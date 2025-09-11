Sveriges arbetslöshet nu höga 7 procent

Det säger Arbetsförmedlingens analysdirektör Eva Samakovlis i en kommentar till senaste arbetslöshetsstatistiken, som offentliggjorts på torsdagsmorgonen.

I slutet av augusti stod drygt 371 000 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är en ökning med 11 000 personer jämfört med för ett år sedan.

Så mycket har arbetslösheten ökat

Arbetslösheten i Sverige har därmed studsat upp från 6,8 procent till 7 procent på ett år, konstaterar Arbetsförmedlingen.

Närmare 33 000 personer, som stått som arbetslösa, fick samtidigt jobb under samma tid.

Det är cirka 3 000 fler än under motsvarande period förra året och enligt Arbetsförmedlingen är det nionde månaden i rad som fler får arbete jämfört med i fjol.

”Den utdragna lågkonjunkturen har även fått fler personer som vanligtvis har en starkare ställning på arbetsmarknaden att bli arbetslösa. Samtidigt ser vi att majoriteten av de som lämnar Arbetsförmedlingen till arbete även fortsättningsvis har en gymnasial utbildning eller mer”, säger Eva Samakovlis i pressmeddelandet.

Arbetsmarknaden i Sverige i korthet i augusti:

Inom parentes anges motsvarande siffror för augusti 2024.

7,0 procent var inskrivna som arbetslösa (6,8).* Sammanlagt 371 356 personer (360 195).

8,4 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (8,4).* Sammanlagt 45 186 ungdomar (45 622).

154 834 av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i 12 månader eller mer (144 022).

208 656 personer var öppet arbetslösa (194 713).

162 700 personer deltog i program med aktivitetsstöd (165 482).

38 717 personer anmälde sig som arbetssökande (39 857).

32 635 personer fick arbete (29 727).

2 457 personer varslades om uppsägning (4 164).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i augusti 2025.

