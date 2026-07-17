Vägen in i vuxenlivet är dyr. Därför är det inte ovanligt att föräldrar rycker in med pengar till allt från hyran till kontantinsatsen. Men när hjälpen blir återkommande kan den göra mer skada än nytta.
Då bör föräldrarna sluta betala – experten sätter gränsen
En undersökning från SBAB har tidigare visat att ungefär varannan förälder mellan 60 och 69 år har stöttat ett utflyttat barn ekonomiskt.
Dessutom visade en undersökning från Ica Banken, i fjol, att varannan ung vuxen mellan 18 och 29 år får pengar av sina föräldrar för att klara löpande utgifter i vardagen.
Det är inte bara studenter eller nyexade som lutar sig mot föräldrarnas ekonomi: mer än var fjärde ung vuxen med heltidsanställning (29 procent) uppger att de får regelbunda pengar från sina föräldrar, enligt samma undersökning.
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Hjälp kan bli ett beroende
Att hjälpa sitt barn ekonomiskt behöver inte vara fel, menar privatekonomiexperten Ingela Gabrielsson.
”Jag tror att många kan få hjälp vid något enstaka tillfälle, till exempel när man ska köpa en bostad. Man kan hjälpa till med körkort eller större utgifter”, säger hon till Göteborgs-Posten.
Däremot kan det gå överstyr.
”Alla föräldrar vill sina barns bästa och de som har möjlighet hjälper gärna till. Men det kan i längden bli en björntjänst. Om stödet blir för stort får barnen aldrig riktigt lära sig hushålla med sina egna pengar”, menar Magnus Hjelmer, privatekonom på ICA Banken.
Sparpsykologen Niklas Laninge varnar särskilt för stöd som används för att finansiera en livsstil som barnet egentligen inte har råd med.
”Om pengarna används för att upprätthålla en livsstil som man egentligen inte har råd med, då tror jag att det är skadligt ganska direkt. Det är nog bättre att försöka hitta en långsiktig lösning. Ju förr, desto bättre”, säger han till GP.
Beroendet kan dessutom påverka måendet. Att gång på gång behöva be sina föräldrar om pengar kan bli ett kvitto på att man ännu inte klarar sig själv.
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Då går gränsen
Någon exakt maxålder för när det ekonomiska stödet bör upphöra finns inte, enligt experterna. Även vuxna med både arbete och egna barn kan få hjälp av sina föräldrar ibland.
Men Ingela Gabrielsson pekar ändå ut en brytpunkt.
På frågan om gränsen går när barnet har fått ett jobb svarar hon:
”Ja, det tycker jag. Då ska man försöka klara sig själv”.
Hon får medhåll från Hjelmer:
”Så snart barnet får en egen inkomst, via studiebidrag eller lön, är det klokt att successivt låta dem ta ansvar för de mest väsentliga kostnaderna”, säger han.
Vid större lån rekommenderar Gabrielsson att familjen skriver ett skuldebrev. Är pengarna en gåva bör ett gåvobrev upprättas, så att det blir tydligt vad som gäller och hur pengarna ska behandlas i framtiden.
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