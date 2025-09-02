Stålbranschen krisar när konjunktur och handelskrig kolliderar med hård konkurrens från Kina. Nu sparkar en ståljätte drygt 4 000 anställda.
Ståljätte sparkar mer än 4 000 anställda
För en tid sedan meddelade Amsa, Arcelor Mittal South Africa, att man behövde skära ned kraftigt. Det handlade om att sparka 3 500 anställda.
Nu kommer beskedet att det inte räcker. Amsa kommer att göra sig av med ”mer än 4 000 anställda”, nästan hälften av den totala arbetsstyrkan.
Personalnedskärningarna kommer efter att koncernen tvingats lägga ner sin tillverkning av långstål, vilket inlett en mer omfattande nedskärning för företaget totalt, skriver Discovery Alert.
Den brutala kapningen är även ett tecken på en större kris för stålindustrin, trängd mellan amerikanska handelstullar och kinesiska ambitioner på världsherravälde.
Svenskt stål ska stoppa kulor i Kanada. Dagens PS
Lägger ner i september
De första meddelandena om nedskärningar handlade om långstålsverken i Newcastle och Vereeniging, som ska stängas under september.
Nu utvidgas varslen till att omfatta Amsas flaggskepp, anläggningen i Vanderbijlpark.
Fabriken specialiserar sig på produktion av plattstål och ses som koncernens kärnverksamhet.
Spekulationerna nu gäller om nedskärningarna i Vanderbijlpark på sikt innebär att Amsa ser över hela sin produktion i Sydafrika.
Gått back sedan 2023
Ståltillverkaren har rapporterat minus sedan 2023 och visade en förlust på 56 miljoner dollar första halvåret i år.
En svag inhemsk marknad, låga stålpriser internationellt och stigande driftskostnader ger en kombo som gör det svårt för Amsa att ta ut de priser på sina produkter som man behöver.
De höga elpriserna är den främsta syndaren när det gäller produktionskostnaderna för denna energiintensiva industri.
Dålig fraktlogistik stör leveranskedjor och ökar transportkostnaderna, samtidigt som man i Sydafrika har konkurrens av företag inom skrotåtervinning.
SSAB: Bättre men sämre andra kvartalet. Dagens PS
Klarar inte Kina-konkurrensen
Till detta kommer konkurrensen från kinesisk stålimport, som pressar priserna och styr kunderna mot leverantörer med lägre kostnader och därmed lägre priser.
Amsa har två gånger skjutit upp nedläggningen av sin produktion av långstål i väntan på statligt stöd i omställningen, men utan att få det.
Samtidigt har man velat se sänkta exporttullar för att utjämna villkoren och i andra riktningen tullar på inhemskt stål, framför allt från Kina.
Amsa har även försökt förhandla med statliga energibolag för att nå lägre energi- och driftskostnader.
Inget av de har gett resultat och Amsa får i den delen stöd av fackförbundet Solidarity som kritiserar regeringen för att inte hantera krisen nog snabbt.
Solidarity menar att en mer snabbfotat agerande från de styrande kunde ha minskat storleken på de avskedanden som nu sker.
Trump fördubblar ståltullar – Asienbörserna faller. Dagens PS
Därför är ståltullarna så heliga för Trump. Realtid
