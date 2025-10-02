Falsk karriärutveckling lurar anställda – leder till utbrändhet

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

Frustration och utbrändhet

Nästan hälften av de tillfrågade känner att deras karriär har stagnerat, och många menar att arbetsgivaren försöker lugna dem med ”ytliga möjligheter” i stället för verkliga kliv framåt.

ANNONS

Närmare en fjärdedel uppger att ghost growth gör dem frustrerade och en femtedel känner sig utbrända. Samtidigt har 68 procent övervägt att säga upp sig på grund av den här sortens falska karriärutveckling.

”Det kan inte bara vara: ’Här är en massa jobb vi vill att du ska göra’ och en klapp på axeln. Det måste också översättas till bonusar och titlar”, säger Escalera.

68 procent har övervägt att säga upp sig (Foto: Pexels)

En varningssignal för arbetsgivare

Escalera kallar resultaten för en ”väckarklocka” för arbetsgivare. Hon menar att ghost growth är farligt både för engagemanget och för företagens långsiktiga förmåga att behålla talanger – något som företag redan idag kämpar med.

”De förstår nu helt och hållet att detta bara är ett sätt att blidka dem för att hålla dem kvar, och det tillfredsställer inte deras behov”, säger hon.

Hennes råd till arbetsgivare är att skapa karriärkartor och föra en öppen dialog med anställda om vad de faktiskt vill ha ut av sitt arbete.

Då är du utsatt för ”ghost growth”

Det är i sig inget fel att arbetsgivare vill se att du kan prestera på en högre nivå innan de höjer din lön eller justerar din titel. Problemet, menar Forbes, uppstår när kompensationen aldrig kommer, men förväntningarna ändå ligger kvar.

ANNONS

Därtill riskerar du att själv bli en del av problemet om du låter arbetsgivaren komma undan med att förvänta sig mer av dig utan att ge något tillbaka. Det är som att ”klamra sig fast vid jobbet, när jobbet inte klamrar sig fast vid dig”, skriver Forbes.

Vad kan du som anställd göra?

För den som känner igen sig i ghost growth finns det enligt Escalera två lösningar:

Ha en rak diskussion med din chef om löner, titlar och utvecklingsmöjligheter. Om det inte leder till en konkret plan – börja leta efter en arbetsgivare som faktiskt erbjuder det du söker.

”Om toppmedarbetare vill ha utveckling måste företagen hitta ett sätt att ge dem det. Annars riskerar de att förlora dem”, avslutar Escalera.

Här är fler knep arbetsgivare använder för att lura sina anställda.