig?

Att utforska de, för dig dåliga sidor av att jobb, ger dig tydliga ledtrådar om vilket jobb som passar dig bättre. Att ringa in fel miljö, fel chef eller fel arbetsuppgifter kan kännas enklare och komma mer naturligt än att omedelbart definiera det rätta.