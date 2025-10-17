Alla chefer är inte lika. En del får människor att prestera mer. Andra får dem att tjäna mer pengar.
Chefen som kan höja din lön – med 13 procent
En bra chef kan få dig att lämna din komfortzon medan en dålig chef kan få arbetsdagen att kännas snäppet tyngre än vad den egentligen borde vara.
Nu visar en ny studie från University of Chicago att den bästa sortens chef kan göra mer för din karriär än någon löneförhandling någonsin kan.
Chefen som ser det du inte ser
Ekonomiforskaren Virginia Minni har studerat över 200 000 anställda och 30 000 chefer på ett stort multinationellt företag under en tioårsperiod.
Resultatet kan kokas ner till följande: de mest framgångsrika cheferna har en sak gemensamt – de ser sina medarbetares dolda talanger och vet hur de ska användas.
Enligt studien leder det till att medarbetarna blir mer produktiva, får större ansvar och – i längden – tjänar i genomsnitt 13 procent mer än andra.
”Att få en bra chef leder till en förbättring i medarbetarens prestation”, konstaterar Minni i studien.
Effekten sitter i – även efteråt
Det kanske mest fascinerande i studien är att effekten håller i sig även när chefen försvinner.
”Rörligheten och lönerna fortsatte att öka även efter att chefen hade slutat”, skriver Minni.
Det tyder, menar hon, på att de bästa ledarna inte bara motiverar – de hjälper människor att hitta rätt plats i organisationen och utvecklas även efteråt.
Mer tid, mer lyhördhet
Vad skiljer då dessa toppchefer från mängden?
Minni beskriver att de lägger 19 procent mer tid på individuella möten med sina anställda, är bättre på att kommunicera och koordinerar mer aktivt.
De fungerar som mentorer som vägleder karriärer, ger strukturerad feedback och uppmuntrar självständighet.
”Medarbetare beskriver bra chefer som mentorer som vägleder karriärutveckling, ger strukturerad feedback, främjar självständighet och skapar möjligheter som ligger i linje med medarbetarnas individuella färdigheter och ambitioner”, skriver Minni.
Frihet och förtroende
De bästa cheferna ger också sina medarbetare frihet att experimentera – att testa nya uppgifter och delta i tillfälliga projekt utanför sin kärnroll.
Det gör att fler vågar utveckla sina styrkor, vilket i sin tur gynnar både individen och företaget.
Tidigare forskning stöder bilden. En studie från Gallup, vilken CNBC hänvisar till, visar att företag som prioriterar medarbetarnas utveckling inte bara får nöjdare anställda – de har också 11 procent högre lönsamhet.
Talangjägarna i kontorslandskapet
Kort sagt: de bästa cheferna är mer än bara ledare. De är talangjägare, mentorer och ibland rena karriärförstärkare.
Och om du har turen att jobba under en sådan chef – då kan det faktiskt märkas på lönekontot.
Vill du veta varför de lataste ledarna lyckas bäst? Det kan du läsa mer om här.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
