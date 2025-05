Chefernas nya ton mot anställda: Nu är alla utbytbara

AI ökar pressen på anställda

Ett finger med i spelet har AI:s snabba utveckling. Tekniken har förändrat chefernas syn på sina anställda.

På Shopify får inga nya medarbetare anställas om det inte går att bevisa att AI inte kan göra jobbet.

“AI is coming for your jobs. Heck, it’s coming for my job too”, skrev Fiverrs vd Micha Kaufman i ett internt mejl.

De som inte anpassar sig till teknikutvecklingen riskerar att bli utbytta, menar flera ledare.

Chefer sparkar och tystar kritik

När Uber nyligen försämrade villkoren för tjänsteledighet och ökade kontorskraven, fick personalen inte bara ett nej på sina invändningar. Enligt ett internt memo ska vissa anställda ha kallats in för samtal för att de uttryckt sig “för negativt”.

Det är förvisso inte bara “vanliga” medarbetare som befinner sig i farozonen i denna nya verklighet.

Match Group, som bland annat äger Tinder och Hinge, är ett av flera bolag som nu också skär ned i chefsleden. Där planeras uppsägningar av var femte chef. Målet är att slimma organisationen och öka effektiviteten.

”Det här är pragmatism”

Enligt ledarskapsforskare beror den hårdare tonen delvis på att vissa anställda fortfarande lever kvar i mentaliteten från 2021, då det var kandidaternas marknad. I dagens läge är det arbetsgivarna som ställer kraven.

“Det här är pragmatism”, säger Michael McCutcheon, psykolog och rådgivare vid NYU, till WSJ.

När pendeln svänger

Men den nya attityden är inte här för alltid. Detta enligt Stanfordprofessorn Charles A. O’Reilly. Han menar att pendeln kommer att slå tillbaka när arbetsmarknaden vänder.

“Då kommer cheferna åter börja prata om hur viktiga deras medarbetare är – och medarbetarna kommer att utnyttja det”, säger han.

