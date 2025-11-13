Det är frågan som kan få även den bästa av jobbkandidater att kallsvettas. Rekryterare ställer den i nästan varje intervju.
Så svarar du på intervjufrågan som alla hatar
Och ändå är det just här – på frågan om din största svaghet – som många gör ett misstag som i värsta fall kan kosta dem jobbet.
Det menar karriärcoachen och HR-experten Madeline Mann, som skrivit boken Reverse the Search. Svaret du ger här är ofta viktigare än de flesta tror, säger hon.
Den klassiska fällan
Mann har arbetat inom HR i tio år och har sett samma sak gång på gång: Kandidater försöker slingra sig.
De klassiska svaren – “jag jobbar för hårt” eller “jag är perfektionist” – fungerar helt enkelt inte längre.
Enligt Mann märker rekryterare direkt när kandidaten försöker komma undan med något som låter smart men saknar substans.
I stället säger frågan något helt annat än många tror: arbetsgivaren vill se självinsikt, och om du klarar av att prata om den.
Det här svaret kan ”diskvalificera dig direkt”
Mann säger att en bra svaghet ska vara verklig, specifik och inte avgörande för jobbet.
Hon ger också ett exempel på vad du absolut inte ska säga:
”Om du intervjuas för ett jobb som ekonom, säg inte till rekryteraren att du hatar att använda Excel… det får dig att bli diskvalificerad direkt”, säger hon till CNBC.
Med andra ord: erkänn en brist, men inte en som gör att du inte kan utföra rollen.
En mer fungerande svaghet kan till exempel vara att du ibland är för snabb med att försöka lösa saker själv, så länge du också berättar hur du jobbar med att bli bättre.
Så ger du ett svar som imponerar
Nyckeln är att hålla det kort. Undvik att babbla på, undvik att ursäkta dig, och gå snabbt vidare till den viktigaste delen: Hur du arbetar med att bli bättre.
Enligt Mann finns det en enkel modell som fungerar bättre än allt annat.
Följ denna modell
Steg 1: Nämn en äkta svaghet – kort.
“Jag kan ibland vara för snabb med att vilja lösa saker själv istället för att förankra med andra”.
“Jag kan vara lite långsam med beslut när jag vill vara helt säker på att allt är rätt”.
Håll dig till en mening.
Steg 2: Beskriv hur du jobbar på att förbättra dig. Det är här du vinner poängen.
Ge tydliga exempel, t.ex:
- “Därför har jag börjat involvera kollegor tidigare och aktivt be om synpunkter innan jag kör i gång”.
- “Jag har börjat sätta tidsramar för mig själv för att undvika att fastna i detaljer”.
- “Jag har bett om mer coaching från min chef”.
- “Jag går en kurs för att förbättra min kommunikation i projekt”.
Det viktiga är att visa att du inte sitter fast i din svaghet.
“Det visar att du är en person som tar initiativ”, säger Mann.
Frågan är inte en fälla
Många kandidater tror att frågan är till för att sätta dit dem. Det är den inte, säger Mann.
I själva verket vill arbetsgivare bara förstå hur du fungerar och hur de kan leda dig på bästa sätt.
“Alla har styrkor och svagheter, och om de verkligen överväger att anställa dig vill de bara förstå hur de ska leda dig”, säger hon.
Det gör svaret på frågan till en chans – inte ett hot.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
