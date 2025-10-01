Här skriker arbetsgivarna efter kompetens – plugga detta

Sverige har i flera år befunnit sig i en ekonomiskt tuff period. Arbetslösheten låg i slutet av augusti på höga 7 procent. Då stod 371 000 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är en ökning med 11 000 personer jämfört med för ett år sedan.

Samtidigt råder det, smått paradoxalt, arbetskraftsbrist inom flera områden.

Arbetsförmedlingen slår fast att ungefär hälften av alla yrken som analyserats i deras senaste yrkesbarometer är bristyrken. Det gäller särskilt inom hälso- och sjukvård, IT, pedagogiskt arbete och teknik/underhåll.

”Med en utbildning inom ett yrke där efterfrågan på kompetens är stor, får du på sikt större chans till arbete. Att studera är en mycket bra investering i dig själv, både för livet och arbetslivet”, säger Alexandra Sjöberg, jobbsökarexpert på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Yrkena där chanserna är störst

I rapporten listas flera utbildningar där behovet väntas öka kraftigt på fem års sikt. Bland dessa finns läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, tandhygienister och veterinärer.

Tidigare i år uppgav drygt hälften av arbetsgivarna inom vården att de inte lyckas få tag i personer med rätt kompetens till många av vårdyrkena.

Även inom teknik och IT pekar prognosen uppåt. Mjukvaru- och systemutvecklare, IT-säkerhetsspecialister samt ingenjörer inom elkraft och elektroteknik är några exempel där arbetsgivarna väntas ha svårt att hitta rätt kompetens framöver.

På utbildningssidan syns också behovet av fler speciallärare – en yrkesgrupp som redan idag är svårrekryterad.

Här bedöms efterfrågan öka på fem års sikt:

Biomedicinsk analytiker

Civilingenjör/ingenjör inom elektroteknik och elkraft

IT-säkerhetsspecialist

Läkare

Mjukvaru- och systemutvecklare

Sjuksköterska

Speciallärare

Systemanalytiker och IT-arkitekt

Tandhygienist

Veterinär