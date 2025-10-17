Dagens PS
Dagensps.se
Karriär

Chefen som kan höja din lön – med 13 procent

Chefen som kan höja din lön
En riktigt bra chef kan höja din lön (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 17 okt. 2025Publicerad: 17 okt. 2025

Alla chefer är inte lika. En del får människor att prestera mer. Andra får dem att tjäna mer pengar. 

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

En bra chef kan få dig att lämna din komfortzon medan en dålig chef kan få arbetsdagen att kännas snäppet tyngre än vad den egentligen borde vara. 

Nu visar en ny studie från University of Chicago att den bästa sortens chef kan göra mer för din karriär än någon löneförhandling någonsin kan.

Chefen som ser det du inte ser

Ekonomiforskaren Virginia Minni har studerat över 200 000 anställda och 30 000 chefer på ett stort multinationellt företag under en tioårsperiod.

Resultatet kan kokas ner till följande: de mest framgångsrika cheferna har en sak gemensamt – de ser sina medarbetares dolda talanger och vet hur de ska användas.

Enligt studien leder det till att medarbetarna blir mer produktiva, får större ansvar och – i längden – tjänar i genomsnitt 13 procent mer än andra.

”Att få en bra chef leder till en förbättring i medarbetarens prestation”, konstaterar Minni i studien.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

01 okt. 2025
Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Effekten sitter i – även efteråt

Det kanske mest fascinerande i studien är att effekten håller i sig även när chefen försvinner.

ANNONS

”Rörligheten och lönerna fortsatte att öka även efter att chefen hade slutat”, skriver Minni.

Det tyder, menar hon, på att de bästa ledarna inte bara motiverar – de hjälper människor att hitta rätt plats i organisationen och utvecklas även efteråt.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu

Mer tid, mer lyhördhet

Vad skiljer då dessa toppchefer från mängden?

Minni beskriver att de lägger 19 procent mer tid på individuella möten med sina anställda, är bättre på att kommunicera och koordinerar mer aktivt.

De fungerar som mentorer som vägleder karriärer, ger strukturerad feedback och uppmuntrar självständighet.

”Medarbetare beskriver bra chefer som mentorer som vägleder karriärutveckling, ger strukturerad feedback, främjar självständighet och skapar möjligheter som ligger i linje med medarbetarnas individuella färdigheter och ambitioner”, skriver Minni.

Chef
Toppchefen lägger 19 procent mer tid på individuella möten med sina anställda (Foto: Pexels)
ANNONS

Frihet och förtroende

De bästa cheferna ger också sina medarbetare frihet att experimentera – att testa nya uppgifter och delta i tillfälliga projekt utanför sin kärnroll.

Det gör att fler vågar utveckla sina styrkor, vilket i sin tur gynnar både individen och företaget.

Tidigare forskning stöder bilden. En studie från Gallup, vilken CNBC hänvisar till, visar att företag som prioriterar medarbetarnas utveckling inte bara får nöjdare anställda – de har också 11 procent högre lönsamhet.

Talangjägarna i kontorslandskapet

Kort sagt: de bästa cheferna är mer än bara ledare. De är talangjägare, mentorer och ibland rena karriärförstärkare.

Och om du har turen att jobba under en sådan chef – då kan det faktiskt märkas på lönekontot.

Vill du veta varför de lataste ledarna lyckas bäst? Det kan du läsa mer om här.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ChefCheferKarriärLöner
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS