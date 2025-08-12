Smugglade 850 sköldpaddor i strumpor – riskerar fängelse

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Statussymbol i Kina

De beslagtagna arterna har unika skalmönster och ses som en statussymbol i Kina. Handel får endast ske med särskilda exporttillstånd. Den östra dossköldpaddan är dessutom klassad som sårbar av Internationella naturvårdsunionen.

Utöver sköldpaddorna skickade Lin elva andra försändelser med reptiler, däribland giftiga ormar. BBC skriver att han riskerar upp till fem års fängelse när domen faller den 23 december.

Tidigare smuggelfall med strumpor

Det är inte första gången sköldpaddor smugglas i strumpor. I mars dömdes en annan kinesisk man, Sai Keung Tin, till 30 månaders fängelse för att ha smugglat över 2 000 östra dossköldpaddor. Även då användes strumpor för att dölja djuren, och paketen var märkta med livsmedel som mandlar och chokladkakor.

Enligt det amerikanska justitiedepartementet smugglade Tin tusentals sköldpaddor värda miljontals dollar i den illegala handeln med husdjur. Mellan 2018 och 2023 skickade han runt 2 100 sköldpaddor till tre adresser i Hongkong. Värdet uppskattades till 4,2 miljoner dollar, motsvarande omkring 40 miljoner kronor. Tin kopplades även till den internationella smugglarn Kang Juntao, som tidigare dömts till fängelse efter att ha skeppat minst 1 500 sköldpaddor från USA till Hongkong.

Vid gripandet av Tin på JFK-flygplatsen i New York hittade myndigheterna detaljerade instruktioner om hur sköldpaddorna skulle förberedas och transporteras för att undgå upptäckt.

