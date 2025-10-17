Chefen som kan höja din lön – med 13 procent

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Effekten sitter i – även efteråt

Det kanske mest fascinerande i studien är att effekten håller i sig även när chefen försvinner.

”Rörligheten och lönerna fortsatte att öka även efter att chefen hade slutat”, skriver Minni.

Det tyder, menar hon, på att de bästa ledarna inte bara motiverar – de hjälper människor att hitta rätt plats i organisationen och utvecklas även efteråt.

Mer tid, mer lyhördhet

Vad skiljer då dessa toppchefer från mängden?

Minni beskriver att de lägger 19 procent mer tid på individuella möten med sina anställda, är bättre på att kommunicera och koordinerar mer aktivt.

De fungerar som mentorer som vägleder karriärer, ger strukturerad feedback och uppmuntrar självständighet.

”Medarbetare beskriver bra chefer som mentorer som vägleder karriärutveckling, ger strukturerad feedback, främjar självständighet och skapar möjligheter som ligger i linje med medarbetarnas individuella färdigheter och ambitioner”, skriver Minni.

Toppchefen lägger 19 procent mer tid på individuella möten med sina anställda (Foto: Pexels)

Frihet och förtroende

De bästa cheferna ger också sina medarbetare frihet att experimentera – att testa nya uppgifter och delta i tillfälliga projekt utanför sin kärnroll.

Det gör att fler vågar utveckla sina styrkor, vilket i sin tur gynnar både individen och företaget.

Tidigare forskning stöder bilden. En studie från Gallup, vilken CNBC hänvisar till, visar att företag som prioriterar medarbetarnas utveckling inte bara får nöjdare anställda – de har också 11 procent högre lönsamhet.

Talangjägarna i kontorslandskapet

Kort sagt: de bästa cheferna är mer än bara ledare. De är talangjägare, mentorer och ibland rena karriärförstärkare.

Och om du har turen att jobba under en sådan chef – då kan det faktiskt märkas på lönekontot.

Vill du veta varför de lataste ledarna lyckas bäst? Det kan du läsa mer om här.