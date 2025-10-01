Trots lågkonjunktur finns det yrken där arbetsgivare kämpar för att hitta rätt kompetens. För den som väljer högskola eller universitet i höst kan framtidsutsikterna därför vara ljusa – åtminstone om man väljer rätt inriktning.
Här skriker arbetsgivarna efter kompetens – plugga detta
Sverige har i flera år befunnit sig i en ekonomiskt tuff period. Arbetslösheten låg i slutet av augusti på höga 7 procent. Då stod 371 000 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är en ökning med 11 000 personer jämfört med för ett år sedan.
Samtidigt råder det, smått paradoxalt, arbetskraftsbrist inom flera områden.
Arbetsförmedlingen slår fast att ungefär hälften av alla yrken som analyserats i deras senaste yrkesbarometer är bristyrken. Det gäller särskilt inom hälso- och sjukvård, IT, pedagogiskt arbete och teknik/underhåll.
”Med en utbildning inom ett yrke där efterfrågan på kompetens är stor, får du på sikt större chans till arbete. Att studera är en mycket bra investering i dig själv, både för livet och arbetslivet”, säger Alexandra Sjöberg, jobbsökarexpert på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.
Yrkena där chanserna är störst
I rapporten listas flera utbildningar där behovet väntas öka kraftigt på fem års sikt. Bland dessa finns läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, tandhygienister och veterinärer.
Tidigare i år uppgav drygt hälften av arbetsgivarna inom vården att de inte lyckas få tag i personer med rätt kompetens till många av vårdyrkena.
Även inom teknik och IT pekar prognosen uppåt. Mjukvaru- och systemutvecklare, IT-säkerhetsspecialister samt ingenjörer inom elkraft och elektroteknik är några exempel där arbetsgivarna väntas ha svårt att hitta rätt kompetens framöver.
På utbildningssidan syns också behovet av fler speciallärare – en yrkesgrupp som redan idag är svårrekryterad.
Här bedöms efterfrågan öka på fem års sikt:
- Biomedicinsk analytiker
- Civilingenjör/ingenjör inom elektroteknik och elkraft
- IT-säkerhetsspecialist
- Läkare
- Mjukvaru- och systemutvecklare
- Sjuksköterska
- Speciallärare
- Systemanalytiker och IT-arkitekt
- Tandhygienist
- Veterinär
Regionala skillnader
Bristen på arbetskraft varierar över landet, visar en rapport från Arbetsförmedlingen från i våras. Störst är den i Norrbotten och Västerbotten, där bland annat den gröna industrins framväxt har skapat ett stort behov av kvalificerad personal.
Samtidigt finns ett överskott på arbetskraft i andra delar av landet, särskilt inom områden som försäljning, transport och kultur/media.
Viktigt med realistiska val
Enligt Alexandra Sjöberg handlar valet av utbildning inte bara om intresse utan också om att ha koll på arbetsmarknaden.
”Det är viktigt att ha en realistisk bild över anställningsbarheten efter genomförd utbildning. Motivation, ett intresse för studieområdet, driv och att ta ansvar är också viktigt för att lyckas med en utbildning”, säger hon. Hon tillägger:
“Tänk långsiktigt men var inte rädd för att ta steget in i utbildning, oavsett var i livet du befinner dig”.
Framtidens vinnare
Arbetsförmedlingens analys pekar mot att hälso- och sjukvården kommer att vara en av de största vinnarna de kommande åren, drivet av en åldrande befolkning. Teknik och IT fortsätter att växa, inte minst inom cybersäkerhet och systemutveckling. Samtidigt spås vissa läraryrken minska i efterfrågan när antalet barn i skolålder blir färre.
En sak är dock tydlig: för den som väljer utbildning inom ett bristyrke kan utsikterna på arbetsmarknaden vara betydligt ljusare än rubrikerna om lågkonjunktur ger sken av.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
