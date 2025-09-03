Nu hämnas anställda på chefen: “Befriande” 

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Klassikern som startade allt

För att förstå var trenden tog fart får vi backa bandet till 2011. Då satte amerikanen Joey La Neve DeFrancesco tonen.

Missnöjd med sitt lågbetalda hotelljobb i Rhode Island tog han med sig ett helt brassband in i personalutrymmet, meddelade sin chef att han slutade och marscherade ut till tonerna av ”Joey quits”.

Videon på uppsägningen blev viral och har i dag nästan tio miljoner visningar. För DeFrancesco blev det ingen karriärkatastrof – han fick snart nytt jobb och säger i dag att det snarare kändes ”befriande”.

Vissa menar att trenden lett till en känsla av frihet (Foto: Canva)

Anställda använder poesi och TikTok

Sedan dess har fenomenet växt, och 2025 talar allt fler om en våg av ”revenge quitting”, menar The Guardian.

Denna våg består bland annat av prästen Pat Brennan, som i juli överraskade sin församling genom att läsa upp en dikt som dubblerade som avskedsbrev. Däri kallade han exempelvis vissa församlingsbor ”griniga” och ”osympatiska”.

En annan är den amerikanska engelskläraren Brianna Slaughter, bosatt i Japan, som la ut sin uppsägning på TikTok:

”Två månader uppsägningstid? Ni har tur om jag ger er två veckor. Jag gav er två timmar, babe”, sa Slaughter. Klippet fick över 1,2 miljoner visningar. Samma månad tjänade hon 7 000 dollar på plattformen.

En ny generation säger ifrån

Enligt en brittisk undersökning från Reed har 15 procent av de anställda i landet sagt upp sig i protest. Bland unga är siffran ännu högre – över en fjärdedel av 18-34-åringarna uppger att de lämnat jobbet som någon typ av hämnd.

Även i USA syns skillnaden: 72 procent av alla äldre arbetstagare säger att de är nöjda med sina jobb, att jämföra med endast 57 procent av dem under 25.

När droppen får bägaren att rinna över

The Guardian har fler historier på lager. Vi har bland annat Carly i Alabama som skickade ett massmejl där hon kallade sin ersättare ”dum som en sten” innan hon lämnade datorn och nycklarna på skrivbordet.

Katie Ostler i Melbourne tog chansen att lämna sitt avskedsbrev mitt under en pågående anställningsintervju. Under avskedet varnade hon den potentiella nyanställda: ”Jobba inte här”.

Revenge quitting kan säkerligen innebära någon slags risk i karriären. Många av trenddeltagarna vittnar dock om känslan av frihet. Andra menar att det högljudda uppbrottet till och med öppnat nya dörrar.

