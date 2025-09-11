Att söka jobb kan vara en heltidssyssla i sig. För många blir det också en psykisk påfrestning. Långa väntetider, avslag och osäkerhet gör att fler riskerar att drabbas av så kallad jobbsökar-burnout.
Jakten på jobb – en hälsokris: Så hanterar du sökandet
”Arbetslösheten är kvar på höga nivåer och den svenska arbetsmarknaden är fortsatt pressad”, säger Arbetsförmedlingens analysdirektör Eva Samakovlis i en kommentar till senaste arbetslöshetsstatistiken, som offentliggjordes på torsdagsmorgonen.
I slutet av augusti stod drygt 371 000 personer inskrivna som arbetslösa.
Antalet långtidsarbetslösa – de som varit utan arbete i 12 månader eller mer – har stigit till 154 834 personer. Det är en ökning med 10 812 på ett år.
”Den utdragna lågkonjunkturen har även fått fler personer som vanligtvis har en starkare ställning på arbetsmarknaden att bli arbetslösa”, konstaterar Samakovlis.
Karriärcoachen Jen DeLorenzo, grundare av The Career Raven, ser hur många av hennes klienter känner sig nedslagna efter långdragna sökprocesser.
”Personer som är vana vid att få ett jobb inom en till två månader får nu vänta sex månader till över ett år bara för att få ett fåtal intervjuer”, säger hon till CNBC.
När sökandet drar ut på tiden är det lätt att börja ifrågasätta sig själv, menar hon.
Högre dödlighet och psykisk ohälsa
Allt fler arbetslösa som aktivt söker jobb blir utbrända. Det är frustrerande och tidskrävande att söka jobb gång på gång utan resultat, att nätverka, skriva CV och personliga brev, gå på intervju och känna förhoppningar – för att sedan få ett opersonligt nej tack eller inget svar alls.
Samtidigt visar en forskningssammanfattning från IFAU att en uppsägning eller arbetslöshet kan få negativa hälsokonsekvenser och till och med öka risken att dö i förtid.
“Individer berörs inte bara kortsiktigt av att vara arbetslösa under en period. Det påverkar dem under flera årtionden efteråt, även efter att de har fått jobb”, säger Martin Nybom, nationalekonom och forskare vid IFAU i Uppsala, till Svenskt Näringsliv.
Identiteten sätts på prov
DeLorenzo vet av egen erfarenhet hur arbetslöshet tär. Hon har själv blivit uppsagd fyra gånger under sin karriär.
”Många av oss kopplar vårt värde till vår produktivitet, vår jobbtitel och det vi gör, så när man blir uppsagd, eller bara söker jobb i allmänhet, förlorar man en del av sin identitet”, säger hon.
För många blir jobbsökandet därför inte bara en praktisk utmaning utan också en existentiell kris.
För att må bra, så bra det går, det vill säga, under jobbsökarprocessen, delar DeLorenzo med sig av några tips.
Ta pauser från inkorgen
Ett av DeLorenzos råd är att inte kasta sig över mejlen direkt på morgonen.
“Det är som: har jag fått en intervju eller har jag fått åtta miljoner avslag?” säger hon.
Hon uppmuntrar istället arbetssökande att först känna efter: har jag rätt mentalt läge för att ta emot ett nej just nu?
Dessutom behöver inte varje meddelande besvaras omedelbart. Även om det gäller en intervju gör det ingenting om man svarar några timmar senare.
Sök smartare – inte mer
Ett vanligt misstag, menar DeLorenzo, är att skicka iväg mängder av ansökningar i hopp om att någon ska ge resultat.
”Du skjuter liksom bara vilt och hoppas på det bästa vid det här laget. Det är helt enkelt ingen bra strategi”, säger DeLorenzo om en klient som sökte 50 jobb i veckan.
I stället rekommenderar hon att man först bestämmer sig för vilken typ av jobb man verkligen vill ha och sedan söker i fokuserade block på 1-2 timmar åt gången. Resten av tiden bör ägnas åt aktiviteter som ger energi – träning, promenader eller något som helt enkelt skapar glädje.
Hitta balansen
DeLorenzos budskap är att den som ska orka ett långdraget jobbsökande behöver ta hand om både sin tid och sitt mentala utrymme.
Att pausa, prioritera och söka med fokus är inte bara tillåtet – det är en nödvändighet för att undvika utmattning, konstaterar hon.
Så undviker du “jobbsökar-burnout”
- Ta pauser från mejlen: Öppna inte inkorgen direkt på morgonen, och känn efter om du orkar hantera eventuella avslag just då.
- Svara inte direkt: Det gör ingenting om man svarar några timmar senare.
- Sök i fokuspass: Avsätt 1-2 timmar åt gången för ansökningar, istället för att skicka massor av slumpmässiga jobbansökningar.
- Prioritera återhämtning: Planera in aktiviteter som motion, promenader eller läsning för att hålla energin och motivationen uppe.
Vill du läsa fler tips om jobbsökande kan vi slå ett slag för den här intervjun med jobbsökarexperten Charlotte Lindman.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
