Falsk karriärutveckling lurar anställda – leder till utbrändhet

ghost growth
Falsk karriärutveckling leder till frustration och utbrändhet (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 02 okt. 2025Publicerad: 02 okt. 2025

Har du fått mer ansvar och fler arbetsuppgifter men utan ett lönelyft, ny titel eller reella karriärmöjligheter? Då kan du vara utsatt för ”ghost growth”, ett fenomen som beskrivs som ett recept på katastrof för arbetsmoralen.

Många är de, arbetstagarna, som vill klättra i karriären

Problem kan dock uppstå när klivet uppåt saknar substans. 

Ser ut som framgång – men ger inget tillbaka

En ny rapport, baserad på en undersökning bland 1 000 amerikanska arbetstagare, visar att nästan två tredjedelar upplevt ghost growth. Det innebär att karriären på ytan verkar gå framåt, men i själva verket händer inget. I slutändan handlar det om mer jobb men ingen belöning.

”De ger dig något som får dig att känna dig nöjd och stanna kvar, men de ger dig inte titeln, lönen eller den karriärutveckling du vill ha”, förklarar karriärexperten Jasmine Escalera för CNBC

Hon beskriver det som ”framgång på papperet”, men utan verkligt värde.

Frustration och utbrändhet

Nästan hälften av de tillfrågade känner att deras karriär har stagnerat, och många menar att arbetsgivaren försöker lugna dem med ”ytliga möjligheter” i stället för verkliga kliv framåt.

Närmare en fjärdedel uppger att ghost growth gör dem frustrerade och en femtedel känner sig utbrända. Samtidigt har 68 procent övervägt att säga upp sig på grund av den här sortens falska karriärutveckling.

”Det kan inte bara vara: ’Här är en massa jobb vi vill att du ska göra’ och en klapp på axeln. Det måste också översättas till bonusar och titlar”, säger Escalera.

ghost growth
68 procent har övervägt att säga upp sig (Foto: Pexels)

En varningssignal för arbetsgivare

Escalera kallar resultaten för en ”väckarklocka” för arbetsgivare. Hon menar att ghost growth är farligt både för engagemanget och för företagens långsiktiga förmåga att behålla talanger – något som företag redan idag kämpar med

”De förstår nu helt och hållet att detta bara är ett sätt att blidka dem för att hålla dem kvar, och det tillfredsställer inte deras behov”, säger hon.

Hennes råd till arbetsgivare är att skapa karriärkartor och föra en öppen dialog med anställda om vad de faktiskt vill ha ut av sitt arbete.

Då är du utsatt för ”ghost growth”

Det är i sig inget fel att arbetsgivare vill se att du kan prestera på en högre nivå innan de höjer din lön eller justerar din titel. Problemet, menar Forbes, uppstår när kompensationen aldrig kommer, men förväntningarna ändå ligger kvar.

Därtill riskerar du att själv bli en del av problemet om du låter arbetsgivaren komma undan med att förvänta sig mer av dig utan att ge något tillbaka. Det är som att ”klamra sig fast vid jobbet, när jobbet inte klamrar sig fast vid dig”, skriver Forbes. 

Vad kan du som anställd göra?

För den som känner igen sig i ghost growth finns det enligt Escalera två lösningar:

  1. Ha en rak diskussion med din chef om löner, titlar och utvecklingsmöjligheter.
  2. Om det inte leder till en konkret plan – börja leta efter en arbetsgivare som faktiskt erbjuder det du söker.

”Om toppmedarbetare vill ha utveckling måste företagen hitta ett sätt att ge dem det. Annars riskerar de att förlora dem”, avslutar Escalera.

Här är fler knep arbetsgivare använder för att lura sina anställda.

AnställdaArbetsgivareKarriärmöjligheter
