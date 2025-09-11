Så många gick arbetslösa i Sverige i augusti, enligt Arbetsförmedlingens statistik. ”Arbetslösheten är kvar på höga nivåer och den svenska arbetsmarknaden är fortsatt pressad.”
Sveriges arbetslöshet nu höga 7 procent
Mest läst i kategorin
Så knäcks vindkraften i USA
Donald Trumps agerande mot vindkraften driver upp försäkringskostnader och gör projekt dyrare. Samtidigt flyr investerarna. När Donald Trumps så kallade One Big Beautiful Bill röstades igenom och blev lag 4 juli i år, var en del av den att få bort skattelättnader för den av presidenten så illa omtyckta vind- och solenergin. Fram till mitten …
Därför lyssnar alla i USA på bankdirektörens ord
När Jamie Dimon, vd för USA:s största bank, yppar något om den amerikanska ekonomin har det auktoritet på Wall Street. Det är just det där, att Jamie Dimon företräder USA:s ledande bank JPMorgan, som gör att investerarna är på tårna. Dimon har varit den amerikanska bankjättens vd i många år. I medgång som motgång. Han …
Nya siffror: Juli ingen köpfest – fortsatt trög svensk konsumtion
Konsumtionen vill inte riktigt att ta fart i Sverige. Det visar färsk data från SCB som nu summerat svenskarnas köpbeteende i juli månad. “I stort sett oförändrad hushållskonsumtion i juli 2025”, skriver statistikmyndigheten i en kommentar om de senaste siffrorna. Läs även: Kanonrapport från svenska börsraketen: “Stark tillväxt” – Dagens PS Lugn konsumtion i juli …
Israel-attack och tullar ger oljan bränsle
Så mycket stiger priserna på olja efter Israels Hamas-attack i Doha och i spåren av Trumps nya tullhot. För tredje dagen stiger oljepriserna, bland annat sedan USA:s president Donald Trump deklarerat att nya tullhot kan drabba ryska oljeköpare. Målet för sanktionerna är Indien och Kina, men det förutsätter enligt Trump att EU gör samma sak. …
Svenska oljebolaget: Fler sanktioner mot Ryssland stör
Svenska oljehandlaren Gunvor säger nu att fler sanktioner mot köpare av rysk olja på allvar kommer att störa de globala råoljeflödena. Gunvor Group grundades 1997 av Torbjörn Törnqvist och Gennadij Timtjenko och är i dag det fjärde största företaget inom råoljehandl globalt. Merparten av råoljan företaget handlat med kommer från Ryssland. Bolaget kontrolleras sedan mars …
Det säger Arbetsförmedlingens analysdirektör Eva Samakovlis i en kommentar till senaste arbetslöshetsstatistiken, som offentliggjorts på torsdagsmorgonen.
I slutet av augusti stod drygt 371 000 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är en ökning med 11 000 personer jämfört med för ett år sedan.
Så mycket har arbetslösheten ökat
Arbetslösheten i Sverige har därmed studsat upp från 6,8 procent till 7 procent på ett år, konstaterar Arbetsförmedlingen.
Närmare 33 000 personer, som stått som arbetslösa, fick samtidigt jobb under samma tid.
Det är cirka 3 000 fler än under motsvarande period förra året och enligt Arbetsförmedlingen är det nionde månaden i rad som fler får arbete jämfört med i fjol.
”Den utdragna lågkonjunkturen har även fått fler personer som vanligtvis har en starkare ställning på arbetsmarknaden att bli arbetslösa. Samtidigt ser vi att majoriteten av de som lämnar Arbetsförmedlingen till arbete även fortsättningsvis har en gymnasial utbildning eller mer”, säger Eva Samakovlis i pressmeddelandet.
Arbetsmarknaden i Sverige i korthet i augusti:
Inom parentes anges motsvarande siffror för augusti 2024.
- 7,0 procent var inskrivna som arbetslösa (6,8).* Sammanlagt 371 356 personer (360 195).
- 8,4 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (8,4).* Sammanlagt 45 186 ungdomar (45 622).
- 154 834 av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i 12 månader eller mer (144 022).
- 208 656 personer var öppet arbetslösa (194 713).
- 162 700 personer deltog i program med aktivitetsstöd (165 482).
- 38 717 personer anmälde sig som arbetssökande (39 857).
- 32 635 personer fick arbete (29 727).
- 2 457 personer varslades om uppsägning (4 164).
*Andel av den registerbaserade arbetskraften.
Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i augusti 2025.
Läs även: Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Sveriges arbetslöshet nu höga 7 procent
Så många gick arbetslösa i Sverige i augusti, enligt Arbetsförmedlingens statistik. ”Arbetslösheten är kvar på höga nivåer och den svenska arbetsmarknaden är fortsatt pressad.” Det säger Arbetsförmedlingens analysdirektör Eva Samakovlis i en kommentar till senaste arbetslöshetsstatistiken, som offentliggjorts på torsdagsmorgonen. I slutet av augusti stod drygt 371 000 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är en …
Brutit benet – nu kan läkaren limma i hop dig
Forskare har utvecklat en anmärkningsvärd metod för att reparera brutna ben, som skulle kunna göra operationer snabbare och mer effektiva. Verktyget, som påminner om en helt vanlig limpistol, kan skriva ut biologiska material direkt på skadan. Denna teknik eliminerar behovet av komplicerade förberedelser och skräddarsydda implantat som tar lång tid att tillverka. Istället kan kirurgen …
"Ryssland testar Nato" – artikel 5 kan aktiveras
Ryssland testar Nato genom sina drönare och då gäller det att sätta in tuffa motåtgärder. Det menar Europaparlamentarikern Pekka Toveri. Ett stort antal ryska drönare tog sig in i polskt luftrum under natten mot onsdagen. Polen håller krismöten Drönarna sköts ner över flera regioner i östra Polen och landet har hållit krismöten sedan dess och …
Oljetoppen sågar Norge – bör blicka mot USA
Norges gas-och oljeproduktion går alldeles för långsamt och landet utnyttjar inte sin fulla potential. Det anser oljetoppen Bijan Mossavar-Rahmani som vill att Norge blickar mot USA. Det tar ofta mellan fem och tio år från upptäckt till produktion i Norge. Oljetoppen sågar Norge Det är alldeles för lång tid menar oljetoppen Bijan Mossavar-Rahmani, som nu …
Klarna på börsen – miljardaffär för grundarna
Klarna är på New York-börsen och aktien har redan dragit iväg rejält från introduktionspriset. Det innebär en stor miljardaffär för grundarna. Den svenska betaljätten Klarna gjorde på onsdagen entré på New York-börsen och blev därmed ett av årets mest uppmärksammade technoteringar i USA. Klarna-aktien prissattes till 40 dollar Aktien prissattes till 40 dollar, men när …