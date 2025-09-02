Ståljätte sparkar mer än 4 000 anställda

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

För en tid sedan meddelade Amsa, Arcelor Mittal South Africa, att man behövde skära ned kraftigt. Det handlade om att sparka 3 500 anställda.

Nu kommer beskedet att det inte räcker. Amsa kommer att göra sig av med ”mer än 4 000 anställda”, nästan hälften av den totala arbetsstyrkan.

Personalnedskärningarna kommer efter att koncernen tvingats lägga ner sin tillverkning av långstål, vilket inlett en mer omfattande nedskärning för företaget totalt, skriver Discovery Alert.

Den brutala kapningen är även ett tecken på en större kris för stålindustrin, trängd mellan amerikanska handelstullar och kinesiska ambitioner på världsherravälde.

Lägger ner i september

De första meddelandena om nedskärningar handlade om långstålsverken i Newcastle och Vereeniging, som ska stängas under september.

Nu utvidgas varslen till att omfatta Amsas flaggskepp, anläggningen i Vanderbijlpark.

Fabriken specialiserar sig på produktion av plattstål och ses som koncernens kärnverksamhet.

Spekulationerna nu gäller om nedskärningarna i Vanderbijlpark på sikt innebär att Amsa ser över hela sin produktion i Sydafrika.

