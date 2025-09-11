Jakten på jobb – en hälsokris: Så hanterar du sökandet 

”Arbetslösheten är kvar på höga nivåer och den svenska arbetsmarknaden är fortsatt pressad”, säger Arbetsförmedlingens analysdirektör Eva Samakovlis i en kommentar till senaste arbetslöshetsstatistiken, som offentliggjordes på torsdagsmorgonen.

I slutet av augusti stod drygt 371 000 personer inskrivna som arbetslösa.

ANNONS

Antalet långtidsarbetslösa – de som varit utan arbete i 12 månader eller mer – har stigit till 154 834 personer. Det är en ökning med 10 812 på ett år.

”Den utdragna lågkonjunkturen har även fått fler personer som vanligtvis har en starkare ställning på arbetsmarknaden att bli arbetslösa”, konstaterar Samakovlis.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen? Prenumerera nu

Karriärcoachen Jen DeLorenzo, grundare av The Career Raven, ser hur många av hennes klienter känner sig nedslagna efter långdragna sökprocesser.

”Personer som är vana vid att få ett jobb inom en till två månader får nu vänta sex månader till över ett år bara för att få ett fåtal intervjuer”, säger hon till CNBC.

När sökandet drar ut på tiden är det lätt att börja ifrågasätta sig själv, menar hon.

Högre dödlighet och psykisk ohälsa

ANNONS

Allt fler arbetslösa som aktivt söker jobb blir utbrända. Det är frustrerande och tidskrävande att söka jobb gång på gång utan resultat, att nätverka, skriva CV och personliga brev, gå på intervju och känna förhoppningar – för att sedan få ett opersonligt nej tack eller inget svar alls.

Samtidigt visar en forskningssammanfattning från IFAU att en uppsägning eller arbetslöshet kan få negativa hälsokonsekvenser och till och med öka risken att dö i förtid.

“Individer berörs inte bara kortsiktigt av att vara arbetslösa under en period. Det påverkar dem under flera årtionden efteråt, även efter att de har fått jobb”, säger Martin Nybom, nationalekonom och forskare vid IFAU i Uppsala, till Svenskt Näringsliv.