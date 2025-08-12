Dagens PS
Smugglade 850 sköldpaddor i strumpor – riskerar fängelse

Skyddade sköldpaddor har vid flera tillfällen hittats gömda i strumpor vid försök till smuggling.
Skyddade sköldpaddor har vid flera tillfällen hittats gömda i strumpor vid försök till smuggling.
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

En kinesisk man kan få flera års fängelse efter att ha skickat hundratals skyddade sköldpaddor från USA till Hongkong, gömda i strumpor.

Åtalet är det senaste i en rad fall där amerikanska myndigheter stoppat smuggling av skyddade arter.

Märkta som “plastdjur”

Mellan augusti 2023 och november 2024 skickade Wei Qiang Lin över 200 paket med främst östra dossköldpaddor och tretåiga dossköldpaddor, enligt det amerikanska justitiedepartementet. Båda arterna är skyddade och högt värderade av samlare i Kina.

Paketen var märkta med oskyldiga beskrivningar som “plastleksaksdjur”, men vid en gränskontroll avslöjades innehållet. Sköldpaddorna var intrasslade i knutna strumpor.

Myndigheterna uppskattar värdet till 1,4 miljoner dollar, motsvarande cirka 13,4 miljoner kronor.

Sköldpaddorna var intrasslade i knutna strumpor när de upptäcktes av amerikanska myndigheter. (Foto: U.S. Fish and Wildlife Service)
Sköldpaddorna var intrasslade i knutna strumpor när de upptäcktes av amerikanska myndigheter. (Foto: U.S. Fish and Wildlife Service)
Statussymbol i Kina

De beslagtagna arterna har unika skalmönster och ses som en statussymbol i Kina. Handel får endast ske med särskilda exporttillstånd. Den östra dossköldpaddan är dessutom klassad som sårbar av Internationella naturvårdsunionen.

Utöver sköldpaddorna skickade Lin elva andra försändelser med reptiler, däribland giftiga ormar. BBC skriver att han riskerar upp till fem års fängelse när domen faller den 23 december.

Tidigare smuggelfall med strumpor

Det är inte första gången sköldpaddor smugglas i strumpor. I mars dömdes en annan kinesisk man, Sai Keung Tin, till 30 månaders fängelse för att ha smugglat över 2 000 östra dossköldpaddor. Även då användes strumpor för att dölja djuren, och paketen var märkta med livsmedel som mandlar och chokladkakor.

Enligt det amerikanska justitiedepartementet smugglade Tin tusentals sköldpaddor värda miljontals dollar i den illegala handeln med husdjur. Mellan 2018 och 2023 skickade han runt 2 100 sköldpaddor till tre adresser i Hongkong. Värdet uppskattades till 4,2 miljoner dollar, motsvarande omkring 40 miljoner kronor. Tin kopplades även till den internationella smugglarn Kang Juntao, som tidigare dömts till fängelse efter att ha skeppat minst 1 500 sköldpaddor från USA till Hongkong.

Vid gripandet av Tin på JFK-flygplatsen i New York hittade myndigheterna detaljerade instruktioner om hur sköldpaddorna skulle förberedas och transporteras för att undgå upptäckt.

djurfängelseKinasmugglingUSA
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

