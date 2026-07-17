Då bör föräldrarna sluta betala – experten sätter gränsen

Samla pensionen på ett ställe och få bättre överblick

Det är inte bara studenter eller nyexade som lutar sig mot föräldrarnas ekonomi: mer än var fjärde ung vuxen med heltidsanställning (29 procent) uppger att de får regelbunda pengar från sina föräldrar, enligt samma undersökning.

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Hjälp kan bli ett beroende

Att hjälpa sitt barn ekonomiskt behöver inte vara fel, menar privatekonomiexperten Ingela Gabrielsson.

”Jag tror att många kan få hjälp vid något enstaka tillfälle, till exempel när man ska köpa en bostad. Man kan hjälpa till med körkort eller större utgifter”, säger hon till Göteborgs-Posten.

Däremot kan det gå överstyr.

”Alla föräldrar vill sina barns bästa och de som har möjlighet hjälper gärna till. Men det kan i längden bli en björntjänst. Om stödet blir för stort får barnen aldrig riktigt lära sig hushålla med sina egna pengar”, menar Magnus Hjelmer, privatekonom på ICA Banken.

Sparpsykologen Niklas Laninge varnar särskilt för stöd som används för att finansiera en livsstil som barnet egentligen inte har råd med.

”Om pengarna används för att upprätthålla en livsstil som man egentligen inte har råd med, då tror jag att det är skadligt ganska direkt. Det är nog bättre att försöka hitta en långsiktig lösning. Ju förr, desto bättre”, säger han till GP.

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Beroendet kan dessutom påverka måendet. Att gång på gång behöva be sina föräldrar om pengar kan bli ett kvitto på att man ännu inte klarar sig själv.

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