Konsten att få drömjobbet – beskriv det värsta jobbet

Nöjda och missnöjda
Lista aspekter av fel jobb och du kan hitta rätt. (Foto: Pexels)
Nina Jansdotter
Nina Jansdotter
Uppdaterad: 18 okt. 2025Publicerad: 18 okt. 2025

Att lista aspekter av det som är fel typ av jobb för dig kan bli en genväg till att lära känna dig själv och att du hittar ditt drömjobb.

Här tipsar karriärcoach och beteendevetare Nina Jansdotter om några lämpliga frågeställningar du kan använda som självcoachning.

I mitt jobb möter jag många människor som söker nästa steg i karriären. Helst då att få ett drömjobb. Det finns många val att göra och de undrar vad som är realistiskt. I den processen låser de sig ibland.

Då tar jag då och då till knepet att de i stället får lista sitt värsta jobb. När du vänder på perspektivet öppnas tankeflödet.

Pressen är stor för många att hitta det perfekta jobbet. Nu är det inte så enkelt i verkligheten att bara hitta rätt direkt.

Tvärtom är det snarare vanligare att det är en lång process att lära känna dig själv och vilken typ av jobb som passar dig bäst och att sedan få en sådan anställning eller att starta ett eget företag om det är det som är den drömmen.

Vilket jobb vill du inte ha?

I stället för att du enbart fråga dig själv: vad vill du egentligen? Vilket är ditt drömjobb. Börja i andra änden. Vad du jag absolut inte? Vilket jobb skulle absolut inte passa dig?

Att utforska de, för dig dåliga sidor av att jobb, ger dig tydliga ledtrådar om vilket jobb som passar dig bättre. Att ringa in fel miljö, fel chef eller fel arbetsuppgifter kan kännas enklare och komma mer naturligt än att omedelbart definiera det rätta.

Öka din självkännedom

När du ser bortom det som inte är för dig, kan du ofta lättare de hitta riktiga pusselbitarna i ditt jobbletande. Efterhand kan pussla ihop till den bilden som är mest du och som motiverar dig långsiktigt.

Att veta vad du inte söker ger en ökad självkännedom. Detta ger dig mer stuns när du nätverkar generellt sätt. Det ger dig även en större trygghet i ditt jobbsökande, när du ska sälja in dig på nya jobb.

Samt då blir det enklare att känna igen rätt möjligheter när dessa dyker upp som jobbannonser eller tips via kontakter på Linkedin eller i andra sociala medier där du letar jobb.

Exempel på frågor kring fel jobb:

  • Hur skulle ditt värsta tänkbara jobb se ut? Spåna gärna kring detaljer. Har du redan mött aspekter av detta dåliga jobb tidigare, minns hur det var.
  • Vilken typ av chef vill du verkligen inte ha? Eller så har du redan haft en sådan chef och då kan du komma ihåg hur det kändes. Vänd och vrid lite på dennes karaktärsdrag och bemötande.
  • Vilka arbetsuppgifter får dig att direkt tappa energi eller motivation? Visualisera dessa uppgifter och hur de får dig att känna.
  • På vilken typ av arbete riskerar du att prestera riktigt dåligt? Vad är det som är orsaken till detta? Fundera.
  • Finns det en bransch du själv spontant inte skulle välja – varför inte? Kanske har du redan jobbat i den branschen och då vet du att det inte var rätt för dig. Utveckla tanken.
  • Vilka arbetstider skulle slita på ditt välmående i längden? Hur kommer det sig?
  • Vilka organisationskulturer kan du inte stå för? Utvidga tanken och grotta ner dig lite här.

Lägg gärna till egna frågor

Utgå gärna från dessa frågor men lägg också till egna. Alla har olika gränser, preferenser, erfarenheter och drivkrafter – därför finns inga universella svar. Ingen tycker och känner lika kring dessa frågor. Denna typ av frågeställningar är inget du kan hasta dig igenom utan eftertanke. Välj någon i taget och ta den tid du behöver.

Som sagt, självkännedom och personlig utveckling och att göra bra karriärval inifrån och ut är mer av ett maraton och inget sprintlopp. Ta din tid.

Vad säger svaren om dig?

När du sedan känner dig klar med frågeställningarna titta på dina svar, ställ dig frågan: ”Vad säger mina svar egentligen om mig? Det du beskriver som ditt värsta tänkbara jobb är ofta en spegelbild av dig och vad du värderar allra mest i arbetslivet.

Nu kan du börja vända på svaren och då får du en tydligare karta över vad som faktiskt får dig att må bra. Vad som får dig att känna äkta engagemang och arbetslust och vad som får dig att komma mer till din rätt och prestera på topp.

Självkännedom – en bra väg till rätt jobb

Denna typ av självcoachning är inte en snabb genväg till drömjobbet – men är några steg mot att du förstår sig själv och dina val bättre. Ökad självkännedom är enligt min erfarenhet en av de bästa nycklarna till att hitta rätt väg i karriären och att må bra långsiktigt.

Fler tips på hur du hittar ditt drömjobb hittar du här: 
https://www.dagensps.se/privatekonomi/karriarcoachen-sa-far-du-dromjobbet

Senaste nytt

